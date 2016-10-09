– October 9, 2016

دوري الكرة الممتاز يستأنف مطلع الأسبوع المقبل

10مباريات في الجولة الرابعة أبرزها بين الطلبة والجوية

الناصرية – باسم الركابي

من المقرر ان يستأنف دوري الكرة الممتازة السبت المقبل الخامس عشر من تشرين اول الجاري عندما تقام خمس مباريات ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الاولى التي تستكمل في اليوم التالي الاحد باقامة خمس مباريات ومهم ان تنطلق الجولة في الموعد الذي حددته لجنة المسابقات التي واجهت انتقادات بسبب ارجاء الدوري شانها شان بقية الاتحادات المحلية المتوقع ان تعود مسابقاتها في الموعد المذكور بسبب ارتباط اللاعبين مع منتخبات بلدانهم المشاركة في تصفيات كاس العالم المقبلة في روسيا 2018 المقرر ان تنتهي يوم غد الثلاثاء موعد مباراة منتخبنا الوطني مع ضيفه التايلاندي التي ستقام في طهران والتي تشكل التحدي بعينه لمنتخبنا اذا لم تكن مفترق طريق اذا ما تمكن من تحقيق النتيجة الاولى المنتظر ان يخرج من موقفه الخطير على حساب تايلاند وان يضع حدا لتراجع نتائجه ويداو جراحه ويوقف نزف النقاط التي اهدرها في مبارياتها الثلاث ليجد نفسه في موقف معقد ولايحتاج الى تعليق وعسى ان يجد الفريق ضالته في لقاء الغد وهو المطالب في تقديم العرض الذي يساعده على تحقيق الفوز على امل التواصل في المواجهات المقبلة عندما يحل ضيفا على منتخب الامارات في الرابع عشر من تشرين ثاني المقبل

المهم ان يتذوق المنتخب طعم الفوز بعد تجرع مرارة الهزيمة بشكل قاس بعدما راحت الفرق تضربه اينما يحل ومهم ان يخلق الفرصة الحقيقية بعد التاخر الطويل امام اقرانه في المجموعة واتساع فارق النقاط لانه برصيد فارغ كما هو الحال لتايلاند لكن كما قلنا يجب ان تاخذ الامور على محمل الجد لان المهمة لاتبدو سهلة اطلاقا

ونعود الى مباريات الدوري التي مؤكد انها تتاثر بنتائج المنتخب الوطني التي مؤكد ستلقي بظلالها على المباريات التي ستعود للدوران اعتبارا من السبت المقبل عندما تقام عشر مباريات ابرزها تلك التي ستجري بين الغريمين الطلاب والجوية وينتظر ان تكون على قدر وسمعة الفريقين حيث الطلاب الذين يحرصون عل تعزيز بدايتهم التي شهدت تعادل مع الشرطة والفوز على الزوراء وهو ما يدفعهم الى تحقيق النتيجة المهمة على الجوية نظرا لاهمية اللقاء وتاتي على موقف الفريق الذي يستمر في تقديم المستوى العالي واسعاد جمهوره في بداية مهمة مؤكد يريد اوديشيو الاستمرار فيها دون توقف ولو الفوز على الكبار يمثل الانجاز بعينه ولان الفوز على الجوية يمثل ابرز نتائج المرحلة الاولى وهو قادر على تقديم الهدية لجمهوره الذي ينتظر النتيجة المطلوبة ليبقى الطلاب احد ابرز المرشحين للقب الدوري وهو الذي يقدم نفسه بقوة وكما يجب وبات الفريق الواثق من نفسه ويحاول تقديم مباريات ناجحة لما يمتلكه من اوراق رابحة قدمت ثلاث مباريات نالت تقدير الانصار الذين يريدون من اللاعبين النظر للأمام وتحقيق النتيجة الافضل في الجولة الرابعة لانها ستعطي دفعة ايجابية عالية وتبقي الفريق في نشوة النتائج التي يبحث عنها ولانها مرحلة مهمة ولابد من خلق المنافسة القوية

