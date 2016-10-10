– October 10, 2016

الأرشيف اليهودي العراقي

نظرية الأصل الفضائي – عماد علوّ

أثير الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام حول تصريحات السيد وزير النقل العراقي الكابتن كاظم الحمامي بما يتعلق بنظرية الاصل الفضائي للسومريين ! .. وقد وجدت أن هذا الموضوع له ما يبرره للمناقشة والحوار وبيان علاقته بموضوع الاثار السومرية الغامضة والارشيف اليهودي العراقي المسروق من قبل الامريكان منذ عدة سنوات وترفض الولايات المتحدة اعادته الى العراق بحجج وتبريرات مختلفة حتى اعلنت اسرائيل انها استلمت اجزاء مهمة منه ؟!(ينظر الرابط http://www.aregy.com/forums/archaeology29725/ ) ففي عام 1991 قامت قوات كوماندوس امريكية ، بإنزال في موقع تل اللحم في محافظة ذي قار وهو أقرب مكان للسيطرة على طريقين للخط السريع طريق (بصرة-ناصرية) في الجنوب وجنوبي شرقي العراق, وقامت هذه القوة التي يعتقد أنه كان بصحبتهم متخصصون بالآثار بالحفر والتنقيب السريع في الموقع وعثروا على كميات من الآثار يصعب معرفة عددها فأخذوها معهم ودمروا جزءاً كبيرا من المتبقي، ولم يكشف حتى الان عن دوافع واسباب هذه العملية ونوعية القى الاثرية التي تم سرقتها !وبتاريخ 10/4/2002 أي قبل عام كامل من الغزو الامريكي للعراق وصلت لعالم الاثار العراقي ومدير البحوث في المتحف العراقي في بغداد الدكتور (دوني جورج ) ، معلومات مؤكدة من بريطانيا تفيد بان مجموعة من المتخصصين بالآثار في جامعة كامبردج يضعون خطة للاستيلاء على آثار عراقية معينة عندما تقوم الولايات المتحدة الامريكية بغزوها المتوقع للعراق ! وكان هذا الامر يتسق مع معلومات سابقة لدى الجهات الامنية العراقية على خلفية مطالبات غربية مرتبطة بالحركة الصهيونية بالحصول على الارشيف اليهودي العراقي الذي يحتوي على قرابة 3 آلاف وثيقة و1700 تحفة نادرة توثق للعهود التي سبي خلالها اليهود في العراق وهما السبي البابلي الاول والسبي البابلي الثاني، اضافة الى اثار يهود العراق آنذاك والى مدد ابعد من العهد البابلي مع اقدم نسخة لـ’التلمود’ عرفها العالم، وأقدم نسخة لـ’التوراة’ ومخطوطات ، الامر الذي دفع الجهات الحكومية العراقية للتحفظ عليها في مبنى المخابرات العراقية ، في حين جرى التحفظ على لقى آثاريه ثمينة اخرى في مبنى البنك المركزي العراقي!وبعد يوم من احتـــــلال بغـــــــــــــداد يوم 10/4/2003 قامت مجموعة من 400شخص مسلحين بمختلف أنواع الاسلحة وتحت انظار وحماية دبابة امريكية كانت تبعد 7.0 مترا” عن مدخل المتحف باقتحام المتحف العراقي من ثلاثة اماكن مستهدفة مخازن التحف الاثارية التي تحوي آثارا” وتحفاً معينة بالإضافة الى سرقة السجلات والوثائق الخاصة بالآثار السومرية والبابلية التي كانت موجودة في المتحف العراقي في الوقت ذاته قامت القوات الامريكية المحتلة التي احتلت مبنى المخابرات العراقية في الحارثية بالاستيلاء على الارشيف اليهودي العراقي الذي كان موجودا” في المبنى بإشراف ممثل وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون ) الدكتور اسماعيل حجارة ، و هو امريكي الجنسية ” ارسل من اميركا للأشراف على نقل الارشيف اليهودي خِلسة الى نيويورك ” (انظر اسامة ناصر النقشبندي ، استهداف المخطوطات في العراق خلال الحرب 2003 – 1991 مجلة ” تراثيات ” ، تصدر عن مركز تحقيق التراث في دار الكتب و الوثائق القوميّة ، القاهرة) . ثم قامت القوات الأميركية المحتلة وبدلالة احد المتعاونين معها بالتوجه إلى موقع تخزين كنز نمرود الخرافي، في احد اقبية البنك المركزي العراقي والاستيلاء على650 قطعة ذهبية أثرية مختلفة الأحجام لا تقدر بثمن، تظهر نمط الترف الذي كان موجوداً في دولة النمرود. وقامت القوات الأميركية بعرض هذه النفائس الأثرية أمام الجمهور في المتحف العراقي أواخر عام 2003 بحضور الحاكم المدني بول بريمر الذي عد الأمر فتحاً أميركيا كبيراً, قبل أن تبدأ موجودات الكنز الذهبي بالتناقص شيئا فشيئا، حتى اختفت تماما في ظل أجواء الرعب والفوضى التي سادت العراق إبان سنوات العنف الدامية. ثم توجه فريق امريكي من المتخصصين بالآثار السومرية والآشورية بالتوجه الى الموقع الذي اكتشف فيه كنز النمرود عام 1992 وتحت حراسة مدرعات امريكية ، وقامت بعمليات بحث وتنقيب جديدة، ، ثم قام فريق التنقيب نفسه بإجراء مسحا معمقا وتتبع نهر الفرات باحثا” عن أمور لم يكشف النقاب عن اهدافها ومبتغاها .

