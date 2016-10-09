– October 9, 2016

محاصرة معاقل داعش في هيت تمهيداً للهجوم

الحشد يكشف عن بدء معركة تحرير الموصل قريباً

بغداد – محمد الصالحي

كشفت هيئة الحشد الشعبي عن موعد انطلاق معركة تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش والتي ستبدأ خلال أيام، مشيرة الى ان مشاركة الحشد في المعركة أصبحت بحكم المحسومة، فيما اكدت وزارة الدفاع اكمال تدريب قوات الجيش على حرب الشوارع وازالة الالغام تمهيدا لانطلاق المعارك.

وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي في تصريح امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن قبل عدة أشهر في مجلس النواب أن الحشد الشعبي سيكون من القوات الأساسية المشاركة في تحرير الموصل ثم أعلن ذلك في كل مناسبة وبالتالي فهو قرار محسوم).مشيرا الى أن (قطعات الحشد على الأرض وبدأت تنتشر وتتحرك وتتهيأ وموضوع المشاركة أصبح بحكم المنتهي).مبيناً أن (معركة الموصل ستبدأ خلال أيام).وبشأن وجود القوات التركية في العراق ذكر الأسدي (نحن نرفض أي وجود لأية قوة أجنبية من أية دولة كانت ولدينا قوات مسلحة بكل صنوفها وقواتنا قادرة على تحرير الأراضي) موضحاً أن (العراق لم يترك محفلاً دولياً إلا وقال إن وجود القوات التركية هو غير رسمي). وقال بيان لوزارة الدفاع امس ان (تحضيرات معركة الموصل اكتملت وتم تدريب المقاتلين على أساليب حديثة ومتطورة تلائم الطبيعة الجغرافية).واضاف ان (قوات التحالف الدولي تواصل تدريباتها لقطعات الجيش لغرض تأهيل وتدريب المقاتلين ورفد الجيش بعناصر جديدة تقدم الدعم والإسناد للقطعات المقاتلة في ساحات القتال وتحت إشراف مدربين أكفاء وبما يتلاءم مع طبيعة المعركة). وتابع البيان أن (هذه التدريبات تأتي استعداداً لخوض معركة تحرير الموصل الحاسمة التي اكتملت تحضيراتها وتم تهيئة المقاتلين المشاركين في المعركة وتدريبهم على أساليب حديثة متطورة تلائم الطبيعة الجغرافية لمحافظة نينوى كحرب الشوارع والمناطق المبنية والزراعية ومسك الأرض ومداهمة العدو وإخلاء الجرحى).وتابع ان (التدريبات تميزت بإدخال مناهج تدريبية جديدة لغرض مواكبة التطور الحاصل في الجيوش العالمية ولمواصلة بناء المنظومة الأمنية وتدريبها وفق احدث الأساليب وتجهيزها بالأسلحة والمعدات المتطورة).وفي كركوك قال مصدر امس ان (التنظيم فرض اللثام علـى عناصرها في المدينة بعد مقـتل مايسمى القاضي الشرعي للارهابيين في الحويجـة المدعو أبو مريم الجميلي اثر استهداف عجلته بضربة جوية من طيران القوة الجوية العراقية على اثر معلومات استخبارية دقيقة).واضاف ان (ما تسمى المحكمة الشرعية وجهت عناصرها بفرض اللثام كأجراء احترازي لتجنب تمييز قادتها وعناصرها ولعدم تسريب معلومات الى القوات الأمنية عن أماكنهم وتحديدها داخل مدينة الحويجة). وفي الانبار قال مصدر امس ان (قطعات الجيش ضمن عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وأبناء العشائر تمكنوا من تحرير قرى سراجية وجعيل والعلية في جزيرة هيت).وتابع أن (عملية تحرير القرى جاءت بعد هروب عناصر تنظيم داعش منها بعد تكبدهم خسائر مادية وبشرية كبيرة).ملفتا الى أن (القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق عدد من مباني تلك القرى المحررة).وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (قوة من عمليات الجزيرة بمشاركة طيران الجيش اقتحمت منطقة مرتفعات الصفاكية ضمن قاطع عمليات جزيرة هيت غربي مدينة الرمادي وتمكنت من تحريرها بالكامل بعد القضاء على كافة الخلايا النائمة بالتزامن مع تقدم القوات الامنية والقوات الساندة لها نحو معاقل التنظيم).واضاف ان (عمليات الجزيرة انضمت للقوات الامنية والقوات الساندة لها التي اقتحمت مناطق الجزيرة في خطوة تهدف الى مساندة القطعات العسكرية للقضاء على عصابات داعش وتحرير منطقة الجزيرة بالكامل).مبينا ان (القوات تمكنت من ابطال مفعول 37 عبوة ناسفة وعدد كبير من الجركانات المفخخة دون وقوع أي اصابات).وأوضح المحمدي أن (الطيران الحربي شن قصفا عنيفا على معاقل التنظيم وسط انباء عن مقتل العشرات من عناصر داعش).مشيرا الى ان (القوات الامنية تحاصر عددا من المناطق تمهيدا لاقتحامها).وفي ديالى قال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي في تصريح امس ان (فريقا امنيا مختصا من شرطة ديالى نجح من خلال جهد استخباري مميز بالاطاحة باحد افراد مايسمى بديوان الحسبة في تنظيم داعش بمنطقة التحرير وهو مراهق كان يقوم بتهديد وابتزاز العوائل للحصول على المال لدعم التنظيم).واضاف ان (المعتقل الذي يكنى بـ زغيرون لصغر سنه مرتبط بشبكة نائمة اخرى بعد تجنيده قبل اشهر). مشيرا الى انه (كان ينفذ الاوامر التي تأتيه من خلال ابتزاز وتهديد العوائل من اجل جمع المال).ودعا الى (عدم الرضوخ لاي تهديد او ابتزاز والابلاغ الفوري عنه). موضحا ان (القيادة على استعداد تام لتوفير الحماية لاية عائلة في اي منطقة).