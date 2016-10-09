استياء مصري من تحذيرات كندية وبريطانية من تدهور الوضع الأمني

– October 9, 2016

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬تحسباً‭ ‬لاندلاع‭ ‬مظاهرات‭ ‬واحداث‭ ‬عنف‭ ‬فى‭ ‬ذكرى‭ ‬فض‭ ‬اعتصام‭ ‬ماسبيرو‭ ‬والذي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬واصيب‭ ‬عشرات‭ ‬الاقباط‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬بفض‭ ‬اعتصامهم‭ ‬حول‭ ‬مبني‭ ‬الاذاعة‭ ‬والتليفزيون‭ ‬واوضح‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬استعدادات‭ ‬الداخلية‭ ‬شملت‭ ‬تامين‭ ‬المنشات‭ ‬الحيوية‭ ‬خاصة‭ ‬مبني‭ ‬ماسبيرو‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاجراءات‭ ‬الامنية‭ ‬بمحيطة‭ ‬لمنع‭ ‬اي‭ ‬تجمع‭ ‬ومظاهرات‭ .‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬اكدت‭ ‬للسفارات‭ ‬التى‭ ‬اصدرت‭ ‬بيانات‭ ‬تحذر‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬النزول‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بان‭ ‬قواتها‭ ‬يقظة‭ ‬امام‭ ‬اية‭ ‬محاولات‭ ‬تخريبية‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬شواهد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تهديدات‭.‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬مينا‭ ‬مجدي‭ ‬منسق‭ ‬اتحاد‭ ‬شباب‭ ‬ماسبيرو‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬يلتزم‭ ‬بالقانون‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اختلف‭ ‬معة‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تحذيرات‭ ‬بعض‭ ‬السفارات‭ ‬الغربية‭ ‬كالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬لرعاياها‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الذكري‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بذكري‭ ‬ماسبيرو‭. ‬فيما‭ ‬راي‭ ‬عمرو‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬الخبير‭ ‬بالشان‭ ‬الامريكي‭ ‬لرعاياها‭ ‬مرتطبة‭ ‬بالهاجس‭ ‬الامني‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشعورها‭ ‬الدائم‭ ‬بالخطر‭ ‬وجوب‭ ‬حماية‭ ‬مواطنيها‭ ‬بسبب‭ ‬وجودها‭ ‬كطرف‭ ‬فاعل‭ ‬فى‭ ‬الصراعات‭ ‬الدولية‭ ‬،واضاف‭ ‬لا‭ ‬ادري‭ ‬سببا‭ ‬لتحذيرات‭ ‬السفارة‭ ‬فربما‭ ‬تكون‭ ‬تلقت‭ ‬حول‭ ‬خطر‭ ‬امنى‭ ‬وشيك‭ ‬او‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ولفت‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التحذيرات‭ ‬بتاكيد‭ ‬صحتها‭ ‬او‭ ‬عدمها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تسبب‭ ‬لبسا‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬شن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬المصريين‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بسبب‭ ‬تحذيراتها‭ ‬لرعاياها‭ ‬واكدوا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التحذيرات‭ ‬محاولة‭ ‬لضرب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬واصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بالنواب‭ ‬بيانا‭ ‬اكدت‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬توقيت‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬نوايا‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬السيئة‭ ‬فى‭ ‬ضرب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬السياحة‭ ‬ان‭ ‬توقيت‭ ‬تلك‭ ‬التحذيرات‭ ‬مشبوه

ويهدف‭ ‬الى‭ ‬ضرب‭ ‬السياحة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بدأت‭ ‬تستعيد‭ ‬عافيتها