– October 9, 2016

تسجيل عشرات المشاجرات يومياً في الكرادة

عشرات الضحايا جراء إعتداءات في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

استشهد واصيب نحو 30 شخصا جراء اعتداء بتفجير انتحاري نفسه مستهدفا موكبا حسينيا في منطقة بغداد الجديدة. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان (انتحاريا فجر نفسه قرب أحد المواكب الحسينية في منطقة بغداد الجديدة ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين). وقال مصدر امس ان (حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف أحد المواكب الحسينية في منطقة بغداد الجديدة ارتفعت إلى سبعة شهداء و21 جريحا).وذكر المصدر إن (عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الخضر والفواكه في منطقة الحسينية ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة سبعة اخرين بجروح).

وتابع ان (عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية تابعة للحشد العشائري أثناء مرورها في طريق زراعي بمنطقة الكراغول التابعة لناحية اليوسفية ما أدى إلى استشهاد احد عناصر الدورية وإصابة أربعة اخرين بجروح). الى ذلك سجلت السلطة القضائية أكثر من 40 مشاجرة يوميا في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد.ونقل بيان عن قاضي تحقيق محكمة الكرادة فاضل شاكر رسن قوله إن (المشاجرات مستمرة بالازدياد في الكرادة ولأسباب مختلفة واغلبها يحصل بين الشباب). واضاف أن (المنطقة تسجل يوميا نحو 40 دعوى وهناك دعاوى اخرى تحرك لكن يتبين لنا بعد التحقيق أنها كيدية وغير حقيقية).واشار الى ان (هذه الجرائم موجودة في جميع انحاء العراق).ملفتا الى ان (انتشارها بنحو خاص في الكرادة يأتي نتيجة موقعها الجغرافي كونها مركزاً تجارياً وتوجد فيها نواد ومقاه شبابية ومراكز الاطباء).وعن اسبابها قال رسن (أنها عديدة من بينها حالات عراك بسبب السكن أو العصبية التي ترافق الروتين الإداري في الدوائر الرسمية أو نتيجة الزحامات المرورية وما تخلفه من اشتباكات بين أصحاب العجلات بسبب الطريق).وتابع أن (الكرادة تسجل حالات مشاجرة ايضاً نتيجة عدم دفع اجور المشروبات الكحولية في النوادي الليلية أو المنافسة على فتيات هذه النوادي).