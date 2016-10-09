بدعة المهرجين المرعبين تنتقل من أمريكا لأستراليا ونيوزيلندا

– October 9, 2016

ملبورن‭-(‬رويترز‭) – ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬أشخاصا‭ ‬يرتدون‭ ‬زي‭ ‬المهرجين‭ ‬أثاروا‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجدوا‭ ‬من‭ ‬يحذو‭ ‬حذوهم‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬إذ‭ ‬أصدرت‭ ‬الشرطة‭ ‬تحذيرات‭ ‬صارمة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المزحة‭ ‬المرعبة‭.‬وظهر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المهرجين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬أسترالية‭ ‬وقالت‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬برزبين‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬مهرج‭ ‬طاردها‭ ‬بسكين‭ . ‬

وبدأ‭ ‬ظهور‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬جرينفيل‭ ‬وساوث‭ ‬كارولاينا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬حينما‭ ‬تلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬مهرجين‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬صمت‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الطرق‭ ‬ويحاولون‭ ‬استدراج‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬الغابات‭ ‬بأكياس‭ ‬من‭ ‬النقود‭ ‬وأضواء‭ ‬الليزر‭ ‬الخضراء‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬ظهور‭ ‬هذه‭ ‬البدعة‭ ‬لكن‭ ‬البعض‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬إعلانية‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬رعب‭ ‬أو‭ ‬خدعة‭ ‬متقنة‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬انتشرت‭ ‬الصور‭ ‬وتسجيلات‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لمهرجين‭ ‬يخيفون‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬أمريكية‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬هاملتون‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬رجلين‭ ‬يرتديان‭ ‬أزياء‭ ‬المهرجين‭ ‬هاجما‭ ‬امرأة‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وذكرت‭ ‬شرطة‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬تجربة‭ ‬مخيفة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لامرأة‭ ‬شابة‭.‬‮»‬

وفي‭ ‬أستراليا‭ ‬أصدرت‭ ‬الشرطة‭ ‬تحذيرات‭ ‬صارمة‭ ‬لمن‭ ‬يقدمون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البدعة‭ ‬وقالت‭ ‬إنهم‭ ‬قد‭ ‬يرتكبون‭ ‬أفعالا‭ ‬إجرامية‭ ‬أو‭ ‬يتحولون‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬هاجمهم‭ ‬مواطنون‭ ‬أصابهم‭ ‬الرعب‭.‬