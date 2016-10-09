دوري الكرة الممتاز يستأنف مطلع الأسبوع المقبل

October 9, 2016

دوري الكرة الممتاز يستأنف مطلع الأسبوع المقبل

 10مباريات في الجولة الرابعة أبرزها بين الطلبة والجوية

الناصرية – باسم الركابي

 من المقرر ان يستأنف  دوري الكرة الممتازة السبت المقبل الخامس عشر من تشرين اول الجاري عندما تقام خمس مباريات ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الاولى  التي تستكمل في اليوم التالي الاحد باقامة خمس مباريات  ومهم ان تنطلق  الجولة في الموعد الذي حددته لجنة المسابقات التي واجهت انتقادات بسبب ارجاء الدوري  شانها شان بقية  الاتحادات المحلية المتوقع ان تعود مسابقاتها في الموعد المذكور  بسبب ارتباط اللاعبين مع منتخبات بلدانهم المشاركة في تصفيات كاس العالم المقبلة في روسيا 2018 المقرر ان تنتهي  يوم  غد الثلاثاء موعد مباراة منتخبنا الوطني مع ضيفه التايلاندي التي ستقام في طهران  والتي تشكل التحدي بعينه لمنتخبنا اذا لم تكن  مفترق طريق اذا ما تمكن من تحقيق النتيجة الاولى المنتظر ان يخرج  من موقفه  الخطير على حساب تايلاند وان يضع حدا  لتراجع نتائجه ويداو جراحه  ويوقف نزف  النقاط التي اهدرها في مبارياتها الثلاث ليجد  نفسه في موقف معقد ولايحتاج الى تعليق وعسى ان يجد الفريق ضالته في لقاء الغد  وهو المطالب في  تقديم  العرض الذي يساعده على تحقيق الفوز على امل التواصل في المواجهات المقبلة عندما يحل ضيفا على منتخب الامارات  في الرابع عشر من تشرين ثاني المقبل

  المهم ان  يتذوق المنتخب  طعم الفوز بعد تجرع مرارة الهزيمة بشكل  قاس بعدما راحت الفرق تضربه اينما يحل  ومهم ان يخلق الفرصة الحقيقية بعد التاخر الطويل امام اقرانه في المجموعة واتساع  فارق النقاط  لانه برصيد فارغ كما هو الحال لتايلاند لكن  كما قلنا  يجب ان تاخذ الامور على محمل الجد لان المهمة لاتبدو سهلة اطلاقا

 ونعود الى مباريات الدوري التي مؤكد  انها تتاثر بنتائج المنتخب الوطني التي مؤكد ستلقي بظلالها على المباريات التي ستعود للدوران اعتبارا من السبت المقبل عندما تقام عشر مباريات ابرزها تلك التي ستجري بين الغريمين  الطلاب والجوية  وينتظر ان تكون  على قدر وسمعة الفريقين  حيث الطلاب الذين  يحرصون عل تعزيز بدايتهم التي شهدت  تعادل  مع الشرطة والفوز على الزوراء وهو ما يدفعهم الى تحقيق النتيجة  المهمة على الجوية نظرا لاهمية اللقاء وتاتي على موقف الفريق الذي  يستمر في تقديم المستوى  العالي واسعاد جمهوره في بداية مهمة  مؤكد يريد اوديشيو الاستمرار فيها دون توقف ولو الفوز على الكبار يمثل الانجاز بعينه ولان الفوز على الجوية يمثل ابرز نتائج المرحلة الاولى وهو قادر  على تقديم الهدية لجمهوره الذي ينتظر النتيجة المطلوبة  ليبقى الطلاب احد ابرز المرشحين للقب الدوري  وهو الذي يقدم نفسه بقوة وكما يجب   وبات الفريق الواثق من نفسه ويحاول تقديم مباريات ناجحة لما يمتلكه من اوراق رابحة قدمت ثلاث مباريات  نالت تقدير الانصار الذين يريدون من اللاعبين النظر للأمام وتحقيق النتيجة الافضل في الجولة الرابعة  لانها ستعطي دفعة ايجابية  عالية وتبقي الفريق في نشوة النتائج التي يبحث عنها  ولانها مرحلة مهمة  ولابد من خلق المنافسة القوية