والامل يحدو الطلاب في الخروج من الاختبار المهم بدرجة النجاح مع الاقرار بصعوبة المهمة مع منافس متمرس ويريد ان يستهل مشواره بايقاف الطلاب في اول مباراة سيلعبها في الدوري وان يفتتح سجل النتائج بالفوز والانطلاق من بوابة الطلاب ويعول الفريق على مجموعة اللاعبين التي تريد ان تظهر بالفريق بشكل ايجابي بعد التقدم والنجاحات التي حققها في بطولة الاتحاد الاسيوي وهو يتطلع الى انجاز اختبار الطلاب كما يريد من اجل الذهاب الى لبنان باعلى درجات الاستعداد لمواجهة الصفاء اللبناني من اجل الانتقال الى نهائي البطولة وتحفيف حلم الانجاز الذي عجزت عنه كل الفرق التي لعبت في البطولة الأسيوية التي لازال الجوية يواصل نجاحاته بشكل جيد مع تطور الحالة الهجومية ويظهر الفريق متغير بشكل واضح ويامل ان يحافله النجاح في اللقاء المحلي بعد حالة التقدم والانسجام التي عليها الفريق والذي يبدو في الجاهزية في مستهل المشوار الذي لم يكن سهلا بعد ارجاء ثلاث مباريات للفريق الذي يسعى التحقيق الفوز الذي سيكون له طعم خاص اذا ما اتى على الطلاب والكل يعرف مدى قيمته خاصة وان لجوية سيلعب اولى مبارياته ويطمح في صناعة الفوز الاول عبر عناصره التي تريد منه ان يبقى القوي في جميع البطولات وهدفه هو تحقيق بطولة الدوري التي ياملها المدرب باسم قاسم الذي يقدم فريق قوي ومتكامل وغير من طريقة اللعب وجعل من الجوية المنافس والذي تنظر له الفرق بشكل اخر ولان الفريق يرى من الضروري ان ينجح ويضرب اكثر من عصفور حيث الفوز الذي سيرحب به الانصار وكذلك ايقاف تقدم الطلاب في هذه الفترة حتى يعود الجوية لاكمال مبارياته الثلاث المؤجلة ومواصلة رحلة النتائج لانه دخل المسابقة من اجل الحصول على لقب الدوري وهو احد المرشحين للصراع من اجله بعد التطور الذي عليه اليوم الذي يريد استثمار قوة عناصره التي واصلت تقديم مباريات مهمة وقادرة على صنع التفوق وخلق المردود خصوصا في المباريات المهمة ويامل ان يظهر لائقا تحت انظار جمهوره في اللقاء الذي يضيفه ملعب الشعب ويامل ان يخرج مرفوع الراس عبر التمسك بالنتيجة وينتظر ان يعتمد الفريق على جهود القوة الهجومية التي يقودها حمادي احمد وامجد راضي كما شاهدنا الفريق في مباراتيه امام الجيش السوري وبامكان هؤلاء اللاعبين خلق الفارق والحاق الخسارة الاولى بالطلاب وحسم المباراة وان تاتي النتيجة المهمة التي يطمح اليها الجوية وان تاتي الخطوة الاولى كما يجب

والاهم ان يرتق الفريقين الى رغبة جمهوريهما ومتابعي الدوري خصوصا والنهما في الوضع الافضل من حيث المستوى والنتائج حيث الجوية على المستوى الاسيوي وبات على خطوة من التاهل الى المباراة النهائية في بطولة الاتحاد الاسيوي وتحقيق طموحات الكرة العراقية بعد مرور اكثر من أربعة عقود من مشاركات الاندية العراقية التي تقدمها فريق الشرطة في وقت يظهر الطلاب في افضل حالاتهم الممتدة من دوري النخبة قبل الظهور الطيب في الدوري بعد ثلاث مباريات جمع فيها سبع نقاط ويتطلع الى تعزيز نتائجه ورصيده وما يهمنا ان نشاهد مباريات تليق بسمعة الفريقين وتطلعاتهما في تقديم مباراة قوية

