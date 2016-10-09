بدعة المهرجين المرعبين تنتقل من أمريكا لأستراليا ونيوزيلندا
ملبورن-(رويترز) – يبدو أن أشخاصا يرتدون زي المهرجين أثاروا الرعب في الولايات المتحدة وجدوا من يحذو حذوهم في أستراليا ونيوزيلندا إذ أصدرت الشرطة تحذيرات صارمة للأشخاص الذين يفكرون في الإقدام على هذه المزحة المرعبة.وظهر عدد كبير من المهرجين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في عدة مدن أسترالية وقالت امرأة في برزبين لوسائل إعلام محلية إن شخصا يرتدي ملابس مهرج طاردها بسكين .
وبدأ ظهور هؤلاء الأشخاص في جرينفيل وساوث كارولاينا في أغسطس آب حينما تلقت الشرطة تقارير عن مهرجين يقفون في صمت على جوانب الطرق ويحاولون استدراج الأطفال إلى الغابات بأكياس من النقود وأضواء الليزر الخضراء.
ولم يتضح ما السبب وراء ظهور هذه البدعة لكن البعض أشار إلى أنها قد تكون جزءا من حملة إعلانية عن فيلم رعب أو خدعة متقنة.
ومنذ ذلك الحين انتشرت الصور وتسجيلات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمهرجين يخيفون السكان في عدة مدن أمريكية وأيضا في أستراليا ونيوزيلندا.
وفي مدينة هاملتون في نيوزيلندا قالت الشرطة إن رجلين يرتديان أزياء المهرجين هاجما امرأة (22 عاما) في وقت مبكر أمس السبت.
وذكرت شرطة نيوزيلندا في بيان «كانت هذه تجربة مخيفة للغاية بالنسبة لامرأة شابة.»
وفي أستراليا أصدرت الشرطة تحذيرات صارمة لمن يقدمون على هذه البدعة وقالت إنهم قد يرتكبون أفعالا إجرامية أو يتحولون إلى ضحايا إذا ما هاجمهم مواطنون أصابهم الرعب.