والامل يحدو  الطلاب في الخروج من الاختبار المهم بدرجة النجاح مع الاقرار بصعوبة المهمة مع منافس متمرس ويريد ان يستهل مشواره بايقاف الطلاب في اول مباراة  سيلعبها في الدوري  وان يفتتح سجل النتائج  بالفوز   والانطلاق من بوابة الطلاب   ويعول الفريق على مجموعة اللاعبين التي تريد ان تظهر بالفريق بشكل ايجابي بعد التقدم والنجاحات التي حققها  في بطولة الاتحاد  الاسيوي وهو يتطلع الى انجاز اختبار الطلاب كما يريد  من اجل الذهاب الى لبنان  باعلى درجات الاستعداد  لمواجهة الصفاء اللبناني  من اجل الانتقال الى نهائي البطولة وتحفيف حلم  الانجاز الذي عجزت  عنه كل الفرق التي لعبت في البطولة الأسيوية التي لازال الجوية يواصل  نجاحاته بشكل جيد مع تطور الحالة الهجومية  ويظهر الفريق متغير  بشكل واضح  ويامل ان  يحافله النجاح في اللقاء المحلي  بعد حالة التقدم والانسجام التي عليها الفريق والذي يبدو في الجاهزية في مستهل المشوار الذي لم يكن سهلا بعد ارجاء ثلاث مباريات  للفريق الذي يسعى التحقيق الفوز  الذي سيكون له طعم خاص اذا ما اتى على الطلاب والكل يعرف مدى قيمته خاصة وان لجوية سيلعب اولى مبارياته ويطمح في صناعة الفوز الاول عبر  عناصره التي تريد منه  ان يبقى القوي في جميع البطولات وهدفه هو تحقيق بطولة الدوري التي ياملها المدرب باسم  قاسم الذي يقدم فريق قوي ومتكامل وغير من طريقة اللعب وجعل من الجوية المنافس والذي تنظر له الفرق  بشكل اخر ولان الفريق يرى من الضروري ان  ينجح ويضرب اكثر من عصفور حيث الفوز الذي سيرحب به الانصار وكذلك ايقاف تقدم الطلاب  في هذه الفترة حتى يعود الجوية لاكمال مبارياته  الثلاث  المؤجلة   ومواصلة رحلة النتائج لانه دخل المسابقة من اجل الحصول على لقب الدوري  وهو احد المرشحين للصراع من اجله بعد التطور الذي عليه اليوم   الذي يريد استثمار قوة عناصره التي  واصلت  تقديم مباريات مهمة وقادرة على صنع التفوق وخلق المردود خصوصا في المباريات المهمة   ويامل ان يظهر لائقا تحت انظار جمهوره في اللقاء الذي يضيفه ملعب الشعب ويامل ان يخرج  مرفوع الراس   عبر التمسك بالنتيجة  وينتظر ان يعتمد الفريق على جهود القوة الهجومية التي يقودها  حمادي احمد وامجد راضي كما شاهدنا الفريق في مباراتيه امام الجيش السوري وبامكان هؤلاء اللاعبين خلق الفارق والحاق الخسارة الاولى بالطلاب وحسم المباراة   وان تاتي النتيجة المهمة التي يطمح اليها الجوية وان تاتي الخطوة الاولى كما يجب

 والاهم ان يرتق الفريقين الى رغبة جمهوريهما ومتابعي الدوري خصوصا والنهما في  الوضع الافضل  من حيث المستوى والنتائج حيث الجوية على المستوى الاسيوي  وبات على خطوة  من التاهل الى  المباراة النهائية  في بطولة الاتحاد الاسيوي  وتحقيق طموحات الكرة العراقية  بعد مرور اكثر من أربعة عقود من مشاركات الاندية العراقية التي تقدمها فريق الشرطة  في وقت يظهر الطلاب في افضل حالاتهم الممتدة من دوري النخبة قبل الظهور الطيب في الدوري بعد ثلاث مباريات جمع فيها سبع نقاط  ويتطلع الى تعزيز نتائجه ورصيده   وما يهمنا  ان نشاهد مباريات تليق  بسمعة الفريقين  وتطلعاتهما في تقديم مباراة قوية

