البسكويت الاسكتلندي التقليدي الشهير ضحية انهيار الجنيه الاسترليني

– October 9, 2016

هنتلي‭ (‬اسكتلندا‭) (‬رويترز‭) – ‬كان‭ ‬الهبوط‭ ‬الحاد‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬التشغيل‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬لشركة‭ ‬بيل‭ ‬دين‭ ‬لصناعة‭ ‬البسكويت‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬شورت‭ ‬بريد‭) ‬حتى‭ ‬أن‭?‬‭ ‬‭?‬صاحبها‭ ‬قد‭ ‬يضطر‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬لموازنة‭ ‬حساباته‭.‬

ويوظف‭ ‬دين‭ ‬150‭ ‬عاملا‭ ‬في‭ ‬مصنعه‭ ‬بمقاطعة‭ ‬ابردينشاير‭ ‬الريفية‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬وقد‭ ‬اضطر‭ ‬لتجميد‭ ‬خطة‭ ‬لاستثمار‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬3.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يضطر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬لتقليص‭ ‬حجم‭ ‬نشاطه‭ ‬وعدد‭ ‬العاملين‭ ‬لديه‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬التكاليف‭ ‬ارتفاعها‭.‬ويستورد‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬مطبخ‭ ‬والدة‭ ‬دين‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬المكونات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهذا‭ ‬البسكويت‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬التقليدي‭ ‬وهي‭ ‬الزبد‭ ‬والطحين‭ (‬الدقيق‭) ‬والسكر‭.‬

لكن‭ ‬مبيعات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تبلغ‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬فقط‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬ضعف‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬لم‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬فوائد‭ ‬تذكر‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬للمشاكل‭.‬

هبط‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدولار‭ ‬واليورو‭ ‬منذ‭ ‬اختار‭ ‬البريطانيون‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬الماضي‭ ‬ليفتحوا‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إنهاء‭ ‬تعاملات‭ ‬مستقرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬أوروبا‭. ‬وتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الهبوط‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تآكل‭ ‬ربحية‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هنتلي‭ ‬مقر‭ ‬نشاطه‭. ‬فقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الزبد‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الكعك‭ ‬بنسبة‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منذ‭ ‬الاستفتاء‭ ‬لا‭ ‬لضعف‭ ‬العملة‭ ‬البريطانية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬بسبب‭ ‬تقلب‭ ‬أسعار‭ ‬الحليب‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬السلع‭ ‬الأولية‭ ‬الأوروبية‭.‬وقال‭ ‬دين‭ ‬الذي‭ ‬يكمل‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭ ‬والخمسين‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬ونزيف‭ ‬السيولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬يتآكل‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬وتهوي‭ ‬أرباحك‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬دين‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬لأي‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭. ‬سنصبح‭ ‬أمام‭ ‬نموذج‭ ‬أعمال‭ ‬أصغر‭ ‬حجما‭ ‬بعدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬للتكاليف‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬‮»‬وربما‭ ‬يؤدي‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬للمستهلكين‭ ‬البريطانيين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقى‭ ‬بالفعل‭ ‬بظلال‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭. ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نيسان‭ ‬اليابانية‭ ‬العملاقة‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تلغي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مصنع‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تعوضها‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬ضريبية‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬يفرضها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬انفصال‭ ‬بريطانيا‭ ‬عنه‭.‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستستفيد‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬الجنيه‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬قدرة‭ ‬صادراتها‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬ستحتفظ‭ ‬بالإعفاءات‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬دخول‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬الموحدة‭.‬

وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬100‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬شبه‭ ‬قياسية‭. ‬وعموما‭ ‬تحصل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬دخلها‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬انخفاض‭ ‬العملة‭ ‬يرفع‭ ‬أرباحها‭.‬

‭*‬‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ابرلور‭ ‬تصدر‭ ‬شركة‭ ‬عائلية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬دين‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مبيعاتها‭ ‬من‭ ‬البسكويت‭ ‬التقليدي‭ ‬والكعك‭ ‬والكعك‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الشوفان‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬مبيعاتها‭ ‬137‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬ما‭ ‬ساعدها‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬هبوط‭ ‬الاسترليني‭.‬لكن‭ ‬صاحبها‭ ‬جيم‭ ‬ووكر‭ ‬لديه‭ ‬أيضا‭ ‬مثل‭ ‬الشركة‭ ‬الأصغر‭ ‬مخاوف‭ ‬إضافية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالعدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬الأجانب‭ ‬لديه‭. ‬فمع‭ ‬انخفاض‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬لأدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مقابل‭ ‬اليورو‭ ‬ربما‭ ‬يجد‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬بالجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬أقل‭ ‬إغراء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشكوك‭ ‬القائمة‭ ‬بالفعل‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانبوسعهم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

ويعمل‭ ‬بشركات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬حوالي‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬وافد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬وعدت‭ ‬بفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬انفصال‭ ‬بريطانيا‭.‬

ومن‭ ‬الصعب‭ ‬إيجاد‭ ‬أيد‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الريفي‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬بالسيارة‭ ‬عن‭ ‬ادنبره‭ ‬عاصمة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬مرتفع‭ ‬التكلفة‭.‬

وقال‭ ‬ووكر‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬الأجانب‭ ‬سيعودون‭ ‬لبلادهم‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬تجاههم‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأجانب‭ ‬‮«‬يمثلون‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬أو‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬1700‭ ‬يعملون‭ ‬لدينا‭ ‬وقد‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭. ‬كثير‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬الغذاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬صغير‭ ‬يعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬اعتمادا‭ ‬كبيرا‭.‬‮»‬

كما‭ ‬تشعر‭ ‬الشركات‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ماي‭ ‬والتي‭ ‬أقنعت‭ ‬بعض‭ ‬المستثمرين‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الحال‭ ‬ببريطانيا‭ ‬دون‭ ‬الامتيازات‭ ‬التفضيلية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬سلعها‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭.‬

ولأن‭ ‬جانبا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬ووكر‭ ‬يلقى‭ ‬رواجا‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬فهو‭ ‬يصف‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬بأنها‭ ‬أساسية‭ ‬لنشاطه‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬‮«‬المنطق‭ ‬السليم‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬‮«‬بريطانيا‭ ‬زبون‭ ‬أكبر‭ ‬كثيرا‭ ‬لبقية‭ ‬أوروبا‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬مورد‭ ‬لها‭ ‬ولذلك‭ (‬فعضوية‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭) ‬في‭ ‬صالحهم‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬صالحنا‭.‬‮»‬