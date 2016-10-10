– October 10, 2016

أوردغان الرجل المريض – معاذ عبد الرحيم

ليست تركيا مريضة كما ان شعبها هو الاخر ليس مريضا وانما المريض هو رئيسها المبتلى بمرض الغرور والعظمة وقد شهد العالم في العصور القديمة والحديثة قادة ورؤساء من اشباه اوردغان اوردوا لشعوبهم الهلاك والدمار بسبب غرورهم وصلفهم والامثلة على ذلك كثيرة فنابليون الذي حقق نجاحات عسكرية كبيرة وبسط سيطرته على اكثر دول اوربا دفعه غروره الى ان يدفع بجيشه الذي انهكته الحروب ليتوغل في الاراضي الروسية ويصل حتى موسكو ليعود خاسرا امام ضربات الجيش الروسي ومقاومة الشعب الروسي وهطول الثلج وموجات البرد التي اودت بحياة اللالاف من جنوده مما سهل على اعدائه الانتصار عليه في معركة واترلوا ثم يمشي على طريقه مغرور اخر هو الزعيم الالماني هتلر ابان الحرب العالمية الثانية ويهاجم الاتحاد السوفيتي الذي لم يكن يريد دخول هذه الحرب فتتراجع جيوشه الجرارة امام مقاومة وصمود الشعب الروسي وقواته المسلحة واعتبرت حماقته هذه من اهم اسباب التعجيل بسقوط المانية وخسارتها الحرب تلك الحرب التي دمرت الشعب الالماني تدميرا هائلا والحقت اضرارا جسيمة باكثر شعوب اوربا .

قد يكون القائد او رئيس الدولة سمينا ومترهلا ويشكو من تصلب الشرايين او الامراض الاخرى الا انه سليم العقل خال من الامراض النفسية وامراض الغرور والعظمة فيتحمل شعبه ثقله مادام عقله سليما ونفسه رضية وشفافة وسياسته منطقية وادارته لدولته ناجحة وهذا ما كان شأن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ابان الحرب العالمية الثانية الذي قاد جيوش بلاده في تلك الحرب الضروس التي انتصر في سنواتها الاولى هتلر واحتل جيشه اغلب الدول الاوربية واخذت صواريخه وطائراته تدك لندن وعددا من المدن البريطانية دكا الا ان تشرشل لم يأبه لانتصارات عدوه ولم يستسلم ولم يذعن لمشيئة هتلر وراح يعد شعبه بالنصرفظل شعبه صابرا ومتحملا ماسي الحرب سائرا خلف زعيمه وتلذذ بحلاوة الانتصار بعد ذلك الا ان هذا الشعب وفي الانتخابات النيابية التي جرت بعد انتهاء الحرب اسقط تشرشل الذي حقق له النصر وانتخب غريمه أتلي رئيس حزب العمال والسبب في ذلك كله يعود الى خشية الشعب البريطاني من مرض الغرور الذي قد يصيب زعيمه المنتصر الذي تحمل ثقله وامراضه ولكنه صعب عليه اذا ما سلمه مقاليد الحكم مرة اخرى ان يتحمل غروره واعجابه بنفسه بعد انتصاره على هتلر وفي تاريخ العراق السياسي القديم والحديث سبق وان ذاق الشعب العراقي مرارة الكثير من المآسي جراء سياسة حكام مغرورين لم يرعووا ولم يستمعوا الى نصيحة او راي سديد من رجل حكيم او سياسي رشيد فكانت نتيجة سياستهم الرعناء وغرورهم وعنجهيتهم ان حطموا شعبهم وذهبوا ليلعنهم ا لتاريخ.

وها هو اليوم الرئيس التركي اوردغان يسير على طريق من سبقه من المغرورين وفي ظنه ان بمقدوره ان يعيد السيطرة العثمانية بشكل واخر الى منطقة الشرق الاوسط ليصبح ولي امرها اوخليفة للمسلمين على غرار خلافة ابي بكر البغدادي الوهابي بدءا باحتلال العراق وسورية بعد ان استطاع افشال الانقلاب العسكري في بلاده والانتصار على غريمه اوغلن الذي يعيش بظل حماية امريكية فلا بد له ان يعيد النظر بسلوكه المعوج ويقلل من غروره ويسحب قواته من بعشيقة الى خلف حدود بلاده فانه ومن سبقه من حكام تركية لم يستطيعوا انهاء مقاومة حزب العمال الكردستاني وصمود الشعب الكردي المطالب بتقرير مصيره على مدى سنوات ترى كيف يتسنى له دخول مدينة الموصل رغم ارادة الشعب العراقي يجميع مكوناته ومن ضمنهم التركمان الذين سيجدهم اول الواقفين بوجهه لقد بات عليه سحب قواته قبل ان تحل بها كارثة على يد القوات العراقية والحشد الشعبي وابناء العشائر العربية والكردية ويعود لمعالجة شؤون بلده الداخلية ولا ندري هل ان في اذن اورغان وقر ولم يستمع الى رئيس وزرائه عندما قال ولاكثر من مرةان هناك احتمالا لقيام انقلاب عسكري اخر واذا كان يمني نفسه بتأييد شعب كردستان العراق لاحتلاله اراض عراقية عليه الاطلاع على بيان اصدرته خمسة احزاب كردية كبيرة تمثل غالبية الشعب الكردي تطالبه بسحب قواته من ناحية بعشيقة يضاف الى ذلك تصريحانت صدرت عن قيادات الحشد الشعبي بانه اذا اصر على بقاء قواته في العراق فستعتبر قوات محتلة الواجب الوطني يقتضي محاربتها وهزيمتها وتطهير الارض منها.