ويضيف ملعب  اربيل مباراة  فريقه بخمس نقاط والكهرباء بنقطة  الاول عاد بفوز مهم من جيرانه  في مهمة  لم تكن سهله ومنحت الفريق جرعة كبيرة في الدفاع عن  مشاركته وخوض  اللقاء المذكور بالحالة المطلوبة  لانه بات قريب من الاستقرار في بداية مقبولة من كل الجوانب امام ظروف تشكيل واعدا الفريق الذي عاد بافضل  نتيجة والحصول على اول ثلاث نقاط وفي سجل نظيف يطمح   الحفاظ  عليه عبر   المباراة الرابعة التي سيلعبها في ظروف مختلفة حيث عاملي الارض والجمهور والحالة الفنية والنفسية التي عليها الفريق الي مؤكد انه يبحث عن الفوز لدعم نتائج الارض التي يعول عليها الفريق والتي من شانها ان تمنحه  الثقة  في الوقت الذي سيواجه الكهرباء صعوبة في ملعب اربيل وهو ما يدركه القطان بعد نتيجتين  لم يستفيد منهما الفريق بنقطة من مباراته مع كربلاء التي انتهت بتعادلهما بهفين  ويمتلك عناصر مهمة من شانها ان تقدم ما عليها ولان حاجة الفريق الى  الاستفادة من هذه المباريات اذا ما وجدنا ان الفريقين بمستوى متقارب اذا لم يكن متشابه  كما يبحث  الكهرباء  عن الابتعاد عن مواقع المؤخرة وهذا جانب مهم افي ان يظهر الفريق في الوضع الفني  بعد فترة الاعداد المهمة لكن ما واجه الفريق هو صعوبة مباريات البداية عندما استهل موسمه مع  الزوراء قبل ان ترجئ مباراته الثانية مع الجوية قبل ان يخرج الى اربيل وعينه على نقاط المباراة التي يريد مظفر جبار ان يدبرها لفريقه لان الرهان  يبقى على نتائج الارض وهو ما تعمل عليه كل الفرق

ويستقبل نفط الجنوب بثلاث نقاط زاخو بنقطة  وكلاهما يبحثان عن الفوز الاول الذي يبدو قريبا من اهل البصرة الذين سيلعبون في ظروف قد تتيح لهم تحقيق النتيجة الاولى بقيادة علي وهاب الذي يرى الامور تمر  من غير صالحه اذا ما عالج الامور من هذه المباراة التي تشكل التحدي لنفط الجنوب الذي يرى  نفسه في الوضع المطلوب  والقادر على تحقيق الفوز واستغلال ظروف الضيوف بعد تلقي خسارة اربيل من الجيران التي اثارت غضب جمهوره  وادارته التي سارعت الى ابعاد المدرب عصام حمد بعد مباراتين في اجراء لاقى انتقادات

 وهذا يبدو لايهم الادارات التي اكثر ما تعمل بنفس الطريقة  ازاء النتائج السلبية  الى  معاقبة المدربين واخراجهم  مباشرة ويكون راس المدرب هو المطلوب حتى مع تحديد هوية الفرق وهو ما حصل مع مدرب النجف وقبله مع مدرب السماوة  وفي كل الاحوال والظروف التي يمر بها زاخو فانه قادر على ازعاج اهل البصرة  والعودة بنقاط المباراة  التي تشكل التحدي للفريق الضيف الذي يرى نفسه متاخر  وان فاز لم يكن مجرد انتصار  عادي في ظل الظروف التي يمر بها فريق زاخو  الذي سيلعب بقوة  وان يجتهد لكي يعود الى  سباق النتائج