تجاهل الاعلام

وما يثير الاستغراب تجاهل الإعلام لحادث ظهور واختفاء كنز النمرود ومرور وسائل الإعلام مرور الكرام على حادث بهذا الحجم في الخطورة والأهمية وسط تعتيم مشدد يمنع تسريب ولو معلومة صغيرة عن مصير كنز نمرود الأسطوري.وقد كانت النهاية الغامضة لحياة خبير الاثار العراقي الدكتور دوني جورج في مطار تورنتو يوم 11/3/2011 عندما كان في طريقه من امريكا الى كندا لإلقاء محاضرة في جامعة تورنتو لها علاقة وثيقة بالدوافع والاسرار والاسباب الكامنة وراء سرقة الاثار العراقية ، وخصوصا” الارشيف اليهودي العراقي ؟ وبعد سنة من رحيل الخبير الآثاري العراقي الدكتور دوني جورج ، اعلنت (اسرائيل ) انها (استعادت) الارشيف اليهودي من الامريكان وذلك في احتفال أجرته منظمة ‘العاد’ اليهودية معتبرة هذا الحدث بـ’الانتصار الحقيقي للامة اليهودية(ينظر الرابط http://www.aregy.com/forums/archaeology29725/ ويبدو أن الدكتور دوني جورج كان قد بدأ بمسك خيوط الاسباب والدوافع التي أدت بالأمريكان والموساد الاسرائيلي للتورط بارتكاب هذه الجريمة ، الامر الذي أدى الى تصفيته بالطريقة التي اشرنا اليها في مطار تورنتو الكندي . ان ربط الاحداث مع بعضها البعض من سرقة المتحف العراقي والطريقة التي تمت بها السرقة ، ثم الاستيلاء على الارشيف اليهودي العراقي وكنز النمرود وذهاب فريق التنقيب الامريكي بسرعة الى مكان العثور على كنز النمرود وقيامه لاحقا” بمسح للاماكن الاثرية لاسيما السومرية منها والأكادية المحاذية لنهر الفرات ومن ثم اغتيال الخبير الآثاري دوني جورج ، يجعلنا نعتقد أن الاسباب والدوافع الكامنة وراء هذه السرقات للآثار العراقية تتمحور حول نظرية تسمى (نظرية الاصل الفضائي للسومريين) ، التي وضع اسسها وروج لها عالم السومريات والكتابة المسمارية ( زكريا سيتشن Zecharia Sitchin ) وهو من اصل يهودي روسي اذربيجاني ولد في باكو سنة 1920 وعاش طفولته وشبابه في فلسطين ثم استقر في نيويورك وكان رافضا” للفكرة الصهيونية بناء” على قناعته السومرية الخاصة ، حيث اصدر كتابه لهذه النظرية عام 1976 والموسوم (الكواكب الاثنا عشر ) وفيه يصف المعرفة والمعجزات التقنية لحضارة سومر القديمة .وتتلخص نظريته بـ(ان السومريين هم من سلالة اناس قدموا من كوكب آخر واحتلوا الارض واسسوا أول حضارة في العراق وبعدها في مصر ) وتم طرح الكثير من الحجج والتفاصيل المعتمدة على الاساطير والمنحوتات السومرية والأكادية والبابلية التي تدعم فكرته بحقيقة دور هذا العرق الفضائي في نشوء حضارة بلاد الرافدين وثم الانسانية وطور سيتشن نظريته هذه في 12 كتاباً عملياً تفصيلياً متخصصاً وكرس حياته لها حتى وفـــــــــاته عام2010 .

واتخذت نظرية سيتشين أبعادا” وتفرعات علمية ودينية وسياسية عديدة ولها اتباع كثر كان من ابرزهم الكاتب والسياسي البريطاني دافيد ايك David Icke الذي تبنى نظرية سيتشن عن الاصل الفضائي للسومريين ولكنه طورها واعطاها بعدا” سياسيا” خطيرا” . حيث اثار ضجة عالمية عام 1991 بعد نشر كتابه Secrets of the Matrix الذي قال فيه أن العرق البابلي أو السومري الفضائي لايزال يحكم العالم من خلال المنظمات السرية العالمية التي انشأوها مثل التنظيمات الشيوعية والثورية والليبرالية والقومية وغيرها . وان اعضاء العرق البابلي يتناسلون السلالات الحاكمة .

