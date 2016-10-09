– October 9, 2016

توجه حكومي للإستدانة من الخارج والحصول على قرض جديد

خبير لـ (الزمان): البنك الدولي يريد

الهيمنة على إقتصاد البلاد

بغداد – قصي منذر

قالت اللجنة المالية النيابية ان العراق يواصل مباحثاته مع البنك الدولي من اجل الحصول على قرض جديد يسهم في الحد من ازمته الاقتصادية، فيما رجح خبير اقتصادي ان يبادر البنك الى فرض شروط جديدة على العراق مقابل منحه قرضاً جديداً بعد رفض شروطه السابقة التي كان يسعى من خلالها الى الهيمنة على اقتصاد العراق. وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد لـ(الزمان) أمس ان (وزارة المالية مستمرة بمباحثاتها مع البنك من اجل منح قرض جديد للعراق وحل ازمته الاقتصادية الحالية)،مشيراً الى (زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم برفقة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى العراق وتأكيده تخصيص 20 مليار دولار لدول في الشرق الاوسط من بينها العراق لحل ازماتها الاقتصادية). واضاف ان (العراق رفض الشروط التعجيزية التي فرضها البنك من بينها ايقاف التعيينات والبطاقة التموينية وتسريح عدد من الموظفين بالاضافة الى عدم دعم المحروقات لأن تلك الطلبات تفاقم الازمة الحالية التي يعيشها العراق)، مؤكداً ان (اللجنة المالية النيابية صادقت على الحلول التي من شأنها حل تلك الازمة من بينها الاستدانة من دول اخرى). من جانبه قال خبير اقتصادي لـ(الزمان) امس فضلا عن عدم ذكر اسمه ان (الدراسة التي اعدها البنك للاقتصاد العراقي تتضمن فرض شروط اخرى غير الشروط التي رفضتها الحكومة في وقت سابق), مشيرا الى ان (البنك يعلم ان اقتصاد العراق قوي ويستطيع اعادة الاموال التي يقترضها منه). ورأى ان (هدف البنك الدولي هو بسط سيطرته على اقتصاد العراق والتحكم به كيفما يشاء من خلال الشروط الجديدة التي اعدها). وكانت وزارة المالية قد بحثت مع البنك الدولي التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي . وقال بيان للوزارة امس ان (رئيس وفد الوزارة فاضل نبي عثمان تباحث خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مع رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك فريد بلحاج والخبراء العاملين في العراق بشأن الدراسة التشخيصية للاقتصاد العراقي التي أعدها البنك الدولي). واضاف ان (المباحثات تضمنت ايضا التحديات التي تواجة الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة وسبل مواجهتها في الأمدين القريب والبعيد)، معرباً عن أمله في (عرض هذه الدراسات والمباحثات على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري للموافقة عليها). من جهة اخرى اعلن البــنك المركــزي امــس بيــــعه139 مليون دولار في مزاده لبيع العملة الأجنبية. وقال البنك في بيان امس ان (حجم المبلغ المباع بلغ 139مليونا و101 الفا و193 دولارا بسعر صرف 1182 دينارا مقابل الدولار الواحد وبمشاركة 31 مصرفاً و14 شركة للتحويل المالي). وأضاف إن (بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 دينارا لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فيكون بسعر 1182 ديناراً لكل دولار). وأوضح البيان أن (حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 86 مليوناً، و 296 الفا، و605 دولارات، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 16 مليونا، و750 ألف دولار).