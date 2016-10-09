الافيال العراقية .. تطير
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فاتح عبد السلام
راجت الضجة في كل مكان حول وزير يكاد بتصريحاته المدهشة يطلق مركبات فضائية من مطار الناصرية نحو النجوم والكواكب كما فعل أجداده السومريون . وقبلها كان العراقيون لايزالون مصدومين بوزير يفلسف في مؤتمراته الصحافية العلاقة بين المادة والروح في وحي انصهار العقل بالعاطفة والانحياز الى جان بول سارتر في لحظة شك زرعها ديكارت في نفوس العالم عند رسم العلاقات الخارجية الدولية .
والموضوع الميتافيزيقي قديم وعريق مع أفراد الحكومات العراقية المتعاقبة ، فقد استمتع العراقيون سنوات أربعاً أتبعوها بسنوات أربع ، بنشرات الاخبار المسائية المدعومة، التي استمرت ثماني سنوات مع فقرة مهرجان الأفيال الطائرة. كان كل خبر يحتوي على فيل كبير يقف وراءه مهراجا عراقي بالأصل أو بالجنسية أو بالتبعية أو بالصدفة ، يحمل عصا رفيعه فيهش بها على مؤخرة الفيل فيطير. و كانت تتلاقى أفيال الرئيس مع أفيال الوزير مع أفيال الوكيل فالمدير فالغفير ، في جو من التناغم المشع بالألوان البهية التي تكاد لسطوعها تخرج من الشاشات لتحل في البيوت شعاعات من الأمل .
تفاجأ العراقيون ستة أشهر على وقع مهرجان أفيال التظاهر بمصطلح تكنوقراط وهتف الشعب المغلوب على أمره وقوت عياله وتاريخه وأرضه وعرضه ،مؤيداً له ،وتحمّسَ مَن تحمّس واقتحم من اقتحم ، وأوحوا للناس أن نهاية العالم تقف عند حد تكنوقراط الوزراء ،وبعد ذلك ، إمّا صلاح وإصلاح أو نهاية البلد .
الفيل في بلادنا هو جنس آخر ، لا ندري إن كان يلد أو يبيض، ولا ندري أهو من الزواحف أو الدواجن أو المفترسين، لا نعلم شيئاً عنه سوى انه يطيرفي الأزمات والمواسم الانتخابية وأيام الاستجوابات و في المؤتمرات ،كالحمام في أيدي المسؤولين.
علامَ الدهشة علامَ ، من مركبة فضائية تطير من مطارات أجدادنا يجرّها حصانان أو حمار وحشي . ألم تشهدوا ياناس أن الأفيال طالما طارت من مواضعها الحصينة في المنطقة الخضراء ، ومن الفيلة مَن لم يرجع بعد ،ومنها مَن يقاتل للرجوع ، ومنها مَن قضى وطراً ويعود ، ومنها مَن قضى نحبه ومنها مَن ينتظر … و فعلاً ، ما بدّلوا تبديلاً.
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لندن