– October 9, 2016

العهد : نلعب من أجل الفوز أمام الجوية

{ بيروت – وكالات- تنتظر فريق العهد مباراة مصيرية أمام القوة الجوية العراقي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بإياب الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما انتهت المواجهة بين الفريقين ذهاباً في الدوحة بالتعادل 1 – 1.

وقال مهاجم العهد الدولي حسن شعيتو إن فريقه سيلعب للفوز ولا شيء غيره، وذلك على رغم حاجته إلى التعادل السلبي أمام الفريق العراقي لبلوغ المباراة النهائية”.

أضاف شعيتو: “فريقنا يملك عناصر ممتازة، ولديه كافة الإمكانات التي تمكنه من اجتياز عقبة الفريق العراقي في مباراة الإياب ببيروت”.

من جهة ثانية اعتبر شعيتو أن انضمام محمد حيدر وموسى كبيرو إلى العهد شكل إضافية هجومية هائلة للفريق.

وقال: “يتأقلم محمد حيدر تدريجياً مع أجواء الفريق، وسيقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، بعد اندماجه مع المجموعة”.

وأضاف: “أما كبيرو فهو مهاجم من طراز رفيع، ويكفي أنه يسجل الأهداف للفريق، فهذا هو المطلوب منه كمهاجم صريح”.

ووصف شعيتو أجواء العهد بالممتاز في ظل التنافس بين اللاعبين على حجز مراكز لهم في التشكيلة الأساسية.

وقال إن أداء لاعبي العهد في التدريبات لا يقل شأناً عن مستواهم في المبارايات، وذلك لرغبتهم القوية في إثبات وجودهم بالفريق، وإقناح المدرب روبرت جاسبارت بجدارتهم باللعب كأساسيين. وهذا ما يوفر خيارات واسعة للمدرب.

ويرى شعيتو أن العهد أفضل من الموسم الماضي، بوجود نور منصور في الدفاع ومحمد حيدر وكبيرو هجوماً، مؤكدا أن عودة دينيس أعطت وسط الفريق زخماً إضافياً.

واعتبر أن أي مدرب آخر غير الالماني روبرت جاسبارت سيكون مربكاً في التعامل مع هذه المجموعة من النجوم. مشيرا إلى أن جاسبارت ذكي ومحنك، ويتعـــــامل بسلاسة مع اللاعبين، ومع مسألة اخـــــتيار التشكيلة المناسبة للفريق.

وكشف شعيتو أنه تقدم بخطاب اعتذار إلى الاتحاد عن خوض المباراتين الوديتين مع قيرغيزستان وغينيا، لأسباب خاصة.

وعلى صعيد الدوري، رأى أن المنافسة ستكون قوية مع الصفاء، وذلك بعدمأ أخفق فريقا النجمة والأنصار في تقديم أوراق اعتمادهما كمرشحين للمنافسة على اللقب.وشدد شعيتو (27 سنة) على أهمية الفوز على شباب الساحل في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية، لأن النقاط الثلاث ستمنح العهد الصدارة، وهذا أمر مهم في بداية الدوري.