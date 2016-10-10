– October 10, 2016

هل يتحقق حلم الكهرباء؟ – احمد مصطفى العلنجاوي

تعد الكهرباء عصب الحياة ومن المتطلبات الضرورية في كل ميادينها سواء الصناعية والتجارية والاقتصادية والزراعية والمنزلية وغيرها وقد عانى المواطن العراقي على مدى السنوات الماضية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وقلة التجهيز بسبب مشكلات كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي حيث تكلم السيد وزير الكهرباء وبكل صراحة عن عدم قدرة الوزارة عن اداء عملية الجباية بصورة صحيحة لامتناع اغلب المستهلكين عن دفع تلك الاجور للجبأة من الموظفين العاملين في الوزارة واوضح ايضاً مقدار الضائعات الحاصلة من جراء التجاوز على الشبكة الكهربائية والسرقات الحاصلة من قبل البعض ونود ان نتحدث في هذا المقال عن تجربة فتية كتب لها النجاح في بعض مناطق العاصمة بغداد كمنطقتي ( زيونة واليرموك ) وذلك بإحالة قطاع التوزيع ( الصيانة والجباية ) الى الاستثمار فكانت الفكرة بأن يقوم المستثمر بتقديم الخدمات بشرط ان تكون له القدرة والرغبة في تقديم تلك الخدمات وبالتالي تنظيم عملية الجباية وفق ما معمول به من قبل الوزارة وبالتسعيرة المحددة مسبقاً على سعر الوحدة الكهرباء وليس للمستثمر الحق في رفع تلك التسعيرة او التلاعب بها مما شجع الوزارة الى احالة المزيد من مناطق العاصمة وخصوصاً في جانب الكرخ الى الاستثمار للخروج من تلك الازمة وخلال ستة اشهر بغية تحقيق تطلعات المواطن العراقي في تزويده بالتيار الكهربائي على مدار 24ساعة حيث ستقوم الوزارة بإعطاء المستثمر حاجة كل منطقة او رقعة جغرافية من الطاقة الكهربائية مع خصم 20% من الحاجة القصوى لتلك الرقعة وهذا يتم بحساب الاستهلاك الاقصى في فصل الصيف لتلك المنطقة من اجل ضبط استهلاك المواطن للطاقة الكهربائية والقيام بعملية الترشيد لضمان استمرار التيار الكهربائي على مدار الساعة وبعكس ذلك سيقوم المستثمر بقطع التيار عن المستهلك المتجاوز وكل ذلك يكون عن طريق ربط مقاييس ذكية للحد من التبذير في الطاقة الكهربائية المنتجة .