قوة من السُنة تناشد الحكومة العراقية دعمها لخوض معركة الموصل

– October 9, 2016

خمسة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬بغداد

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ – ‬رويترز

قتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬حولى‭ ‬21‭ ‬بجروح‭ ‬وفق‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭ ‬عراقية‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬ضد‭ ‬موكب‭ ‬عزاء‭ ‬شيعي،‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬21‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بحزام‭ ‬ناسف‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬استهدف‭ ‬موكبا‭ ‬شيعيا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬رئيسي‭ ‬بمنطقة‭ ‬بغداد‭ ‬الجديدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬اقيم‭ ‬موكب‭ ‬عزاء‭ ‬احياء‭ ‬لذكرى‭ ‬مقتل‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ (‬عليه‭ ‬السلام‭). ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭.‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭ ‬وشهود‭ ‬عيان‭ ‬ان‭ ‬التفجير‭ ‬وقع‭ ‬جراء‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭. ‬وتحمل‭ ‬مراسم‭ ‬احياء‭ ‬ذكرى‭ ‬مقتل‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ (‬ثالث‭ ‬الائمة‭ ‬المعصومين‭ ‬لدى‭ ‬الشيعة‭ ‬الاثني‭ ‬عشرية‭)‬،‭ ‬خصوصية‭ ‬كبيرة‭ ‬وتبلغ‭ ‬ذروتها‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ .‬وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬يسر‭ (…) ‬للاستشهادي‭ ‬ابو‭ ‬البراء‭ ‬العراقي‭ ‬تفجير‭ ‬سترته‭ ‬الناسفة‭ ‬وسط‭ ‬موكب‭ ‬عزاء‭ ‬للرافضة‭ ‬المشركين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بغداد‭ ‬الجديدة»وقالت‭ ‬رويترز‭ ‬ان‭ ‬أبو‭ ‬محمود‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬قوة‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬العرب‭ ‬السنة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬مقاتل‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬وقد‭ ‬سمع‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬يهدد‭ ‬بقطع‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬يتكلم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التحرير‮»‬‭.‬ولم‭ ‬يردعه‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يقلقه‭ ‬هو‭ ‬غياب‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيعة‭.‬

قال‭ ‬أبو‭ ‬محمود‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬نحتاجه‭ ‬هو‭ ‬السلاح‭ ‬والدعم‭ ‬الحكومي‭.‬‮»‬‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬بالكامل‭ ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تحدثت‭ ‬رويترز‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‭. ‬ويأمل‭ ‬أبو‭ ‬محمود‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬وجهه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتعرف‭ ‬عليه‭ ‬مقاتلو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ويستهدفون‭ ‬أسرته‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬مع‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الحشد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬وإنقاذ‭ ‬سكانها‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭.‬وسيقود‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬البشمركة‭ ‬الأكراد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بهدف‭ ‬إخراج‭ ‬مقاتلي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬رئيسي‭ ‬لهم‭ ‬وتهيئة‭ ‬الوضع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الأجل‭ ‬الطويل‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬شكاوى‭ ‬المقاتلين‭ ‬والقادة‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الحشد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬السلاح‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الخلافات‭ ‬الطائفية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تضعف‭ ‬الهجوم‭ ‬وكذلك‭ ‬فرص‭ ‬تحقيق‭ ‬الوفاق‭ ‬الطائفي‭ ‬والعرقي‭. ‬تولى‭ ‬تجميع‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬تتدرب‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬محافظ‭ ‬الموصل‭ ‬السابق‭ ‬أثيل‭ ‬النجيفي‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬ساسة‭ ‬الطائفة‭ ‬السنية‭ ‬وذلك‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬اجتياح‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬مقاومة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭.‬

وقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القوة‭ ‬إن‭ ‬النجيفي‭ ‬اشترى‭ ‬أسلحة‭ ‬مستعملة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭.‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬المعسكر‭ ‬لقصف‭ ‬صاروخي‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نشر‭ ‬المدربون‭ ‬الأتراك‭ ‬ست‭ ‬دبابات‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬المعسكر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬آيار‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬فقد‭ ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬يطلق‭ ‬شرارة‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭.‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وافق‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬أجل‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عاما‭ ‬آخر‭ ‬للتصدي‭ ‬لمنظمات‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬منظمات‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬

‭*‬‭ ‬جاهزون‭ ‬للمعركة

من‭ ‬النظرة‭ ‬الأولى‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الانضباط‭ ‬بملابسهم‭ ‬العسكرية‭ ‬الأنيقة‭ ‬وستراتهم‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭.‬

وكثير‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الجيش‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يخدمون‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

وترك‭ ‬آخرون‭ ‬مواقعهم‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الخاطف‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬مقاتلو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬وبقية‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬وكاد‭ ‬يهدد‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬ذاتها‭.‬

