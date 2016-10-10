– October 10, 2016

ذكـرى .. دروس وعبر – فلاح المرسـومي

فـــي قـــراءتي اليـــوميـــة المنتظمة للقـــرآن الكــــريم ، كنـــت قـــد وصلـــت إلـــــى ســــورة الأحــــزاب فـــي الجـــزء الثـــاني والعشـــرين فجـــر يوم الســــبت 8/10/2016 المصـــادف ليـــوم السادس من محرم الحرام حيث ذكرى معركة الطف واستشهاد الإمام الحســــين وآل بيته عليــــهم الســــلام وصحبه الأطهار ، لتســـتوقفنـي الآيـــــــــة ((57حيث قولـــه عــــّز وجّـــل ” إن الـــذيـــن يـــؤذون اللـــه ورســـوله لعنهــــم اللـــه فــي الــدنيــا والآخــــرة وأعـــدّ لهـــم عـــذاباً مهينــــاً ” كررت قراءتها عــدة مرات وكأني أقرؤها لأول مـــرة مســـتذكراً الفاجعـــة الأليمة وانتابني حزن شـــديد وتســـاؤلات عــدة مـــع نفســـي المجروحـــة : ألـــم يكـــن الـــذين قتــــــلوا الحســين ” عليه الســـلام ” وأهله وصحبه قــد قــــرأوا القـــرآن وما فيــه مــن آيات بيّنـــات تمنعهم عـــن فعلتهـــم هـــذه ؟ أم كانــــت علـــى أعينـــهم غشـــاوة ؟ أم كـــان فــي آذانهـــم وقـــر ولــم يســـمعــوه حيـــن جاءهـــم بقـــلب ســــليم ويـــد بيضـــــاء وخطـــاب بلســـان فصيـــــح ؟ أن ارجعـــوا الى ديـــن محمـــد واعملوا صالحاً ولا تتبعوا خطوات الشيطان .. ، فيُــعـَـزّروه ويَنصروه وهــو إمام الهـــدى ، لكنهـــم ظلمــوا أنفســــهم وغرتهم الحياة الدنيا فاســتحبوا العمـــى علــى الهـــدى ” ومن أظلم ممــن ذكّـــر بآيات ربـــه فأعرض عنها ونســـي ما قــدمت يـــداه ، إنا جعلنا على قلوبهم أكنـــة أن يفقهـــوه وفـــي آذانهـــم وقـــرا، وإن تدعهــم الـــى الهـــدى فلـــن يهتـــدوا إذاً أبـــداً ” (57) الكهف ، فقتلـــوه وأهلـــه وأصحابه وآذوا اللــه ورســـوله والمؤمنين ، فعلـــوا هـــذا وهـــم يعلمـــون مــاذا يفعلـــون ، وبمــــن يفعلـــون ، نعم إنهم يعلمون أنه أبن بنت رسول الله فاطمة سيدة نساء العالمين ونساء أهل الجنة وريحانته هو والإمام الحسن عليهما السلام وان من أحبهما فقد أحبا الله والرسول ومن آذاهما ومن آذاهما فقد آذاهما على وفق قول الرســول الكريم جـــده محمـــد ( ص ) وكذا فـــي الحـــديث النبوي الشـــريف الآخرالجامـــع أيضاً على صحتــــه كل علمـــاء المســلمين ” حســــين منـــي وأنــا مـــــن حســـين ” نعم يعرفـــون ، ويعرفـــون ما فـــي الحــديث مـــن معنــــى ، لكن الحســـين عليه السلام جاءهم بدعوة الحـــق ليهــديهم للعمل بأصول الدين والعقـــيدة المحمــدية التي انقلبوا عليها ، وهـــذا مــا لا يناسبهم لأنهـــم اشـــتروا الحيـــاة الــدنيــا بالآخــــرة ، فقتـــلوه ظنّاً منهــم أن بمقتلـــه ســـيفوزون بالدنيــا وما فيهــا ، فـــوقع عليهم قول الحق ” ومن يقتل مؤمناً متعمــــداً فجزاؤه جهنم خالـــداً فيهـــا وغضب اللـــه عليـــه ولعنـــه وأعــــدّ لـــه عـــذاباً عظيمـــاً93 النســـاء ، نعم فقـــد أصاب القتلـــة الرجــز والغضــب واللعنـــة وخــســـروا الــدنيــا والآخـــرة بإجمـــاع المســـلميــن وعلمائهــم ، ولازمــتهم اللعنـــة والعقاب الشـــديد منـــذ اللحظـــة الأولى لاســـتشــهاد الإمام الحسين عليه السلام ، فقضى اللــه عليهــم جمعيــاً بكل وســـائل المــوت والهـــلاك ولهـــم بالآخـــرة عـــذاب شـــديد ، مــن هــــذه الـــذكرى الأليمـــة والتي كانت واقعتها وأحــداثها المأســاوية التي لم يشـــهد التاريـــخ من قبــل لهـــا مثيــلاً ، وما تشــاءون إلا أن يشـــاء اللـــه ” ليكون استشـــهاد الأمام الحســـين حبيب اللــه ورســـوله انتصــاراً للــدم الطاهر علـــى الســـيف البــاطل ، ومنهــا يأخـــذ الناس بعمومهم وبمختلف أجناسهم وأديانهم الدروس والعبـــر إقتـــداءً بالحســـين منهجــاً قولاً وفعـــلاً ، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليـــه ولا يصـــــح إلا الصحيـــح ، ذلك كان هـــو طـــريق اســـتشهاده ومبتغـــى الــوصــول والســـير فيـــه طريقـــاً موحشـــاً لكنـــه الحـــق ، فلنقتـــدي به جميعــاً ولنعمل صالـحـــــاً وكما أراد ديـــن عـــدل ومحبـــة وســـلام وحرية وإخـــاء وطهارة ، فهنيئــــاً لســــيد شـــباب أهل الجنـــــة خلـــوده فــــي الـــدنـــيا والآخــــرة علــــى قـــولـــه تعـــالى ” ولا تقـــولوا لمـــن يقـــتل فـــي ســـبيـــل اللـــه أمـــوات بــل أحيـــاء ولكــــن لا تشـــعرون 154 البقرة .. صـــدق اللـــه العظيـــم