18 قتيلاً في انفجار مفخخة بجنوب شرق تركيا

– October 9, 2016

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

قتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬هم‭ ‬عشرة‭ ‬عسكريين‭ ‬وثمانية‭ ‬مدنيين‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬أمام‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬هكاري‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬نسب‭ ‬الى‭ ‬المتمردين‭ ‬الاكراد‭.‬

كما‭ ‬اصيب‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذ‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬مراقبة‭ ‬قرب‭ ‬مفوضية‭ ‬شرطة‭ ‬شيمدينلي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬هكاري‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وايران،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬اردوغان‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الحكومية‭ -‬الاناضول‭ ‬فان‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬مدنيون‭.‬واوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬الانفجار‭ ‬وقع‭ ‬‮«‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬محطة‭ ‬حافلات‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‮»‬‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلديريم‭ ‬ظهر‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬ان‭ ‬‮«‬انتحاريا‭ ‬نفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬عبر‭ ‬تفجير‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬اطنان‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‮»‬‭.‬وروى‭ ‬حاكم‭ ‬هكاري‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جنودا‭ ‬اطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬رفضت‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬مراقبة‮»‬‭ ‬وعندها‭ ‬‮«‬اطلق‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الانفصالية‭ ‬الارهابية‭ (‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭) ‬النار‭ ‬على‭ ‬العسكريين‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬سيارتهم‮»‬‭.‬واحدث‭ ‬الانفجار‭ ‬حفرة‭ ‬بعرض‭ ‬10‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬مترا‭ ‬وبعمق‭ ‬حوالى‭ ‬سبعة‭ ‬امتار،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬ذاتها‭.‬

وازاء‭ ‬فظاعة‭ ‬المشاهد‭ ‬منع‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للاعلام‭ ‬السمعي‭ ‬والبصري‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بثها‭.‬

وسريعا‭ ‬ما‭ ‬وجهت‭ ‬اصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الجديد‭.‬

‭-‬تواصل‭ ‬المعارك‭-‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬المنظمة‭ ‬الانفصالية‭ ‬الارهابية‭ (‬الكردية‭) ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬يلديريم‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬ستواصل‭ ‬بتصميم‭ ‬كفاحها‭ ‬للمنظمات‭ ‬الارهابية‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تجعل‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬قاتما‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ندد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬نعمان‭ ‬كورتولموش‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬باعتداء‭ ‬‮«‬حاقد‭ ‬ارتكبه‭ ‬الارهابيون‭ ‬بحق‭ ‬الجنود‭ ‬الاتراك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ثانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تستسلم‭ ‬أبدا‭ ‬امام‭ ‬المنظمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الجديد‭ ‬شن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬المعتدين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭.‬

ويخوض‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المصنف‭ ‬تنظيما‭ ‬ارهابيا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وواشنطن‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬التركي‭ ‬خلفت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اربعين‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭.‬

وبعد‭ ‬فترة‭ ‬تهدئة‭ ‬هشة‭ ‬دامت‭ ‬سنتين،‭ ‬استؤنفت‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬والجيش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬اوجلان‭ ‬المسجون‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬امرالي‭ ‬قبالة‭ ‬اسطنبول،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬منتصف‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬انه‭ ‬مستعد‭ ‬لتقديم‭ ‬‮«‬مقترحات‮»‬‭ ‬للنظام‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وقف‭ ‬المعارك‭.‬

ودعا‭ ‬اوجلان‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بخطوة‭ ‬‮«‬لانجاح‭ ‬المباحثات‭ ‬والتوصل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬الى‭ ‬ترسيخ‮»‬‭ ‬هدنة‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬ذهبت‭ ‬ادراج‭ ‬الرياح‭ ‬حيث‭ ‬واصلت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭. ‬كما‭ ‬استانف‭ ‬المسلحون‭ ‬الاكراد‭ ‬هجماتهم‭.‬

والسبت،‭ ‬فجر‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬يعتقد‭ ‬انهما‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عبوات‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الشرطة‭ ‬مزرعة‭ ‬قرب‭ ‬انقرة‭. ‬وقتل‭ ‬الانتحاريان‭ ‬وحدهما‭ ‬في‭ ‬التفجير‭.‬

وبدأ‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬لطرد‭ ‬المسلحين‭ ‬الاكراد‭ ‬والجهاديين‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭.‬