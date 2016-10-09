دراسة:الصدفية ترتبط بزيادة محيط الخصر لدى الأطفال

– October 9, 2016

سيدني‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالصدفية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الدهون‭ ‬حول‭ ‬الخصر‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأطفال‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الجلدي‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬إصابتهم‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكري‭.‬ووجد‭ ‬باحثون‭ ‬أستراليون‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الصدفية‭ ‬وتتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬و16‭ ‬سنة‭ ‬يزيد‭ ‬محيط‭ ‬خصرهم‭ ‬بصورة‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬أقرانهم‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬أو‭ ‬متلازمة‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬عوامل‭ ‬تزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والجلطات‭.‬وتقول‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصدفية‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬7‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬أمريكي‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬مصابون‭ ‬بالمرض‭ ‬الجلدي‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬علاجه‭.‬ودرس‭ ‬أندرو‭ ‬لي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ -‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬نورث‭ ‬شور‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬ليوناردز‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬بأستراليا‭- ‬وزملاؤه‭ ‬حالة‭ ‬208‭ ‬أطفال‭ -‬110‭ ‬إناث‭ ‬و98‭ ‬ذكور‭- ‬يعاني‭ ‬135‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الصدفية‭ ‬بينما‭ ‬يعاني‭ ‬الباقون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬جلدية‭ ‬غير‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالتهابات‭.‬واعتبر‭ ‬الباحثون‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬الذي‭ ‬يساوي‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬طول‭ ‬الطفل‭ ‬كبيرا‭. ‬وأوضحت‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬جاما‭ ‬للأمراض‭ ‬الجلدية‭) ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لمقياس‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬إلى‭ ‬الطول‭ ‬كان‭ ‬29‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالصدفية‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭.‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬لكن‭ ‬الباحثين‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬البالغين‭ ‬المصابين‭ ‬بالصدفية‭ ‬تزيد‭ ‬احتمالات‭ ‬إصابتهم‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬ومتلازمة‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أعراضها‭ ‬زيادة‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭.‬وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ميجا‭ ‬إم‭. ‬تولفسون‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬في‭ ‬مينيسوتا‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬الصدفية‭… ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬تزيد‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬متلازمة‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭.‬‮»‬وقالت‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬‮«‬خطورة‮»‬‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬إلى‭ ‬الطول‭.‬وأضافت‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الدراسات‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬حتى‭ ‬وأن‭ ‬لم‭ ‬يعانوا‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬تزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬إصابتهم‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬ومتلازمة‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬لمتابعة‭ ‬دقيقة‭.‬تابعت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأطفال‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬تأتي‭ ‬قبل‭ ‬الصدفية‭. ‬لكن‭ ‬ربما‭ ‬تزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬إصابة‭ ‬مرضى‭ ‬الصدفية‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬بمشكلات‭ ‬صحية‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬ترتبط‭ ‬بالبدانة‭.‬‮»‬وأوصت‭ ‬أباء‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالصدفية‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬بأن‭ ‬يعيش‭ ‬أطفالهم‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحيا‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬ذلك‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬الرياضية‭ ‬وعلى‭ ‬تناول‭ ‬الغذاء‭ ‬المتوازن‭.‬