رد فعل دولي قوي ضد الرياض بعد مجزرة صنعاء وباريس تطلب تحقيقاً مستقلاً
مصدر لـ (الزمان): الجامعة العربية تريد تعيين مبعوث لها في اليمن
صالح في خطاب متلفز:هبوا للقتال على حدود السعودية
القاهرة – مصطفى عمارة
باريس – الزمان
عبرت فرنسا عن «إدانتها الحازمة» للضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء التي أدت السبت الى مقتل أكثر من 140 شخصا فضلا عن مئات الجرحى، وطالبت بـ»تحقيق مستقل» لكشف ملابسات هذا القصف، بحسب ما اعلنت الخارجية الفرنسية الاحد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان ان فرنسا التي تشعر «بصدمة عميقة، تدين بشدة الهجوم على صنعاء (…) وتطلب إجراء تحقيق مستقل حوله (…) بهدف تحديد هوية المرتكبين».
وأضاف أن فرنسا تدعو «جميع أطراف النزاع الى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي»، مشيرا الى ان «هذه المجزرة تؤكد مجددا الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للحرب في اليمن».
ونفى التحالف العربي مسؤوليته عن القصف في بادئ الامر، قبل ان ينشر بيانا ليل السبت اكد فيه انه سيفتح تحقيقا «فوريا».
وفي صنعاء، تظاهر آلاف اليمنيين الاحد غداة «المجزرة»، هاتفين «الموت لآل سعود» و»بالروح بالدم نفديك يا يمن».
ويهدف التحالف العربي الى اعادة فرض سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على كامل مساحة البلاد التي يسيطر المتمردون الحوثيون على اجزاء منها تشمل أيضا العاصمة صنعاء.
و دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثيين، اليمنيين للقتال على الحدود مع السعودية، ردا على مقتل 140 شخصا وذلك في خطاب متلفز الاحد.
وقال صالح «آن الاوان وحانت ساعة الصفر ان ادعو كافة ابناء القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية (…) الى جبهة القتال، الى الحدود، للاخذ بالثأر، للاخذ بثأر ضحايانا» الذين سقطوا جراء «المجازر المروعة، واكبر مجزرة هي الصالة الكبرى»، في اشارة الى القاعة التي قصفت السبت في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.
ووجه صالح انتقادات حادة للسعودية التي تقود منذ نهاية آذار/مارس 2015، تحالفا عربيا داعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق.ووصف صالح التحالف بـ «العدوان البربري الغاشم، عدوان آل سعود ومن تحالف معهم، عدوان المذهب الوهابي التكفيري»، داعيا «كل ابناء الوطن» الى مواجهته.
ونددت كل من واشنطن وطهران وسوريا والصليب الاحمر الدولي والامم المتحدة بالمجزرة.
وعبرت الولايات المتحدة حليفة الرياض عن «صدمتها الشديدة» واعلنت انها ستعيد النظر في دعمها للتحالف العسكري الذي خفضته في الاشهر الفائتة.
وشددت فرنسا التي تربطها علاقات وثيقة بالرياض، الأحد على ضرورة أن «يتعاون الأطراف بشكل فاعل» مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد. ويستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ولد الشيخ الاحمد الاثنين.
فيما كشف مصدر مطلع بجامعة الدول العربية ل (الزمان) ان الامين العام للجامعة العربية يجري مشاورات لاختيار مبعوث خاص للجامعة فى اليمن خاصة بعد فشل اسماعيل ولد الشيخ المبعوث الدولي فى مهمته ورغبة من الجامعة فى تفعيل الدور العربي فى اليمن ،فيما اعتبر الناطق باسم حزب العدالة والبناء وعضو التكتل الوطني للانقاذ بليغ المخلافي ان مهمة المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ باتت على المحك بعد قيام الحوثيين بتشكيل حكومة انقاذ موازية للحكومة الشرعية والتى تعقد الاوضاع فى اليمن.
فى السياق ذاته بدا هناك تحول في الموقف المصري من السعودية لكن ليس بشكل معلن ، فقد انتقد عدد من الخبراء المصريين عاصفة الحزم واعتبروا ان التحالف العربي غير قادر على حل الازمة اليمنية .وقال د/ محمد السعيد ادريس رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الاهرام للدراسات السياسية ان التحالف العربي غير قادر على حل قضية اليمن سياسيا او عسكريا لذلك تم اللجوء الى مجلس الامن لاستزراع قرار دولي يصب فى صالح الحل السلمي بعد فشل المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بسحب تمسك كل طرق بمطالبة واضاف ان نتائج الحل السلمي تتوقف على وضع كل طرق على الارض واكد ضرورة التفاوض لحل الازمة وضرورة ان تقدم الحكومة الشرعية تنازلات للاطراف الاخري بعد ان اصبحت الحرب تشكل استنزاف دائم لموارد السعودية .
من جانبه قال السفير ناجي الغطريفي مساعد وزير الخارجية الاسبق ان السعودية تستنزف قدراتها العسكرية والمالية بعد ان ثبت ان الحل العسكري للازمة لن يجدي اوكد ان التدخل العسكري فى اليمن عقد الوضع الداخلي فضلا عن تدمير البنية الاساسية واستبعد الغطريفي التدخل الدولي العسكري فى اليمن لادراك الدول الاعضاء فى مجلس الامن ان هذا التدخل سوف يؤدي الى فوضى فى اليمن