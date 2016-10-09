حين يهب الإعصار ويقتلع البلدة .. ناج يصف اللحظات المرعبة

– October 9, 2016

بور‭ ‬او‭ ‬برنس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحولت‭ ‬بلدة‭ ‬‮«‬ابريكو‮»‬‭ ‬الصغيرة‭ ‬الى‭ ‬خراب‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ضربتها‭ ‬رياح‭ ‬عاتية‭ ‬وهطلت‭ ‬عليها‭ ‬امطار‭ ‬غزيرة‭ ‬لساعات‭ ‬جراء‭ ‬مرور‭ ‬الاعصار‭ ‬ماثيو،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬هايتي‭. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬عاش‭ ‬لسنوات‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬هايتي،‭ ‬انتقل‭ ‬دافيد‭ ‬ميليه‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬17‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬جيريمي‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬منطقة‭ ‬آنس‭ ‬الكبرى‭. ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬امتار‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الكاريبي‭ ‬لكنه‭ ‬امضى‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬ضرب‭ ‬فيها‭ ‬الاعصار‭ ‬لدى‭ ‬اصدقاء‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬تلة‭. ‬ويروي‭ ‬دافيد‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬مستشارا‭ ‬قنصليا‭ ‬لدى‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬هايتي،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نساوي‭ ‬شيئا‭ ‬امام‭ ‬قوة‭ ‬الطبيعة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬دافيد‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬اصدقائه‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬رغم‭ ‬انتقالهم‭ ‬الى‭ ‬منزل‭ ‬متين‭ ‬البناء‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬عند‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬هدأت‭ ‬الرياح‭ ‬وخرجنا‭ ‬من‭ ‬المنزل‭. ‬كان‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬البلدة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬مثلنا‭ ‬لتفقد‭ ‬الاضرار‮»‬‭. ‬وشعر‭ ‬السكان‭ ‬بالارتياح‭ ‬لان‭ ‬السد‭ ‬المحيط‭ ‬بالبلدة‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬مترين‭ ‬صمد‭ ‬رغم‭ ‬اقتلاع‭ ‬الاشجار‭ ‬واسطح‭ ‬منازل‭ ‬الصفيح‭. ‬لكن‭ ‬الاعصار‭ ‬ماثيو‭ ‬كان‭ ‬يواصل‭ ‬مساره‭ ‬المدمر‭. – ‬‮«‬كان‭ ‬الامر‭ ‬مريعا‭ ‬ومخيفا‭ ‬جدا‮»‬‭ – ‬وقال‭ ‬دايفيد‭ ‬بنبرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتأثر‭ ‬‮«‬عند‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬هبت‭ ‬الرياح‭ ‬مجددا‭ ‬وهرعنا‭ ‬عائدين‭ ‬الى‭ ‬المنزل‭. ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬ازدادت‭ ‬الامور‭ ‬سوءا‭. ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬فظيعا‭ ‬ومخيفا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وامضى‭ ‬دافيد‭ ‬واصدقاؤه‭ ‬الثلاثة‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬اركان‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬ضربته‭ ‬الرياح‭ ‬واقتلعت‭ ‬قسما‭ ‬من‭ ‬سقفه‭. ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬الهدوء‭ ‬الى‭ ‬البلدة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬لاحظنا‭ ‬ان‭ ‬الاعصار‭ ‬دمر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬صمد‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬هبوبه‭. ‬انهار‭ ‬السد‭ ‬ودمرت‭ ‬المنازل‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬واقتلعت‭ ‬كل‭ ‬الاشجار‭. ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬فظيعا‭ ‬لان‭ ‬الرياح‭ ‬اقتعلت‭ ‬حتى‭ ‬المزورعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الارض‮»‬‭.‬واتلاف‭ ‬الحقول‭ ‬الزراعية‭ ‬والمحاصيل‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬كبيرا‭ ‬لدافيد‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬لسنوات‭ ‬في‭ ‬بور‭ ‬او‭ ‬برانس‭ ‬لحساب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مهندسون‭ ‬زراعيون‭ ‬واطباء‭ ‬بيطريون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ .‬

وقال‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬هناك‭ ‬وفرة‭ ‬من‭ ‬الموز‭ ‬والافوكادو‭ ‬لان‭ ‬السكان‭ ‬جمعوا‭ ‬كل‭ ‬الثمار‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬من‭ ‬الاشجار‭. ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬السكان‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬اللحوم‭ ‬لان‭ ‬المواشي‭ ‬قضت‭ ‬ويجب‭ ‬اكلها‮»‬‭. ‬وابدى‭ ‬دافيد‭ ‬اعجابه‭ ‬بتضامن‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬الى‭ ‬مبان‭ ‬متينة‭ ‬قبل‭ ‬هبوب‭ ‬الاعصار‭.‬

واضاف‭ ‬دافيد‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬المخزون‭ ‬المتوفر‭ ‬لدينا‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬سوى‭ ‬لعشرة‭ ‬او‭ ‬15‭ ‬يوما‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سنشهد‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الاغذية‭ ‬في‭ ‬البلدة‭! ‬وعلى‭ ‬القرويين‭ ‬ان‭ ‬يجدوا‭ ‬سريعا‭ ‬نشاطا‭ ‬اخر‭ ‬للاستمرار‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬انه‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬ايجاد‭ ‬الموارد‭ ‬لاقامة‭ ‬مقصف‭ ‬لاهل‭ ‬البلدة‭.‬