ويضيف ملعب اربيل مباراة فريقه بخمس نقاط والكهرباء بنقطة الاول عاد بفوز مهم من جيرانه في مهمة لم تكن سهله ومنحت الفريق جرعة كبيرة في الدفاع عن مشاركته وخوض اللقاء المذكور بالحالة المطلوبة لانه بات قريب من الاستقرار في بداية مقبولة من كل الجوانب امام ظروف تشكيل واعدا الفريق الذي عاد بافضل نتيجة والحصول على اول ثلاث نقاط وفي سجل نظيف يطمح الحفاظ عليه عبر المباراة الرابعة التي سيلعبها في ظروف مختلفة حيث عاملي الارض والجمهور والحالة الفنية والنفسية التي عليها الفريق الي مؤكد انه يبحث عن الفوز لدعم نتائج الارض التي يعول عليها الفريق والتي من شانها ان تمنحه الثقة في الوقت الذي سيواجه الكهرباء صعوبة في ملعب اربيل وهو ما يدركه القطان بعد نتيجتين لم يستفيد منهما الفريق بنقطة من مباراته مع كربلاء التي انتهت بتعادلهما بهفين ويمتلك عناصر مهمة من شانها ان تقدم ما عليها ولان حاجة الفريق الى الاستفادة من هذه المباريات اذا ما وجدنا ان الفريقين بمستوى متقارب اذا لم يكن متشابه كما يبحث الكهرباء عن الابتعاد عن مواقع المؤخرة وهذا جانب مهم افي ان يظهر الفريق في الوضع الفني بعد فترة الاعداد المهمة لكن ما واجه الفريق هو صعوبة مباريات البداية عندما استهل موسمه مع الزوراء قبل ان ترجئ مباراته الثانية مع الجوية قبل ان يخرج الى اربيل وعينه على نقاط المباراة التي يريد مظفر جبار ان يدبرها لفريقه لان الرهان يبقى على نتائج الارض وهو ما تعمل عليه كل الفرق

ويستقبل نفط الجنوب بثلاث نقاط زاخو بنقطة وكلاهما يبحثان عن الفوز الاول الذي يبدو قريبا من اهل البصرة الذين سيلعبون في ظروف قد تتيح لهم تحقيق النتيجة الاولى بقيادة علي وهاب الذي يرى الامور تمر من غير صالحه اذا ما عالج الامور من هذه المباراة التي تشكل التحدي لنفط الجنوب الذي يرى نفسه في الوضع المطلوب والقادر على تحقيق الفوز واستغلال ظروف الضيوف بعد تلقي خسارة اربيل من الجيران التي اثارت غضب جمهوره وادارته التي سارعت الى ابعاد المدرب عصام حمد بعد مباراتين في اجراء لاقى انتقادات

وهذا يبدو لايهم الادارات التي اكثر ما تعمل بنفس الطريقة ازاء النتائج السلبية الى معاقبة المدربين واخراجهم مباشرة ويكون راس المدرب هو المطلوب حتى مع تحديد هوية الفرق وهو ما حصل مع مدرب النجف وقبله مع مدرب السماوة وفي كل الاحوال والظروف التي يمر بها زاخو فانه قادر على ازعاج اهل البصرة والعودة بنقاط المباراة التي تشكل التحدي للفريق الضيف الذي يرى نفسه متاخر وان فاز لم يكن مجرد انتصار عادي في ظل الظروف التي يمر بها فريق زاخو الذي سيلعب بقوة وان يجتهد لكي يعود الى سباق النتائج

