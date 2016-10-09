معارك وغارات جديدة في حلب بعد الفيتو الروسي

– October 9, 2016

بيروت‭ – ‬حلب‭ – ‬الزمان‭ ‬

استمرت‭ ‬المعارك‭ ‬والغارات‭ ‬الكثيفة‭ ‬المرافقة‭ ‬لها‭ ‬امس‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬ينهي‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭.‬

واستخدمت‭ ‬روسيا‭ ‬السبت‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬اقترحته‭ ‬فرنسا‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬ما‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تبنيه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬بدوره‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬قدمته‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬تركزت‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬حي‭ ‬بستان‭ ‬الباشا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬ومحور‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬جنوبها‭.‬

واوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الكثيفة‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬سعيد،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

وافاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬عن‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭.‬

وتنفذ‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وحققت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬تقدما‭ ‬بطيئا‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة،‭ ‬وتمكنت‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬العويجة‭ ‬ودوار‭ ‬الجندول‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الوطن‮»‬،‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬ميداني‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وبعد‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭ ‬وسيطرته‭ ‬على‭ ‬دوار‭ ‬الجندول‭ ‬بات‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬‮«‬احياء‭ ‬عدة‭ ‬واصبح‭ ‬يشرف‭ ‬نارياً‭ ‬على‭ ‬احياء‭ ‬الإنذارات‭ ‬وعين‭ ‬التل‭ ‬والهلك‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬اطلاق‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬لهجومه‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اسبوعين،‭ ‬قتل‭ ‬290‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬57‭ ‬طفلا،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬وسورية‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭. ‬

وترد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬باطلاق‭ ‬القذائف‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭. ‬ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬50‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭.‬

وقصفت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الاحد،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬احياء‭ ‬الحمدانية‭ ‬والأعظمية‭ ‬وسيف‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭.‬

وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬طفل‭ ‬واصابة‭ ‬اربعة‭ ‬اشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬نتيجة‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬اطلقتها‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الحمدانية‮»‬‭.‬

‭-‬‮»‬مضيعة‭ ‬للوقت‮»‬‭-‬

وتعد‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الجبهة‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬والاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

ودفع‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬للنزاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬بعدما‭ ‬باتوا‭ ‬مقسمين‭ ‬بين‭ ‬احياء‭ ‬المدينة‭. ‬ويقطن‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬الفا‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬ونحو‭ ‬مليون‭ ‬و200‭ ‬الف‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭.‬

وتشكل‭ ‬المدينة‭ ‬محور‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬السبت‭ ‬ابرز‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬وحلب‭ ‬تحديدا‭.‬

واستخدمت‭ ‬روسيا،‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدمشق،‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬اقترحته‭ ‬فرنسا‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬ووقف‭ ‬فوري‭ ‬للقصف‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬حذر‭ ‬قبل‭ ‬الجلسة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬دولة‭ ‬تستخدم‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬ضد‭ ‬المشروع‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬ستخسر‭ ‬مصداقيتها‭ ‬امام‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬روسيا‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬مشاريع‭ ‬قرارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالنزاع‭ ‬السوري‭.‬

وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬طرحت‭ ‬روسيا‭ ‬للتصويت‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬آخر‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬اكثر‭ ‬شمولا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬للغارات‭. ‬

الا‭ ‬ان‭ ‬تسعة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬صوتوا‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الروسي،‭ ‬بينهم‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

واعتبر‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬فيتالي‭ ‬تشوركين‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرارين‭ ‬من‭ ‬‮«‬اغرب‮»‬‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬كون‭ ‬جميع‭ ‬اعضائه‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بانهما‭ ‬لن‭ ‬يمرا‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬مضيعة‭ ‬الوقت‭ ‬هذه‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الجهود‭ ‬الديبلوماسية‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬هو‭ ‬نهاية‭ ‬اجتماع‭ ‬غريب‭ ‬جدا‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬بدوره‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬سيء‭ ‬لروسيا‭ ‬ولكنه‭ ‬اسوأ‭ ‬لسكان‭ ‬حلب‮»‬‭.‬

‭-‬تراجع‭ ‬غارات‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬الجهاديين‭-‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬اكد‭ ‬مكتب‭ ‬تحليل‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬‮«‬آي‭ ‬اتش‭ ‬اس‮»‬‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وقال‭ ‬هذا‭ ‬المكتب‭ ‬انه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬2016‭ ‬استهدف‭ ‬26‭%‬‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬22‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬و17‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬اليكس‭ ‬كوكشاروف‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬‮«‬آي‭ ‬اتش‭ ‬اس‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لروسيا‭ ‬هي‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬لحكومة‭ ‬الاسد‭ ‬وتحويل‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬متعدد‭ ‬الاطراف‭ ‬الى‭ ‬نزاع‭ ‬ثنائي‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والمجموعات‭ ‬الجهادية‭ ‬مثل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬عندها‭ ‬ستتراجع‭ ‬امكانيات‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬دولي‭ ‬للمعارضة‮»‬‭ ‬لنظام‭ ‬الاسد‭.‬

اعلنت‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام،‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬التنظيمات‭ ‬الجهادية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬الاحد‭ ‬انضمام‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬جند‭ ‬الاقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صنفتها‭ ‬واشنطن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بـ»الارهابية‮»‬‭ ‬الى‭ ‬صفوفها‭.‬

ونشرت‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام،‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬فك‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بيانا‭ ‬قالت‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بيان‭ ‬انضمام‭ ‬وبيعة‭ ‬جند‭ ‬الاقصى‭ ‬لجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‮»‬‭.‬