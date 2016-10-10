– October 10, 2016

نبض القلم

كيف تكون سعيداً ؟ – طالب سعدون

العنوان ليس (وصفة جاهزة) للسعادة .. أو رسم طريق واحد لها ، بل هو محاولة للتبسيط ، والقرب اكثر من هذا المفهوم الواسع، الذي يختلف باختلاف طبائع الناس وميولهم وأهوائهم ، ومستواهم الاجتماعي والفكري والروحي …

فمن يجدها قد توفرت عند غيره ، قد يحسده ذاك الغير على ما هو فيه من (سعادة) …

فهناك من يرى السعادة في المال ، وأخر يجدها في الشهرة ، وثالث في المنصب ، ورابع في الزواج ، وخامس في الاولاد ، وغيره في الصحة ، والراحة ، وربما غيرهم يجدها في الملذات الحسية وغيرها .. وكل واحد حسب ما ينقصه ، أو يتمناه ، أو طُبع عليه …

ولكن….

هل يكون سعيدا من توفرت لديه تلك الاشياء التي يراها غيرها تنقصه …؟.. ذلك هو السؤال ، وجوابه يقربنا من ذلك (الأمل) الذي يتمناه كل واحد بمسمى (السعادة)…

فكم من الاغنياء والميسورين واصحاب المناصب تعساء ، رغم ما عندهم من مال وجاه ومنصب وسلطان … وكم من الفقراء سعداء ، بما يمتلكونه من روح معنوية ، يحسدهم اؤلئك عليها ، ويتمنون ما هم فيه من راحة بال وصفاء روحي ، وتوحد مع الذات ، والقناعة بما كتبه الله ..

وكم من انسان ينعم بالراحة وتنقصه السعادة … وكم من عمل شاق يقدم عليه المرء برغبة واندفاع ، لانه يبعث له سعادة ، وقد تصل الحالة به الى الموت لانقاذ انسان مثلا ، أو طفل ، أو حادث ربما يؤدي الى كارثة كبيرة ، لولا مشقة هذا الانسان ، وتعرض حياته للخطر …

وهذا التفاوت في السعادة ، ربما يعكس جانبا من العدالة الإلهية بين البشر ..

فكل واحد يرى (السعادة) من منظاره الخاص ، وقد لا يتطابق مع غيره ، ويلتقي الجميع في لذة سمها اذا شئت (السعادة) وإن إختلفت مصادرها ، ويتماثلون في إستمرار التواصل والبحث عنها ..

تلك أمثلة وغيرها الكثير قد تدلنا الى أن السعادة ، ليس لها تعريف جامع مانع..

فهي ليست في كل ما يحصل الانسان عليه …

ولا هي في سد ما ينقصه … ولا تكمن في إشباع رغبات الانسان فقط ..

وهي (ليست محطة يسعى الانسان للوصول اليها ، بل هي اسلوب للطريق) كما يقول أحد الكتاب … أي أن لها خصوصية تنطلق من الانسان ، ولها مشتركات مع غيره …

وهي مثل الكهرباء نعرفها ولا نراها .. وهي ليست برتقالة نقطفها ونقشرها ونأكلها بعد ذلك … بل هي مجموعة اشياء كما يقول الكاتب انيس منصور ..

وربما نجد هذه الاشياء في هذا النص الذي نسب الى الامام علي إبن ابي طالب (ع) – ولست هنا في معرض اثبات نسب النص ، وانما في معناه – ومضمونه ( اذا اصبحت طائعا لربك ، وغناك في قلبك ، وأنت آمن في سربك ، راض بكسبك ، فقد حصلت على السعادة ، ونلت الزيادة ، وبلغت السيادة ..) .. وفي هذا النص المقتبس تكون للحياة معنى ، ، وفيها جانب داخلي وتناغم جميل بين الروح وخالقها ، والقناعة بحدود الاشياء التي تجدها تسعدك وتضمن كرامتك …

ومن هنا قالوا (القناعة كنز لا يفنى) وهي حالة من الاطمئنان التي تجعل الانسان (مستقرا أمنا) وراضيا ..

وفي كل الاحوال (حسبك من السعادة في الدنيا ضمير نقي ، ونفس هادئة ، وقلب شريف) كما يقول مصطفى لطفي المنفلوطي …

واقصى حالات السعادة نجدها في كلام الله سبحانه وتعالى .. وهي في العمل الصالح ، وهو لا حدود له ، يبدأ من أبسط الاشياء الى أعقدها واثمتها ، ويجعل الحياة سعيدة ذات معنى وهدف (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون) … (النحل 97).. وفي هذه الأية يضمن الانسان سعادة الدارين …

.. وتلك امنية الاماني….

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كلام مفيد :

من جميل ما وصلني من رسائل مؤخرا هذا النص المقتبس من مصادره وسؤال من مرسلها ..

قال محمد بن مناذر : كنت أمشي مع الخليل إبن أحمد فانقطع نعلي ، فمشيت حافيا ، فخلع نعليه وحملهما يمشي معي ..

فقلت له :ماذا تصنع ..؟..

قال : أواسيك في الحفاء !!

(انما المؤمنون أخوة)

0 هل لك ان تجد صداقة كتلك اليوم ..؟..

+ نعم …بالتأكيد …