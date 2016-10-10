– October 10, 2016

الموت بسلام – غلام محمد هايس

الموت هو حالة توقف الكائنات (الحية) نهائيا عن النمو و الاستقلاب والنشاطات الوظيفية الحيوية (مثل التنفس والأكل والشرب والتفكير والحركة وجميع النشاطات الحيويه) ولا يمكن للأجساد الميتة أن ترجع لمزاولة النشاطات والوظائف الآنفة الذكر.

الموت . يَقُول ( ماثيو اورايلي) و هو فني طوارئ طبية متمرس في (لونج ايلاند نيويورك) حيث يصف لنا اورايلي ما يحدث بعد ان يسأله مريض مصاب بشكل خطير ” هل سأموت” ؟

يقول ماثي لقد عملت كفني طوارئ للحالات الحرجة طوال سبع سنوات في نيويورك وكنت اول المستجبين في عديد من الحوادث ، تتراوح من حوادث السيارات الى العواصف الرملية ، لو كنت مثل معظم الناس ربما يكون الموت واحد من اعظم مخاوفك بعظنا سيراه قادما و بعظنا لن يراه هناك مصطلح طبي موثق لكنه غير معروف يدعى ” الموت الوشيك” و هو بالكاد عرض وانا مدرب للاستجابة لهذا العرض كأي عرض آخر لذا عندما ينظر الي مريض عنده ازمة قلبية ويقول انه سيموت اليوم نحن مدربون على اعادة تقييم حالة المريض و خلال مهنتي استجبت لعدد من الحالات حيث كان المريض لديه فقط دقائق على الحياة ولم يكن هناك شئ يمكن ان افعله لهم مع هذا الامر كنت اواجه معضلة وهي هل اخبر الشخص المقبل على الموت انه اقترب من مواجهة الموت أم اكذب عليهم لأريحهم ؟ في بداية مهنتي واجهة هذه المعضلة بالكذب ببساطة كنت خائفاً لو اخبرتهم الحقيقة انهم سيموتون في رهبة وفي خوف متمسكين بآخر لحظات في الحياة والذي تغير بحادثة واحدة منذ خمس سنوات استجبت لحادثة دراجة نارية السائق كان يعاني من جراح خطرة و حرجة جداً و بينما اقيم حالته ادركت انه لا يوجد شئ استطيع فعله له و كحالات كثيرة اخرى نظر في عيني وسألني هذا السؤال ” هل سأموت؟” في هذه اللحظة قررت ان افعل شئ مختلف وهو ان اخبره الحقيقة وقررت ان اخبره انه سيموت وانه لا يوجد ما افعله له لكن ردة فعلة صدمتني حتى اليوم هو ببساطة رجع للخلف و كانت له نظرة قبول على وجهه لم يواجه هذه الرهبة و الرعب التي كنت اعتقد انه سيواجهه هو ببساطة رجع للخلف و بينما انظر في عينيه رأيت سلام داخلي من هذه اللحظة قررت ليس من حقي ان اريح المقبليين على الموت بالاكاذيب و قد استجبت للعديد من الحالات من وقتها حيث كان المرضى في آخر لحظاتهم و لم يكن هناك ما استطيع فعله لهم تقريباً في كل الحالات كان لهم جميعاً نفس ردة الفعل تجاه الحقيقة من السلام الداخلي والقبول ، وفي الواقع هناك ثلاث انماط لاحظتها في كل هذه الحالات ، اول نمط دائما ما كان يصدمني بغض النظر عن الاعتقادات الدينية او الخلفية الثقافية وهي ان هناك حاجة للغفران سواء يسمونها خطايا او ببساطة يقولون انهم نادمون ذنبهم عام ، اهتتمت مرة برجل كبير السن والذي كان لديه ازمة قلبية كبيرة وبينما اجهز نفسي ومعداتي لازمته الازمة القلبية الوشيكة بدأت بإخبار المريض بموته الوشيك هو عرف من نبرة صوتي ولغة الجسد وبينما اضع جهاز الصدمة الكهربائية على صدره و استعد لما يحدث نظر في عيني وقال( اتمنى لو انني امضيت وقت اكثر مع اولادي واحفادي ) بدلا من اكون اناني في وقتي ، عندما واجه الموت الوشيك كل ما اراده الغفران ، النمط الثاني الذي لاحظته هو الحاجة للتذكر سواء ان يذكر في افكاري او من احب?هم ، ارادوا ان يشعروا انهم سيظلوا احياء هناك حاجة للابدية في قلوب وافكار من احبوهم انا و طاقمي واي احد حولهم ، مرات لا تحصى اجد مريض ينظر في عيني و يقول (هل ستتذكرتي ).

آخر نمط شاهدته دائما ما كان يؤثر عميقاً فيه نفسي المقبليين على الموت يريدون ان يعرفوا ان حياتهم كان لها معنى يريدون ان يعرفوا انهم لم يضيعوا حياتهم في مهام بلا معنى . هذا اتى مبكراً في مهنتي استجبت لحالة كانت امرأه في آخر الخمسينات من عمرها حوصرت بشدة داخل سيارة صدمت بجانب السيارة بسرعة عالية حالة حرجة جداً بينما يعمل الاطفائيين لاخراجها من السيارة انا دخلت لأبدأ في تقديم الرعاية و بينما نتكلم قالت لي (كان هناك الكثير من الأشياء التي اردت فعلها في حياتي) شعرت انها لم تترك علامتها في هذه الارض ولما تكلمنا اكثر اتضح انها ام لابنيين بالتبني والذين كانا في طريقهم الى كلية الطب بسببها هي طفليين اصبح لهم فرصة لم تكن لتتاح لهم لولاها و سيتمكنون من انقاذ ارواح في مجال الطب كأطباء انتهى الامر في خمسة واربعون دقيقة لأخراجها من السيارة مع ذلك وافتها المنية قبل تحريرها اعتقد ان ما تراه في القصص عندما تكون في آخر اللحظات هذه انه هلع وخوف ادركت انه بغض النظر عن الظروف انه بشكل عام يقابل بسلام وقبول ، انه تلك الاشياء الصغيرة اللحظات الصغيرة ، الاشياء الصغيرة التي احضرتها للعالم هي التي تمنحك السلام في هذه اللحظات الأخيرة .

قال تعالى الايتين (99) و (100) من سورة الموؤمنون { ?حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ } ، ولعل في تلك اللحظات ما قبل الموت يود الانسان ان يرد ليعمل الاعمال الحسنة والجيدة .

كما ذكرت الاية (180) من سورة البقرة حضور الموت و الوصية للوالدين والاقربين قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ } ، واثناء الموت يتمنى الانسان انه لو كان كل اعماله صالحة ولها معنى في الحياة ولهذا قدم تعالى كلمة الموت قبل الحياة في الاية (2) من سورة الملك و ذلك لان اليقين يكون عند الانسان في لحظات الموت الخيرة قال تعالى {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}، ويتمنى الشخص ان تذكره الناس بعد موته والناس دائما تتذكر الاعمال الحسنة التي قام بها الشخص و ما قدمه من اعمال جيدة في حياته .