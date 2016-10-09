نجاح معرض عمان الدولي للكتاب يدفع المنظمين لجعله سنوياً
عمان -(رويترز) – قال فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين أن هناك تفكيرا جادا في تحويل معرض عمان الدولي للكتاب إلى حدث سنوي بدلا من إقامته كل سنتين وذلك بعد النجاح الذي حققته أحدث دورة للمعرض. وأسدل الستار أمس على الدورة السادسة عشرة للمعرض والتي استمرت في الفترة من 28 سبتمبر أيلول إلى الثامن من أكتوبر تشرين الأول تحت شعار «كلنا نقرأ» بمشاركة 350 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية.وينظم المعرض اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الثقافة. ونقلت صحيفة الغد الأردنية اليوم الأحد عن البس قوله إن نجاح المعرض هذا العام دفع الناشرين إلى المطالبة بأن يكون المعرض سنويا لأنه بالشكل والمضمون أصبح «في مستوى يوازي المعارض العربية الأخرى .
وربما يتفوق في بعض النواحي.»
وأضاف أنه أمام هذا الضغط «سيتشاور مع الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين الأردنيين وإذا قرر (الاتحاد) أن يكون المعرض سنويا سنبدأ بالتحضر للمعرض المقبل منذ الآن مستفيدين من تجربة هذه الدورة بإيجابياتها وسلبياتها.»
ويمثل المعرض الحدث الأبرز ثقافيا في العاصمة الأردنية عمان ويقام تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.