المتصدر الامانةبتسع نقاط من ثلاث مباريات يريد الحفاظ على البداية المثالية التي فاجا بها الفرق ويسعى الى تعزيزها في عبور الحدود هو الاخر الذي انطلق في بداية مهمة ولانه في الجانب الفني المطلوب بعد ثلاث جولات ما يتوقع ان ترتق المباراة الى مستوى رغبة الفريق خاصة الامانة الذي يريد ان يتمتع في الصدارة بعد المباراة الرابعة في ظل واقع المباريات التي منحته اياه القرعة والحال للحدود وكلاهما يبحثان عن الفوز حيث الامانة يلعب بشكل مناسب ولو انه لم يخوض الاختبار الحقيقي وقدم العرض المنتظر عندما فاز بصعوبة على السماوة والحال مع نفط ميسان والكرخ ولاحظوا ان الفريق لازال في قلب العاصمة ولم يختبر خارج عقر داره لكن ما يقوم به الفريق هو تحقيق النتائج بغض النظر عن قوة وقدرة المقابل لان العبرة تبقى في النتيجة وهو ما يقوم به احمد خضير الذي يقدم الفريق بشكل مقبول للان وهذا المهم ولان الطريق طويلة لكن شيء مهم ان تنطلق بقوة في وقت ان الحدود للان دون خسارة ويقدم مباريات على قدر عطاء عناصره الذين نجحوا في تحقيق الفوز على كربلاء وتعادل مع اربيل كما تعادل بصعوبة مع نفط الجنوب لكنه للان يلعب دون خسارة ويحرص على ايقاف الامانة والحصول على نقاط المباراة لكي يؤكد بدايته اتت من جهد وعطاء عناصره الذين يرون الفرصة مواتية لتحقيق الفوز وابعاد الامانة عن الصدارة وغلق الحديث عن هذا الموضوع الذي يشغل انصار الفرق الجماهيرية التي تنظر الى جهود الحدود في معاقبة اولاد العاصمة لانهم تجرؤا على الفرق الكبيرة وهو ما يعكس اهمية المنافسة التي لايمكن لها ان تحقق الاثارة الا عبر النتائج المخالفة للتوقعات

القادمان من الدرجة الاولى فريقا الحسين بنقطة نقاط والبحري بثلاث نقاط بعد ثلاث جولات سيتواجهان وكليهما يراهن على مباراة الجولة الرابعة التي ستكون غاية في الاهمية بعد تاخر المضيف ويريد ان يسخر الارض لنفسه عبر تقديم اللعب القوي من اجل تحقيق الفوز الاول في ملعبه ولان هناك تشابه في المستوى ولان فريق الحسين لازال يبحث عن نفسه بعدما اصطدم في مباريات قوية عندما خسر اللقاء الاول بالبصرة بصفر لثلاثة وتعادل مع الشرطة قبل ان يخسر امام الطلاب ويبحث عن النتيجة المهمة عندما يلاعب البحري الذي بدا افضل من المضيف بعد ان نجح في عبور بوابة الميناء وقدم مباراة مهمة مع الشرطة ولايريد ان يهدر نتيجة المباراة الرابعة لان في ذلك تاخر ولانها الفرصة المواتية في تحقيق النتيجة ولتعافى الفريق من اثار خسارة الشرطة وهو ما ينطبق على فريق الحسين في تجاوز خسارة الطلاب وكلاهما يسعى الى التعامل مع هذه المباراة بقوة لانهما فشلا في مواجهة الكبار