وجه‭ ‬المدرب‭ ‬مشعان‭ ‬الجبوري‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الجالسين‭ ‬أمامه‭ ‬ينصتون‭ ‬له‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تفعلونه‭ ‬إذا‭ ‬انحشر‭.‬

وبين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬ترددت‭ ‬بين‭ ‬جنبات‭ ‬الجبال‭ ‬القريبة‭ ‬أصداء‭ ‬انفجارات‭ ‬قذائف‭ ‬المورتر‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬أثناء‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬ريفي‭ ‬يمتطي‭ ‬فيه‭ ‬رعاة‭ ‬دون‭ ‬العشرين‭ ‬الحمير‭ ‬وهم‭ ‬يوجهون‭ ‬قطعان‭ ‬الأغنام‭. ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬الأتراك‭ ‬التدريب‭ ‬الأساسي‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬انصب‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬المدن‭. ‬وقال‭ ‬القادة‭ ‬العراقيون‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قدمت‭ ‬أيضا‭ ‬تدريبا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬بضع‭ ‬هجمات‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬يحيى‭ ‬قائد‭ ‬المعسكر‭ ‬إن‭ ‬2500‭ ‬مقاتل‭ ‬جاهزون‭ ‬للمعركة‭ ‬وإنه‭ ‬يمكنه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المناسب‭ ‬حشد‭ ‬مثلي‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭.‬

وقال‭ ‬وهو‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬صغير‭ ‬يحتوى‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬مصغر‭ ‬بالألوان‭ ‬لساحة‭ ‬المعركة‭ ‬‮«‬بغداد‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬للشيعة‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬للسنة‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬واحد‭. ‬العراق‭ ‬بلدنا‭.‬‮»‬

وما‭ ‬زال‭ ‬يحيى‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬يشعر‭ ‬بالمرارة‭ ‬لقيام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسريح‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وهو‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬كانت‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬إضعاف‭ ‬السنة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يهيمنون‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬صدام‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬دعما‭ ‬مباشرة‭ ‬للحشد‭ ‬الوطني‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬يخضع‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الشيعة‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬إيران‭ ‬لقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العبادي‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الشيعة‭ ‬يمثلون‭ ‬أغلبية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فهو‭ ‬يضم‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭.‬‮»‬‭ ‬ونفى‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬تدعم‭ ‬الشيعة‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬تدعم‭ ‬السنة‭ .‬

وقال‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬رجل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬ألفا‭ ‬و30‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬السنة‭.‬

‭*‬‭ ‬مصلحة‭ ‬شخصية

وقد‭ ‬عرضت‭ ‬القوة‭ ‬السنية‭ ‬نفسها‭ ‬للخطر‭ ‬فأقامت‭ ‬المعسكر‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬13‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وتمت‭ ‬تغطية‭ ‬عدة‭ ‬فجوات‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬شظايا‭ ‬القنابل‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬غرفة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬بالجبس‭ ‬لتظل‭ ‬تذكرة‭ ‬بسلسلة‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وفي‭ ‬أرض‭ ‬التدريب‭ ‬رفع‭ ‬ضابط‭ ‬بندقية‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ايه‭ ‬كي‭ ‬47‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬المقاتلون‭ ‬الجالسون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬يتابعونه‭.‬

ويتولى‭ ‬المعسكر‭ ‬تدريب‭ ‬العرب‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬المتدربين‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬والشيعة‭ ‬واليزيديين‭ ‬الذين‭ ‬اختص‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬طائفتهم‭ ‬باضطهاد‭ ‬شديد‭ ‬دون‭ ‬غيرهم‭.‬

وتم‭ ‬إعدام‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬اليزيديين‭ ‬ووقعت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اليزيديات‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬وتعرضن‭ ‬للاغتصاب‭ ‬أو‭ ‬عوملن‭ ‬معاملة‭ ‬السبايا‭.‬

ويصف‭ ‬أبو‭ ‬مراد‭ ‬القناص‭ ‬اليزيدي‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬صائد‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬قطع‭ ‬رأس‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬عمومته‭ ‬وألقى‭ ‬بآخر‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

ويعتقد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬أن‭ ‬لهم‭ ‬المصلحة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬لأنهم‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ولهم‭ ‬أصدقاء‭ ‬وأقارب‭ ‬قتلوا‭ ‬بأيدي‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭.‬

ويقول‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المصلحة‭ ‬الشخصية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الهجوم‭ ‬وأن‭ ‬تتولى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬احتمالات‭ ‬تفجر‭ ‬صراع‭ ‬طائفي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نريد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ولن‭ ‬نتخلى‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭. ‬وسنسوي‭ ‬حساباتنا‭. ‬لن‭ ‬نتركهم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نذبحهم‭.‬‮»‬