عائلة متنفذة

ومن بين اعضائها البارزون في العالم جورج بوش والملكة البريطانية اليزابيث وكيسنجر وهيلاري كلنتون وتوني بلير وويلسن وروكفلر والكثير غيرهم مثل عائلة روتشيلد اليهودية المتنفذة . الامر الذي ادى الى اتهامه بانه معاد للسامية وهذا ما رفضه (آيك) وبشدة مؤكدا” انه لا يدين اليهود الحقيقيين بل العرق البابلي المتخفي باليهودية (للمزيد من المعلومات أنظر www.davidicke.com) . ثم جاء (انتون باركس Anton Parks وهو كاتب فرنسي – الماني تبنى نظرية سيتشن وطورها في المجال الديني في كتابه الموــــــــــــسوم Le secret de Etoiles Sombres وكتابه Le Reveil du Phenix حيث اعتبر أن التوراة هي تعبير عن العقيدة النهرينية (العراقية) بينما الانجيل تعبير عن العقيدة المصرية انظر main.php/www.antonparks.com .

والأن لابد أن يتبادر الى ذهن القارئ سؤال عن العلاقة بين الارشيف اليهودي ونظرية الاصل الفضائي؟ والجميع يعرف ويتذكر أنه منذ ستينيات القرن الماضي تزايدت الادعاءات والاشاعات حول مشاهدة صحون فضائية خصوصا” في أمريكا ! وأسست مراكز بحوث ورصدت أموال واجريت دراسات مختلفة وعقدت مؤتمرات كلها حول موضوع وجود مخلوقات فضائية كانت قد وصلت الى الارض في وقت ما .. كما ألفت العديد من قصص الخيال العلمي وجرى صناعة العديد من الافلام التي تأثرت بشكل واضح بنظرية الاصل الفضائي للسومريين ، في وقت متزامن مع اعتقاد روجت له ودعمته الحركة الصهيونية ، في الاوساط الغربية في اوربا والولايات المتحدة الامريكية ، بأن الحضارة الغربية هي في الواقع امتداد للحضارة السومرية التي اخترعت كل ما يميز الحضارة الغربية الحالية ، والتي اسستها المخلوقات الفضائية التي هبطت في العراق وتناسلت مع سكانه وكانت تعرف بحسب الكتابات السومرية بـ(الانانوكي) وتعني بالسومرية (الذين هبطوا من السماء ) ، كما اسسوا مستعمرة اخرى في مصر، اسست الحضارة الفرعونية .. ولم يعودوا (الانانوكي) الى كوكبهم بل تنكروا بزي البشر واسسوا رابطة خاصة بهم تحت اسم (الاخوية البابلية) ، التي انبثق عنها عدد من المنظمات السرية والباطنية العديدة التي يشكل اليهود معظم اعضائها ، وان العالم محكوم بهذه المجموعة (البابلية) السرية، حيث يسيطر أعضائها على الجمعيات السرية والحكومات والاحزاب. وان أعضاء هذا (العرق البابلي) يتناسلون السلالات الحاكمة . والملاحظ أن هذا الاعتقاد الذي دعم بنظريات الاصل الفضائي العديدة يركز على حضارتي بلاد ما بين النهرين وحضارة وادي النيل التي عاش بها بني اسرائيل ! حيث تروج اسرائيل الى أن بناة الاهرام هم اليهود ، كما تدعي ايضا” أن من بنى الجنائن المعلقة في بابل هم اليهود أيضا” ،الذين جاء بهم نبوخذ نصر الى بلاد ما بين النهرين في السبي البابلي الاول والسبي البابلي الثاني !

ومن هنا لم يعد من الصعب الاستنتاج بان ما ترمي اليه الحركة الصهيونية والدوائر المرتبطة بها هو الايحاء بان الفضائيين مؤسسي الحضارتين الرافدينية والفرعونية قد اندمجوا وتناسلوا مع الاسرائيليين الذين يشكلون اليوم امتدادا” لهذا العرق المتميز الذي يروج الى أنه يتحكم بالعالم عبر المنظمات السرية والباطنية العديدة التي يشكل اليهود معظم اعضائها . وان اسرار هذه العلاقة بين ا(الانانوكي ) واليهود موجودة في مخطوطات الارشيف اليهودي العراقي وفي آثار العراق القديم وكنوزه .! وعليه لا يمكن استبعاد أن تكون هناك علاقة مباشرة بين نظرية الاصل الفضائي للسومريين ومحتويات الأرشيف اليهودي العراقي وان ذلك كله كان من بين اسباب احتلال العراق وسرقة اثاره ومخطوطاته والنبش السري لآثاره من اجل السيطرة والبحث عن اسرار تلك العلاقة ، لأسباب سياسية ودينية. حيث لم يكن من المنطقي أن يكون جيش أقوى دولة في العالم الذي يدعي أنه جاء ليحرر العراق وينشر الديمقراطية والسلام في العراق ويبحث عن اسلحة الدمار الشامل ، أن يسعى وبشكل غير مسبوق لسرقة متحف تاريخي وارشيف لأقلية اثنية عراقية كانت قد غادرت العراق منذ عقود وتبدي قيادته كل هذا الحرص والاهتمام بمثل هذا الامر ، بل وتضعه في أولى اسبقياتها عند أول يوم دخلت فيه العاصمة المحتلة بغداد ؟! .