المتصدر الامانةبتسع نقاط من ثلاث مباريات يريد الحفاظ على البداية المثالية التي فاجا بها الفرق  ويسعى  الى تعزيزها   في عبور الحدود هو الاخر الذي انطلق في بداية مهمة  ولانه في الجانب الفني  المطلوب بعد ثلاث جولات  ما يتوقع ان ترتق المباراة الى مستوى رغبة الفريق خاصة الامانة الذي يريد ان يتمتع في الصدارة بعد المباراة الرابعة في ظل واقع المباريات التي منحته اياه القرعة والحال للحدود وكلاهما  يبحثان عن الفوز   حيث الامانة يلعب بشكل مناسب ولو انه لم يخوض الاختبار الحقيقي  وقدم العرض المنتظر عندما فاز بصعوبة على السماوة والحال مع  نفط ميسان والكرخ ولاحظوا ان الفريق لازال في قلب العاصمة ولم يختبر خارج عقر داره لكن ما يقوم به الفريق هو تحقيق النتائج بغض النظر عن قوة وقدرة المقابل لان العبرة تبقى في النتيجة  وهو ما يقوم به احمد خضير الذي يقدم الفريق  بشكل مقبول للان وهذا المهم ولان الطريق طويلة لكن شيء مهم ان تنطلق بقوة  في وقت ان الحدود للان دون خسارة ويقدم مباريات على قدر عطاء عناصره  الذين نجحوا في تحقيق الفوز  على كربلاء وتعادل مع اربيل كما تعادل بصعوبة مع نفط الجنوب  لكنه للان يلعب دون خسارة ويحرص على  ايقاف الامانة  والحصول على نقاط  المباراة لكي يؤكد بدايته اتت من جهد وعطاء عناصره  الذين يرون الفرصة مواتية لتحقيق الفوز وابعاد الامانة عن الصدارة وغلق الحديث عن هذا الموضوع الذي يشغل انصار الفرق الجماهيرية  التي تنظر الى جهود الحدود  في معاقبة اولاد العاصمة لانهم تجرؤا على الفرق الكبيرة وهو ما يعكس  اهمية المنافسة التي لايمكن لها ان تحقق الاثارة  الا عبر النتائج المخالفة  للتوقعات

القادمان من الدرجة الاولى  فريقا الحسين  بنقطة نقاط والبحري   بثلاث نقاط بعد ثلاث جولات   سيتواجهان وكليهما يراهن على  مباراة الجولة الرابعة  التي ستكون  غاية في الاهمية   بعد تاخر المضيف  ويريد ان يسخر الارض لنفسه  عبر تقديم اللعب القوي من اجل تحقيق الفوز الاول في ملعبه  ولان هناك تشابه في المستوى ولان فريق الحسين لازال يبحث عن نفسه بعدما اصطدم في مباريات قوية   عندما  خسر اللقاء الاول بالبصرة بصفر لثلاثة  وتعادل مع الشرطة قبل ان يخسر امام الطلاب ويبحث عن النتيجة المهمة عندما يلاعب البحري الذي بدا افضل من  المضيف بعد ان نجح في عبور بوابة  الميناء وقدم مباراة مهمة   مع الشرطة   ولايريد ان يهدر نتيجة المباراة الرابعة  لان في ذلك تاخر ولانها الفرصة المواتية  في تحقيق النتيجة  ولتعافى الفريق من  اثار خسارة الشرطة وهو ما ينطبق على فريق الحسين في تجاوز خسارة  الطلاب  وكلاهما يسعى الى التعامل مع هذه المباراة  بقوة لانهما فشلا في مواجهة الكبار

