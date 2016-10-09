– October 9, 2016

شيخ عشيرة يؤيد تدخل القوات التركية

البارزاني: مردودات إيجابية لكردستان بعد تحرير نينوى

بغداد – الزمان

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أمس ان تحرير نينوى سيكون له تأثير ايجابي كبير على اقتصاد الاقليم ، داعياً الى عقد اتفاقية سياسية مسبقة بين مكونات نينوى لمرحلة ما بعد التحرير.وقال البارزاني خلال كلمة ألقاها في مؤتمر تعزيز اقتصاد اقليم كردستان (سيكون لتحرير الموصل تأثير ايجابي كبير على اقتصاد كردستان)، موضحاً أن (تحرير الموصل مسألة سياسية ولن تحل جميع المشاكل بمجرد اخراج داعش منها)، مشدداً على(ضرورة وجود اتفاقية سياسية مسبقة بين مكونات المحافظة لمرحلة ما بعد التحرير).وفي ما يخص العلاقة بين بغداد وأربيل، اعرب عن امله في توافر فرصة لحل جميع المشاكل بعد زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى بغداد ، داعياً المسؤولين في بغداد الى ان يعلموا أن (هذا الوضع لا يمكن أن يستمر). وفي الشأن الاقتصادي قال ان(إقليم كردستان نموذج حي للدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وعلى الرغم من قطع موازنة الاقليم والحرب ضد داعش ودخول اعداد كبيرة من النازحين وانخفاض اسعار النفط ، فإن القطاع الخاص لا يزال يسهم في توفير معيشة آلاف العوائل)، مستدركاً (لا ننكر وجود اخطاء، لكن هذه الازمة الاقتصادية فرصة جيدة لاجراء الاصلاحات ونؤكد أننا سنتجاوز هذه الأزمة وأن هناك مستقبلاً زاهراً في انتظار كردستان)، داعيا القطاع الخاص إلى (التوجه لمجالات الزراعة والصناعة والسياحة).ولفت البارزاني الى أن الاقليم (شهد منذ عام 2004 والى حصول الازمة الاقتصادية ازدهاراً كبيراً حيث انخفضت نسبة البطالة من 10.4 بالمئة الى 5.2 بالمئة)، مضيفا ان(نسبة الإيرادات المتحصلة من قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان تبلغ 47 مليار دولار). في غضون ذلك أعلن شيخ قبيلة في محافظة نينوى امس عن تأييده لمشاركة القوات التركية في عملية تحرير الموصل، رافضاً مشاركة الحشد الشعبي والتدخلات الإيرانية. وقال مزاحم الحويت احد شيوخ قبيلة الجحيش في تصريح ان(بعض العشائر العربية في نينوى تؤيد مشاركة القوات التركية في معركة تحرير الموصل كونها قوات مدربة وبإمكانها الحفاظ على سلامة الأهالي)، مؤكدا (رفضه لمشاركة الحشد الشعبي والتدخل الإيراني في الموصل).وأضاف أن (القوات التركية موجودة في العراق بمواقفة الحكومة الإتحادية ووزير الدفاع وهي موجودة في العراق على وفق إتفاقيات سابقة بين تركيا والنظام السابق أيضا). وفي شأن آخر، قال الحويت ان(من حق القوات التركية مقاتلة قوات مسلحي حزب العمال الكردستاني الموجودة في سنجار وشمال العراق وأن العشائر العربية في نينوى تؤيد طرد مسلحي حزب العمال الكردستاني).