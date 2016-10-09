استياء مصري من تحذيرات كندية وبريطانية من تدهور الوضع الأمني
القاهرة – مصطفى عمارة
اعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى تحسباً لاندلاع مظاهرات واحداث عنف فى ذكرى فض اعتصام ماسبيرو والذي قتل فيه واصيب عشرات الاقباط بعد قيام قوات الجيش بفض اعتصامهم حول مبني الاذاعة والتليفزيون واوضح مصدر امنى ل (الزمان) ان استعدادات الداخلية شملت تامين المنشات الحيوية خاصة مبني ماسبيرو وتعزيز الاجراءات الامنية بمحيطة لمنع اي تجمع ومظاهرات .
وقال المصدر ان الوزارة اكدت للسفارات التى اصدرت بيانات تحذر رعاياها من النزول فى هذا اليوم بان قواتها يقظة امام اية محاولات تخريبية وانه لا شواهد على وجود تهديدات.
فى المقابل قال مينا مجدي منسق اتحاد شباب ماسبيرو فى تصريحات خاصة ل الزمان ان الاتحاد يلتزم بالقانون حتى لو اختلف معة مشيرا الى ان تحذيرات بعض السفارات الغربية كالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لرعاياها فى تلك الذكري ليس لها علاقة بذكري ماسبيرو. فيما راي عمرو عبد العاطي الخبير بالشان الامريكي لرعاياها مرتطبة بالهاجس الامني للولايات المتحدة وشعورها الدائم بالخطر وجوب حماية مواطنيها بسبب وجودها كطرف فاعل فى الصراعات الدولية ،واضاف لا ادري سببا لتحذيرات السفارة فربما تكون تلقت حول خطر امنى وشيك او اتخاذ اجراءات بسبب عدم الاستقرار فى مصر ولفت ان الحكومة يجب ان ترد على هذه التحذيرات بتاكيد صحتها او عدمها حتى لا تسبب لبسا.
فى السياق ذاته شن عدد من السياسيين المصريين هجوما حادا على الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بسبب تحذيراتها لرعاياها واكدوا ان تلك التحذيرات محاولة لضرب الاقتصاد واصدرت لجنة العلاقات الخارجية بالنواب بيانا اكدت فيه ان توقيت تلك البيانات يدل على نوايا تلك الدول السيئة فى ضرب الاقتصاد المصري ،فيما اكد عدد من خبراء السياحة ان توقيت تلك التحذيرات مشبوه
ويهدف الى ضرب السياحة بعد ان بدأت تستعيد عافيتها