 اما الزوراء الذي اختفى بعد خسارة الطلاب التي اثرت به وجمهوره  الذي مؤكد انه رفض النتيجة وصب جام غضبه على اللاعبين لانهم يتقبلون  الخسارة من اي طرف الا من الغرماء الكبار  وكان يفترض ان يلاعب الزوراء الجوية  لكن اللقاء اجل الى الحادي والعشرين من الشهر الحالي المهم  ان يعود الفريق سكة الانتصارات عندا يستقبل كربلاء امام تطلعات  تحقيق الفوز  لمحو اثار خسارة الطلاب   وان يعود للمنافسة التي تحتم عليه اللعب من اجل الوصول الى لقب الدوري ولان النتائج المطلوبة تدفع للاستقرار والاستمرار في نسج النتائج التي مهم ان يحققها الفريق الذي يلعب تحت ضغط جمهوره  الذي لايقبل الا بتحقيق الفوز الشعار الذي سيدخل به  المباراة   في وقت يسعى كربلاء الى زيادة  معاناة البطل   من خلال تقديم العطاء اللعب من اجل تحقيق الفوز الاول الذي سيكون له طعم خاص ولان الفوز على  الزوراء يوازي اللقب بعينه  كما ان كربلاء يريد ان يخرج من نتائج الارض الى الذهاب الى ملاعب اقرانه  واحراجهم عبر مجموعة اللاعبين الواعدين الذين دخل فيه الفريق الدوري وحقق تعادلين مع زاخو والكهرباء

 مباراة مهمة تجري بين النفط باربع نقاط والشرطة بخمس وكان يفترض ان تقام في ملعب الشعب وليس النفط بسبب الحضور الجماهيري لفريق الشرطة الذي يبحث عن الثار لخسارته امام النفط في النخبة وما سببت له من مشاكل ولان محمد يوسف  مطالب برد الاعتبار الفريق المنافس على اللقب ولو انه تاخر امام فريق الحسين  عندما فقد نقطتين  قبل ان يفوز على البحري وسيجد نفسه  امام الاختبار الصعب عندما   يحل في مواقع النفط التي شهدت  خسارة النجف  ويتطلع  المضيف الى تعويض  عثرة الميناء التي نالت منه  ومتوقع ان يعود الى تقديم العمل وتحقيق الفوز لكي يثبت ان ما حصل في البصرة مجرد كبوة ولانه الفريق القوي المنافس  ولايمكن التشكيك  بقدرات اللاعبين الذين انتدبوا بدقة من قبل المدير الفني حسن احمد  الذي يراهن على هذه المجموعة التي  لفتت  الانظار اليها  والعوة الى تقديم العمل للخروج بالفوز الثاني من المواقع التي تريد الشرطة ان تحرقها تحت انظار السلطان

 ويلعب السماوة مع ضيفه الميناء ويريد ان يستعيد دوره في الاستفادة من مواجهات الارض  بعد خسارة نفط الوسط   والعمل بكل قوة لكسب نقاط اللقاء الصعب مع الميناء  وان يؤكد جدارته في تقديم الاداء الفني  المطلوب والعودة الى نتائج الارض التي وحدها من تخدم الفريق الذي عاد بنقطة  من النجف بعدما فرط بالفوز الذي كان قريب منه  جدا في وقت سيخرج الميناء صحبة مهوره وكلهم منتشون بنتيجة الفوز على  النفط  والعمل على تحقيق الفوز الثاني في مهم لم تكن  سله لكن الفريق يمتلك عناصر اللعب والفوز

ويسعى نفط ميسان الى تحقيق النتيجة الاولى على حساب النجف  الذي ابعد مدربه وتعثره امام السماوة في ملعبه وخسارته امام النفط  تحت انظار جمهوره الذي يرى اهمية ذلك بعد ت تعادل  الفريق امام نفط الجنوب  وخسر امام الامانة ونفط الوسط ولابد ن البحث عن النتيجة لتوطيد العلاقة مع الجمهور الذي يرفض ان يخرج الفرق حتى بالتعادل  واهمية استغلال ظر وف النجف  الذي تعال مع السماوة وخسر من النفط

ويضيف  نفط الوسط الكرخ في مباراة تظهر لمصلحة الوسط الذي اعتاد  على  الظهور الجيد في عقر داره ويامل في الفوز وانتظار خدمة الحدود لاعتلاء الصدارة  فيما يعتمد الكرخ على مجموعة شبابه التي يريد منها قنبل تحقيق النتيجة التي تساعد الفريق  في المنافسة التي لازالت في  بدايتها ولابد ان تخللها تقديم النتائج المطلوبة