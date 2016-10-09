رد فعل دولي قوي ضد الرياض بعد مجزرة صنعاء وباريس تطلب تحقيقاً مستقلاً

– October 9, 2016

مصدر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تريد‭ ‬تعيين‭ ‬مبعوث‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬

صالح‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭:‬هبوا‭ ‬للقتال‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬السعودية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان

عبرت‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانتها‭ ‬الحازمة‮»‬‭ ‬للضربات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬السبت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬شخصا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مئات‭ ‬الجرحى،‭ ‬وطالبت‭ ‬بـ»تحقيق‭ ‬مستقل‮»‬‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬هذا‭ ‬القصف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاحد‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬رومان‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بصدمة‭ ‬عميقة،‭ ‬تدين‭ ‬بشدة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ (…) ‬وتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬حوله‭ (…) ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المرتكبين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬تدعو‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬الى‭ ‬الاحترام‭ ‬الصارم‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬تؤكد‭ ‬مجددا‭ ‬الضرورة‭ ‬الملحة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الامر،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينشر‭ ‬بيانا‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬اكد‭ ‬فيه‭ ‬انه‭ ‬سيفتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬‮«‬فوريا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬صنعاء،‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬اليمنيين‭ ‬الاحد‭ ‬غداة‭ ‬‮«‬المجزرة‮»‬،‭ ‬هاتفين‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لآل‭ ‬سعود‮»‬‭ ‬و»بالروح‭ ‬بالدم‭ ‬نفديك‭ ‬يا‭ ‬يمن‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬فرض‭ ‬سلطة‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬منها‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭.‬

و‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬المتحالف‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين،‭ ‬اليمنيين‭ ‬للقتال‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬140‭ ‬شخصا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬الاحد‭.‬

وقال‭ ‬صالح‭ ‬‮«‬آن‭ ‬الاوان‭ ‬وحانت‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬ان‭ ‬ادعو‭ ‬كافة‭ ‬ابناء‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والامن‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبية‭ (…) ‬الى‭ ‬جبهة‭ ‬القتال،‭ ‬الى‭ ‬الحدود،‭ ‬للاخذ‭ ‬بالثأر،‭ ‬للاخذ‭ ‬بثأر‭ ‬ضحايانا‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬المجازر‭ ‬المروعة،‭ ‬واكبر‭ ‬مجزرة‭ ‬هي‭ ‬الصالة‭ ‬الكبرى‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬القاعة‭ ‬التي‭ ‬قصفت‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتمردون‭.‬

ووجه‭ ‬صالح‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للسعودية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬تحالفا‭ ‬عربيا‭ ‬داعما‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفائهم‭ ‬الموالين‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭.‬ووصف‭ ‬صالح‭ ‬التحالف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬البربري‭ ‬الغاشم،‭ ‬عدوان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ومن‭ ‬تحالف‭ ‬معهم،‭ ‬عدوان‭ ‬المذهب‭ ‬الوهابي‭ ‬التكفيري‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ابناء‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬الى‭ ‬مواجهته‭.‬

ونددت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬وسوريا‭ ‬والصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬الدولي‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالمجزرة‭.‬

وعبرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حليفة‭ ‬الرياض‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬الشديدة‮»‬‭ ‬واعلنت‭ ‬انها‭ ‬ستعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬للتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬خفضته‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الفائتة‭.‬

وشددت‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬بالرياض،‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتعاون‭ ‬الأطراف‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬اسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬احمد‭. ‬ويستقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬ايرولت‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬الاحمد‭ ‬الاثنين‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬يجري‭ ‬مشاورات‭ ‬لاختيار‭ ‬مبعوث‭ ‬خاص‭ ‬للجامعة‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬اسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬فى‭ ‬مهمته‭ ‬ورغبة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬فى‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬،فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والبناء‭ ‬وعضو‭ ‬التكتل‭ ‬الوطني‭ ‬للانقاذ‭ ‬بليغ‭ ‬المخلافي‭ ‬ان‭ ‬مهمة‭ ‬المبعوث‭ ‬الاممي‭ ‬اسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬الحوثيين‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬انقاذ‭ ‬موازية‭ ‬للحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬والتى‭ ‬تعقد‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬بدا‭ ‬هناك‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بشكل‭ ‬معلن‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬انتقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المصريين‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬واعتبروا‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬اليمنية‭ .‬وقال‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬السعيد‭ ‬ادريس‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬دراسات‭ ‬الخليج‭ ‬بمركز‭ ‬الاهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬قضية‭ ‬اليمن‭ ‬سياسيا‭ ‬او‭ ‬عسكريا‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬لاستزراع‭ ‬قرار‭ ‬دولي‭ ‬يصب‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الحل‭ ‬السلمي‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬والحوثيين‭ ‬بسحب‭ ‬تمسك‭ ‬كل‭ ‬طرق‭ ‬بمطالبة‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬نتائج‭ ‬الحل‭ ‬السلمي‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬طرق‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬واكد‭ ‬ضرورة‭ ‬التفاوض‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬وضرورة‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬تنازلات‭ ‬للاطراف‭ ‬الاخري‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصبحت‭ ‬الحرب‭ ‬تشكل‭ ‬استنزاف‭ ‬دائم‭ ‬لموارد‭ ‬السعودية‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬ناجي‭ ‬الغطريفي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬تستنزف‭ ‬قدراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬والمالية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬الحل‭ ‬العسكري‭ ‬للازمة‭ ‬لن‭ ‬يجدي‭ ‬اوكد‭ ‬ان‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬عقد‭ ‬الوضع‭ ‬الداخلي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬البنية‭ ‬الاساسية‭ ‬واستبعد‭ ‬الغطريفي‭ ‬التدخل‭ ‬الدولي‭ ‬العسكري‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬لادراك‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التدخل‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬فوضى‭ ‬فى‭ ‬اليمن