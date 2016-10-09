– October 9, 2016

رونالدو ومودريتش وبيل وكروس أبرز اللاعبين

ريال مدريد يدرس التمديد لعدد من نجومه

{ مدريد – وكالات: أكدت صحيفة الصن البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يدرس حالياً تمديد عقود لأبرز لاعبيه خلال الموسم الحالي، على رأسهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب انقضاء عقود بعضهم في شهر يونيو من عام 2018 ، في وقت تسمح لوائح الفيفا لهم بفتح مفاوضات مع أندية اخرى، دون العودة للإدارة الملكية بداية من شهر يناير من عام 2018 أي قبل ستة أشهر عن انقضاء العقد المبرم بين اللاعب والنادي. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها ان الأولوية ستكون للركائز الأساسية للفريق، ممن يصعب التفريط فيهم مهما كانت الإغراءات، وذلك بالنظر إلى وزنهم في الحسابات التكتيكية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ويأتي على رأس المعنيين بالتمديد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ينتهي عقده الحالي مع الفريق في شهر يونيو من عام 2018 ، حيث سيكون عمره حينها قد تجاوز سن الـ 33 عاماً من عمره ، في حين يرغب اللاعب بالاعتزال في مدريد أو السماح له بمغادرة النادي قبل نهاية عقده . هذا وقد لعب رونالدو حتى الآن بألوان الميرنغي ما يصل إلى 353 مباراة رسمية، مسجلا 367 هدفا في مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، منذ انضمامه لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2009 ، حيث لا يزال يُصر على التمديد من أجل البقاء والاعتزال في صفوف النادي الملكي . الأسم الثاني هو متوسط الميدان الألماني توني كروس الذي انضم للفريق في صيف عام 2014 ، وعقده الحالي يمتد لغاية عام 2020 ، حيث يعتبره زيدان واحداً من أهم عناصر مشروعه الرياضي بعدما لعب 108 مباراة حتى الآن. ثالث الأسماء هو المهاجم الويلزي غاريث بيل الذي يلعب للميرنغي منذ صيف عام 2013 ، حيث لايزال عقده مستمر لغاية شهر يونيو من عام 2019 ، والإدارة تفاوضه على عقد جديد براتب أفضل ، لا تقل مدته عن الخمسة مواسم حتى يعتزل في صفوف النادي ، وبالتالي قطع الطريق أمام أي محاولة إنكليزية لإعادته إلى البريميرليغ. كما تعمل الإدارة الملكية على التجديد و التمديد للاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينقضي عقده الحالي في شهر يونيو من عام 2018 ، حيث كشفت العديد من المباريات التي غاب عنها عن دوره المؤثر في خيارات المدرب زيدان. وبحسب الصحيفة فان المدافع البرتغالي بيبي معني هو الآخر بتمديد عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، غير أن مدة التمديد قد لا تزيد عن الموسم الواحد مع إمكانية تمديده مع نهاية كل موسم بعدما تجاوزه سن الـ 33 عاماً من عمره، وبالتأكيد فان حاجة الفريق لجهوده لن تمنع الإدارة المدريدية من التنقيب عن قلب دفاع آخر . وهناك أيضا الظهير الأيمن داني كارباخال ولاعب الوسط لوكاس فاسكيز وكلاهما مرتبطان بعقد مع النادي ينقضي في عام 2020 إلا ان النادي متمسك بهما ويعمل على تمديد عقديهما وتحسين راتبيهما. وبالمقابل كشفت ذات الصحيفة عن وجود رغبة لدى النادي الملكي في التخلي عن متوسط الميدان الإسباني إيسكو في أقرب مريكاتو ممكن، طالما ان أسمه غير مدرج مع المعنيين بتمديد عقده، فضلا عن خروجه من التشكيلة الأساسية في اغلب مباريات الفريق، حيث سيدرس النادي العروض الرسمية التي تصله للاستفادة من انتقاله.