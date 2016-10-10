كيف تكون سعيداً ؟ – طالب سعدون

October 10, 2016

tal1-160x160

نبض القلم

كيف تكون سعيداً ؟ – طالب سعدون

العنوان ليس (وصفة جاهزة) للسعادة .. أو رسم طريق واحد لها ، بل هو محاولة للتبسيط ، والقرب اكثر من  هذا المفهوم الواسع، الذي  يختلف باختلاف طبائع الناس وميولهم وأهوائهم ،  ومستواهم الاجتماعي والفكري والروحي …

 فمن يجدها  قد توفرت عند غيره ، قد يحسده ذاك الغير على ما هو فيه  من (سعادة) …

 فهناك من يرى السعادة في المال ، وأخر يجدها في الشهرة ، وثالث في المنصب ، ورابع في الزواج ، وخامس في الاولاد ، وغيره في الصحة ، والراحة ، وربما غيرهم  يجدها في الملذات الحسية وغيرها .. وكل واحد حسب ما ينقصه ، أو يتمناه ، أو طُبع عليه …

ولكن….

هل يكون سعيدا من توفرت لديه تلك الاشياء التي يراها غيرها  تنقصه …؟..   ذلك هو السؤال ، وجوابه يقربنا من ذلك (الأمل) الذي يتمناه كل واحد بمسمى (السعادة)…

فكم من الاغنياء  والميسورين واصحاب المناصب تعساء ، رغم ما عندهم من مال وجاه ومنصب وسلطان … وكم من الفقراء سعداء ، بما يمتلكونه من روح معنوية ، يحسدهم اؤلئك عليها ، ويتمنون ما هم فيه من راحة بال وصفاء روحي  ، وتوحد مع الذات ، والقناعة بما كتبه الله ..

وكم من انسان ينعم بالراحة وتنقصه السعادة … وكم من عمل شاق يقدم  عليه  المرء  برغبة واندفاع ، لانه يبعث له سعادة ، وقد تصل الحالة  به الى الموت لانقاذ انسان  مثلا ، أو طفل ، أو حادث ربما  يؤدي  الى كارثة  كبيرة  ، لولا مشقة هذا الانسان ، وتعرض حياته للخطر  …

وهذا التفاوت  في السعادة ، ربما يعكس جانبا من العدالة الإلهية بين البشر ..

فكل واحد يرى (السعادة) من منظاره الخاص ، وقد لا يتطابق مع غيره ، ويلتقي الجميع في لذة  سمها اذا شئت (السعادة) وإن إختلفت مصادرها ، ويتماثلون في إستمرار التواصل والبحث عنها ..

 تلك أمثلة وغيرها الكثير قد تدلنا الى أن السعادة ، ليس لها تعريف جامع مانع..

 فهي ليست في كل ما يحصل الانسان عليه …

ولا هي في سد ما ينقصه … ولا تكمن في إشباع رغبات الانسان  فقط ..

وهي  (ليست محطة يسعى الانسان للوصول اليها ، بل هي اسلوب للطريق) كما يقول أحد الكتاب … أي أن لها خصوصية  تنطلق من الانسان ، ولها مشتركات مع غيره …

 وهي مثل الكهرباء نعرفها ولا نراها .. وهي ليست برتقالة نقطفها ونقشرها ونأكلها بعد ذلك … بل هي مجموعة اشياء كما يقول الكاتب انيس منصور ..

وربما نجد هذه الاشياء في هذا النص الذي نسب الى الامام علي إبن ابي طالب (ع) – ولست هنا في معرض اثبات نسب النص ، وانما في معناه –  ومضمونه ( اذا اصبحت طائعا لربك ، وغناك في قلبك ، وأنت آمن في سربك ، راض بكسبك ، فقد حصلت على السعادة ، ونلت الزيادة ، وبلغت السيادة ..) .. وفي هذا  النص المقتبس  تكون للحياة معنى ، ، وفيها جانب داخلي وتناغم جميل بين الروح  وخالقها ، والقناعة بحدود الاشياء التي تجدها تسعدك وتضمن كرامتك …

 ومن هنا قالوا (القناعة كنز لا يفنى) وهي حالة من  الاطمئنان التي تجعل الانسان (مستقرا أمنا) وراضيا  ..

وفي كل الاحوال (حسبك من السعادة في الدنيا ضمير نقي ، ونفس هادئة ، وقلب شريف) كما  يقول مصطفى لطفي المنفلوطي …

واقصى حالات السعادة  نجدها في  كلام الله سبحانه وتعالى .. وهي في العمل الصالح  ، وهو لا حدود له ، يبدأ من أبسط الاشياء الى أعقدها واثمتها ، ويجعل الحياة سعيدة ذات معنى وهدف  (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى  وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم  باحسن ما كانوا يعملون) …  (النحل  97).. وفي هذه الأية يضمن الانسان  سعادة الدارين …

.. وتلك امنية الاماني….

{{{{{{

كلام مفيد :

 من جميل ما وصلني من رسائل مؤخرا هذا النص المقتبس من مصادره وسؤال من مرسلها ..

قال محمد بن مناذر : كنت أمشي مع الخليل إبن أحمد فانقطع نعلي ، فمشيت حافيا ، فخلع نعليه  وحملهما يمشي معي ..

فقلت له :ماذا تصنع ..؟..

قال : أواسيك في الحفاء !!

(انما المؤمنون أخوة)

0 هل لك ان تجد صداقة كتلك  اليوم ..؟..

 + نعم …بالتأكيد …