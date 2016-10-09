الافيال العراقية .. تطير

– October 9, 2016

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فاتح عبد السلام

راجت‭ ‬الضجة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬حول‭ ‬وزير‭ ‬يكاد‭ ‬بتصريحاته‭ ‬المدهشة‭ ‬يطلق‭ ‬مركبات‭ ‬فضائية‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الناصرية‭ ‬نحو‭ ‬النجوم‭ ‬والكواكب‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬أجداده‭ ‬السومريون‭ . ‬وقبلها‭ ‬كان‭ ‬العراقيون‭ ‬لايزالون‭ ‬مصدومين‭ ‬بوزير‭ ‬يفلسف‭ ‬في‭ ‬مؤتمراته‭ ‬الصحافية‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المادة‭ ‬والروح‭ ‬في‭ ‬وحي‭ ‬انصهار‭ ‬العقل‭ ‬بالعاطفة‭ ‬والانحياز‭ ‬الى‭ ‬جان‭ ‬بول‭ ‬سارتر‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬شك‭ ‬زرعها‭ ‬ديكارت‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬العالم‭ ‬عند‭ ‬رسم‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الدولية‭ .‬

والموضوع‭ ‬الميتافيزيقي‭ ‬قديم‭ ‬وعريق‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬استمتع‭ ‬العراقيون‭ ‬سنوات‭ ‬أربعاً‭ ‬أتبعوها‭ ‬بسنوات‭ ‬أربع‭ ‬،‭ ‬بنشرات‭ ‬الاخبار‭ ‬المسائية‭ ‬المدعومة،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬فقرة‭ ‬مهرجان‭ ‬الأفيال‭ ‬الطائرة‭. ‬كان‭ ‬كل‭ ‬خبر‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬فيل‭ ‬كبير‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬مهراجا‭ ‬عراقي‭ ‬بالأصل‭ ‬أو‭ ‬بالجنسية‭ ‬أو‭ ‬بالتبعية‭ ‬أو‭ ‬بالصدفة‭ ‬،‭ ‬يحمل‭ ‬عصا‭ ‬رفيعه‭ ‬فيهش‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مؤخرة‭ ‬الفيل‭ ‬فيطير‭. ‬و‭ ‬كانت‭ ‬تتلاقى‭ ‬أفيال‭ ‬الرئيس‭ ‬مع‭ ‬أفيال‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬أفيال‭ ‬الوكيل‭ ‬فالمدير‭ ‬فالغفير‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التناغم‭ ‬المشع‭ ‬بالألوان‭ ‬البهية‭ ‬التي‭ ‬تكاد‭ ‬لسطوعها‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬الشاشات‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬شعاعات‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ .‬

تفاجأ‭ ‬العراقيون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬مهرجان‭ ‬أفيال‭ ‬التظاهر‭ ‬بمصطلح‭ ‬تكنوقراط‭ ‬وهتف‭ ‬الشعب‭ ‬المغلوب‭ ‬على‭ ‬أمره‭ ‬وقوت‭ ‬عياله‭ ‬وتاريخه‭ ‬وأرضه‭ ‬وعرضه‭ ‬،مؤيداً‭ ‬له‭ ‬،وتحمّسَ‭ ‬مَن‭ ‬تحمّس‭ ‬واقتحم‭ ‬من‭ ‬اقتحم‭ ‬،‭ ‬وأوحوا‭ ‬للناس‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬تكنوقراط‭ ‬الوزراء‭ ‬،وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬إمّا‭ ‬صلاح‭ ‬وإصلاح‭ ‬أو‭ ‬نهاية‭ ‬البلد‭ .‬

الفيل‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬هو‭ ‬جنس‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يلد‭ ‬أو‭ ‬يبيض،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬أهو‭ ‬من‭ ‬الزواحف‭ ‬أو‭ ‬الدواجن‭ ‬أو‭ ‬المفترسين،‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬شيئاً‭ ‬عنه‭ ‬سوى‭ ‬انه‭ ‬يطيرفي‭ ‬الأزمات‭ ‬والمواسم‭ ‬الانتخابية‭ ‬وأيام‭ ‬الاستجوابات‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬،كالحمام‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المسؤولين‭.‬

علامَ‭ ‬الدهشة‭ ‬علامَ‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬تطير‭ ‬من‭ ‬مطارات‭ ‬أجدادنا‭ ‬يجرّها‭ ‬حصانان‭ ‬أو‭ ‬حمار‭ ‬وحشي‭ . ‬ألم‭ ‬تشهدوا‭ ‬ياناس‭ ‬أن‭ ‬الأفيال‭ ‬طالما‭ ‬طارت‭ ‬من‭ ‬مواضعها‭ ‬الحصينة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬الفيلة‭ ‬مَن‭ ‬لم‭ ‬يرجع‭ ‬بعد‭ ‬،ومنها‭ ‬مَن‭ ‬يقاتل‭ ‬للرجوع‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬مَن‭ ‬قضى‭ ‬وطراً‭ ‬ويعود‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬مَن‭ ‬قضى‭ ‬نحبه‭ ‬ومنها‭ ‬مَن‭ ‬ينتظر‭ ‬‮…‬‭ ‬و‭ ‬فعلاً‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬بدّلوا‭ ‬تبديلاً‭.‬

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