– October 9, 2016

العيسى: ننظر لطروحات لا تتعارض مع الثوابت

التعليم والبرلمان يناقشان ملفات

المرقنة قيودهم والدور الثالث

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها ستنظر بكل الطروحات التي لا تتعارض مع الثوابت العلمية مشيرة الى انها ناقشت عددا من الملفات من بينها الطلبة المرقنة قيودهم والدور الثالث.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس خلال اجتماع مع أعضاء لجنة التعليم النيابية وبحضور عدد من رؤساء الجامعات انها (بالرغم من مراعاتها للمصلحة العامة وتداعيات الظرف الراهن فإنها تنظر بجدية لكل الطروحات التي لا تتعارض مع الثوابت العلمية فانها ستنظر بكل الطروحات التي لا تتعارض مع الثوابت العلمية).وأضاف ان (المجتمعين اتفقوا على مراعاة معايير الرصانة العلمية بما يحفظ مكانة المؤسسة الاكاديمية العراقية). واوضح البيان ان (المجتمعين ناقشوا ايضا عددا من الملفات التي تخص الطلبة والتي أثيرت مؤخرا في البرلمان ولاسيما ما يتعلق منها بالمرقنة قيودهم وامتحان الدور الثالث).وتابع ان (الوزير عبد الرزاق العيسى ثمن موقف أعضاء اللجنة النيابية واستمع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الملفات التي تخص الطلبة والتي أثيرت مؤخرا في البرلمان ولاسيما ما يتعلق منها بالمرقنة قيودهم وامتحان الدور الثالث). واشار الى ان (الوزارة تؤكد مراعاتها للمصلحة العامة وتداعيات الظرف الراهن فإنها تنظر بجدية لكل الطروحات التي لا تتعارض مع الثوابت العلمية).واوضح البيان ان (المجتمعين اتفقوا على مراعاة معايير الرصانة العلمية بما يحفظ مكانة المؤسسة الأكاديمية العراقية، كما ناقش الحاضرون سبل تذليل المعوقات التي قد تحول دون تحقيق طموح بعض الطلبة في أكمال مسعاهم العلمي والأكاديمي في الجامعات).ويذكر ان مجلس النواب صوت في 6 تشرين الاول الجاري على قرار يدعم صيغة قرار اعادة طلبة الجامعات المرقنة قيودهم ومنح دور ثالث للراسبين.

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