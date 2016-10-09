– October 9, 2016

عنوان الحضارة – طارق الكناني

للحضارة عنوان في كل أقطار الأرض أسمها بابل، أينما حللّنا يسألنا القوم هل انتم من بابل، ترى ما الذي يختزنه العالم وأي صورة يحمل الضمير العالمي في فكره الجمعي عن هذه الحضارة التي يعدها رمزا للقوة والجمال والأناقة ،لقد نقل المؤرخون الكثير عن الاسكندر المقدوني عند دخوله إلى أرض بابل، لقد وقف هذا القادم من اوربا مذهولاً أمام حضارة بابل وجمال عمرانها والخضرة اليانعة التي كانت عليها الأرض فلم يفارق أرض بابل حتى فارق الحياة ويقال أنه أختار بابل كمثوى له ولا أعرف هل كان سبب ذلك جمال بابل وحده أم جمال البابليات أيضا دفعه إلى البقاء في بابل واتخاذها مقراً له وهو الذي دانت له الممالك وبنى في كل مملكة مدينة أسمها الأسكندرية .

أسوق هذه المقدمة التي الحت عليَّ المشاهد التي رأيتها قبل أيام، خلال زيارتنا لبابل فالفرق كان شاسعا بين ما كانت عليه بابل قبل 5000 سنة واليوم، كان أعضاء المظلة العراقية وعوائلهم وأطفالهم قد استكمل توافدهم إلى المنتجع السياحي بعد جولة في بابل ثم في أثار بابل، وبعد هذا الجهد لابد للسائح أن ينعم بمكان يرتاح فيه من عناء السفر وحرارة الجو ،دخل الجميع إلى دار الضيافة وكما هو واضح من العنوان فجلست النساء والأطفال وذهب الرجال لغرض جلب المرطبات لعوائلهم، فتفاجأ الكل بقيام العاملين في هذا المرفق السياحي بطردهم هم وأطفالهم ونسائهم من المكان بحجة أن المكان محجوز للمسؤولين ،فأضطر الجميع للخروج وبدأ جهد البحث عن المرافق الصحية والمغاسل ولكن دون جدوى، فلا وجود لأي شيء إسمه مرافق صحية أو مغاسل أو حتى كراسي أو مصطبات للجلوس عليها فوجدتهم جلوسا على الأرض ومنهم جلس على السياج الحجري الذي يمر بموازاة الفرات لأن الحديقة قد تم سقيها بالماء وقد غرقت تماماً .

لم أكن أعلم أن الأمور قد وصلت بأخوتنا في حكومة بابل إلى هذا النوع من الترف لم يكن احدنا يفكر يوماً أن يقترب من هذا القصر الذي بناه صدام وأعتقد جازماً كلنا كان يضمر الحقد الكبير لصدام وزبانيته بسبب هذا الإستئثار بأموال الشعب وحرمانهم من هذه الخيرات .

لو صح القول أن المسؤولين في بابل قد منعوا الدخول إلى هذه المرافق التي يحتاجها المنتجع وتم تخصيصها لهم فهم ينفقون من المال العام على الضيوف وبحسب بعض العاملين فالطبخ اليومي مستمر والإنفاق مستمر سواء كان هناك ضيوف أم لا فالحاشية متواجدة يومياً لالتهام هذا الطعام .

لقد استغربت من هذا التصرف الذي لاينم عن كرم الضيافة وحسن الوفادة والرفادة المعروفة عند أهالي بابل ،هل حدث شرخ في تلك القيم التي كانت ومازالت عنواناً للبابليين هل تولدت عند هؤلاء عقدة حديثة إسمها لانعرفها تجعلهم يجفلون بوجه الضيف ،ألا تخالف هذه التصرفات دستور العراق الحديث والتشبه بسلفهم الدكتاتور. لو رفع هؤلاء القوم رؤوسهم قليلاً لرؤا بأن هناك قصراً منيفاً قد صرف عليه صدام حسين مليارات الدنانير والدولارات وجند الآف العمال والمهندسين لبناءه دون أن ينعم به يوماً واحداً وكان الحرس والخدم في هذا القصر يقيمون الولائم اليومية والذبائح والأغذية تحوطاً لزيارة الرئيس المفاجئة ،وفي نهاية اليوم يوزع هذا الطعام على أفراد الحماية والعاملين.

كم كان حرياً بهم أن يعيدوا تأهيل القصر وتحويله إلى متحف يحوي كل آثار بابل التي نهبها الدهماء و قاموا بتهديم المتحف الموجود في الآثار وسرقة محتوياته ..

كم كان حرياً بهم أن يتعظوا من سلفهم وينتبهوا إلى ماهم فيه من ترف زائل، فهم أمناء على هذه الأموال وليسوا أحرارا بالتصرف بها على ملذاتهم . أعيدوا لبابل جمالها وروعتها ونهضتها فهي الآن بين أيديكم وهذا المنتجع هو متنفس لأهلها وللوافدين إليها من العراقيين والأجانب ،فالزائر هو ضيفكم ومن حقه الإستمتاع بهذه المرافق السياحية وما انتم إلاّ أفراد كباقي الشعب .