اما الزوراء الذي اختفى بعد خسارة الطلاب التي اثرت به وجمهوره الذي مؤكد انه رفض النتيجة وصب جام غضبه على اللاعبين لانهم يتقبلون الخسارة من اي طرف الا من الغرماء الكبار وكان يفترض ان يلاعب الزوراء الجوية لكن اللقاء اجل الى الحادي والعشرين من الشهر الحالي المهم ان يعود الفريق سكة الانتصارات عندا يستقبل كربلاء امام تطلعات تحقيق الفوز لمحو اثار خسارة الطلاب وان يعود للمنافسة التي تحتم عليه اللعب من اجل الوصول الى لقب الدوري ولان النتائج المطلوبة تدفع للاستقرار والاستمرار في نسج النتائج التي مهم ان يحققها الفريق الذي يلعب تحت ضغط جمهوره الذي لايقبل الا بتحقيق الفوز الشعار الذي سيدخل به المباراة في وقت يسعى كربلاء الى زيادة معاناة البطل من خلال تقديم العطاء اللعب من اجل تحقيق الفوز الاول الذي سيكون له طعم خاص ولان الفوز على الزوراء يوازي اللقب بعينه كما ان كربلاء يريد ان يخرج من نتائج الارض الى الذهاب الى ملاعب اقرانه واحراجهم عبر مجموعة اللاعبين الواعدين الذين دخل فيه الفريق الدوري وحقق تعادلين مع زاخو والكهرباء

مباراة مهمة تجري بين النفط باربع نقاط والشرطة بخمس وكان يفترض ان تقام في ملعب الشعب وليس النفط بسبب الحضور الجماهيري لفريق الشرطة الذي يبحث عن الثار لخسارته امام النفط في النخبة وما سببت له من مشاكل ولان محمد يوسف مطالب برد الاعتبار الفريق المنافس على اللقب ولو انه تاخر امام فريق الحسين عندما فقد نقطتين قبل ان يفوز على البحري وسيجد نفسه امام الاختبار الصعب عندما يحل في مواقع النفط التي شهدت خسارة النجف ويتطلع المضيف الى تعويض عثرة الميناء التي نالت منه ومتوقع ان يعود الى تقديم العمل وتحقيق الفوز لكي يثبت ان ما حصل في البصرة مجرد كبوة ولانه الفريق القوي المنافس ولايمكن التشكيك بقدرات اللاعبين الذين انتدبوا بدقة من قبل المدير الفني حسن احمد الذي يراهن على هذه المجموعة التي لفتت الانظار اليها والعوة الى تقديم العمل للخروج بالفوز الثاني من المواقع التي تريد الشرطة ان تحرقها تحت انظار السلطان

ويلعب السماوة مع ضيفه الميناء ويريد ان يستعيد دوره في الاستفادة من مواجهات الارض بعد خسارة نفط الوسط والعمل بكل قوة لكسب نقاط اللقاء الصعب مع الميناء وان يؤكد جدارته في تقديم الاداء الفني المطلوب والعودة الى نتائج الارض التي وحدها من تخدم الفريق الذي عاد بنقطة من النجف بعدما فرط بالفوز الذي كان قريب منه جدا في وقت سيخرج الميناء صحبة مهوره وكلهم منتشون بنتيجة الفوز على النفط والعمل على تحقيق الفوز الثاني في مهم لم تكن سله لكن الفريق يمتلك عناصر اللعب والفوز

ويسعى نفط ميسان الى تحقيق النتيجة الاولى على حساب النجف الذي ابعد مدربه وتعثره امام السماوة في ملعبه وخسارته امام النفط تحت انظار جمهوره الذي يرى اهمية ذلك بعد ت تعادل الفريق امام نفط الجنوب وخسر امام الامانة ونفط الوسط ولابد ن البحث عن النتيجة لتوطيد العلاقة مع الجمهور الذي يرفض ان يخرج الفرق حتى بالتعادل واهمية استغلال ظر وف النجف الذي تعال مع السماوة وخسر من النفط

ويضيف نفط الوسط الكرخ في مباراة تظهر لمصلحة الوسط الذي اعتاد على الظهور الجيد في عقر داره ويامل في الفوز وانتظار خدمة الحدود لاعتلاء الصدارة فيما يعتمد الكرخ على مجموعة شبابه التي يريد منها قنبل تحقيق النتيجة التي تساعد الفريق في المنافسة التي لازالت في بدايتها ولابد ان تخللها تقديم النتائج المطلوبة