– October 9, 2016

تعطيل الدوام 3 أيام بالمحافظة

العبادي يتفقّد إستعدادات إحياء عاشوراء في كربلاء

المحافظات – مراسلو الزمان

قرر مجلس محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يومي غد الثلاثاء والخميس المقبل بمناسبة حلول العاشر من شهر محرم. وقال اعلام المجلس في بيان امس ان (المجلس قرر تعطيل الدوام يومي الثلاثاء والخميس المقبلين بمناسبة العاشر من شهر محرم). وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (التعطيل يأتي لإتاحة الفرصة لاداء الشعائر وسط وفود مئات آلاف الزائرين). وكانت الحكومة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة العاشر من محرم).وشددت القوات الامنية اجراءاتها في كربلاء مع اقتراب ذكرى احياء الشعائر الخاصة بزيارة عاشوراء حيث اطلع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته المحافظة على سير الخطط الامنية والخدمية. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان امس ان (العبادي وصل الى كربلاء لمتابعة الاستعدادات لاحياء زيارة عاشوراء).واضاف ان (العبادي اطلع على سير الخطط الامنية في المحافظة وتفقد العديد من المواكب الحسينية).وقال مصدر ان (العبادي وجه القوات الامنية والجهات الخدمية بالاستنفار لخدمة الزائرين والعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية).وقالت أمانة بغداد في بيان امس انها (أعدت خطة خاصة بيوم العاشر من شهر محرم الحرام تشمل قيام الدوائر البلدية الـ 14 المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بتهيئة جميع المتطلبات الخدمية واللوجستية عبر استنفار جميع آلياتها وملاكاتها وتسخير كل طاقاتها لتقديم الخدمات وتهيئة الاحتياجات الضرورية للمواكب الحسينية من ماء وأكياس جمع نفايات ونشر حاويات).واضاف ان (الخطة الخدمية تشمل استنفار جميع الملاكات الخدمية والآليات التخصصية في الدوائر البلدية للعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية والقوات الامنية لتأمين الأجواء المناسبة لإحياء الشعائر).وفي قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين قامت قيادة عمليات سامراء بتأمين الحماية للزوار وللمواكب الحسينية في قضاء الدجيل وفق الخطط الأمنية التي أعدت مسبقاً من مقر قيادة العمليات.وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (قطعات الجيش المنتشرة في المنطقة قامت بتأمين الحماية اللازمة للزوار وللمواكب الحسينية في قضاء الدجيل وفق الخطط الأمنية كما قامت بعمليات تفتيش واسعة وبشكل دوري ضمن قاطع المسؤولية لتفويت الفرصة على الإرهابيين والحيلولة دون استهدافهم للمواطنين في هذه المناسبة).وفي ديالى قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان امس ان (قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي اجرى جولة ميدانية لتفقد القوات الامنية المكلفة بحماية المواكب الحسينية ومجالس العزاء في قرية البيات ضمن قضاء المقدادية).وفي البصرة نفذت قيادة شرطة المحافظة خطة امنية خاصة لحماية المواكب الحسينية في المحافظة.وذكر بيان لوزارة الداخلية امس ان (ضمن خطة حماية شهر محرم الحرام وبناء على توجيهات مدير شرطة المحافظة اللواء عبد الكريم مصطفى مزعل بشأن نشر المفارز بالقرب من المواكب الحسينية نفذت شرطة المحافظة خطة أمنية لحماية مواكب العزاء).