نجاح معرض عمان الدولي للكتاب يدفع المنظمين لجعله سنوياً

– October 9, 2016

عمان‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬فتحي‭ ‬البس‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الناشرين‭ ‬الأردنيين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تفكيرا‭ ‬جادا‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬معرض‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬سنوي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إقامته‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬أحدث‭ ‬دورة‭ ‬للمعرض‭. ‬وأسدل‭ ‬الستار‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬للمعرض‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬إلى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬نقرأ‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬350‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وأجنبية‭.‬وينظم‭ ‬المعرض‭ ‬اتحاد‭ ‬الناشرين‭ ‬الأردنيين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أمانة‭ ‬عمان‭ ‬الكبرى‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الغد‭ ‬الأردنية‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬البس‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬دفع‭ ‬الناشرين‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬المعرض‭ ‬سنويا‭ ‬لأنه‭ ‬بالشكل‭ ‬والمضمون‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬في‭ ‬مستوى‭ ‬يوازي‭ ‬المعارض‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ .‬

‭ ‬وربما‭ ‬يتفوق‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬النواحي‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬‮«‬سيتشاور‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لاتحاد‭ ‬الناشرين‭ ‬الأردنيين‭ ‬وإذا‭ ‬قرر‭ (‬الاتحاد‭) ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المعرض‭ ‬سنويا‭ ‬سنبدأ‭ ‬بالتحضر‭ ‬للمعرض‭ ‬المقبل‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بإيجابياتها‭ ‬وسلبياتها‭.‬‮»‬

ويمثل‭ ‬المعرض‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬ثقافيا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬ويقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭.‬