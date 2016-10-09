– October 9, 2016

بولندا تجتاز الدنمارك ومدرّب إنكلترا يدافع عن روني

مولر يقود ألمانيا لإكتساح التشيك وأيرلندا تنتصر بتصفيات المونديال

{ مدن – وكالات: قاد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، منتخب ألمانيا للفوز (3ـ0) على التشيك، في الجولة الثانية بالتصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 . افتتح مولر، التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة (13)، وأضاف زميله توني كروس، الهدف الثاني في الدقيقة (49)، قبل أن يعود مهاجم بايرن لهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة (65). وتصدرت ألمانيا بهذا الفوز، المجموعة الثالثة في التصفيات الأوربية، بفارق الأهداف عن أذربيجان، التي فازت ، بهدف نظيف على النرويج متذيلة المجموعة بدون نقاط. وتوقف رصيد التشيك بهذه الخسارة، عند نقطة واحدة، في المركز الرابع. وفازت أيرلندا الشمالية برباعية بيضاء، هي الأخرى على منتخب سان مارينو، الذي يقبع في المؤخرة أيضًا بلا نقاط. ورفعت أيرلندا الشمالية بهذا الفوز، رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث. تناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض ستيفن ديفيز (26)، وكيلي ليفيرتي (79 و90) وجيمي وارد (86).

صيحات الاستهجان

وانبرى جاريث ساوثجيت مدرب إنكلترا للدفاع عن قائد فريقه وين روني بعد أن أطلق مشجعون صيحات استهجان ضد هداف المنتخب الإنكليزي عبر العصور في الفوز 2-صفر على مالطا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم. وفي مباراته الأولى مع إنكلترا قال المدرب المؤقت إنه لا يفهم لماذا أطلق البعض ضمن حوالي 82 ألف مشجع صيحات استهجان ضد مهاجم مانشستر يونايتد ووصفه بأنه لاعب تعرض لانتقادات ظالمة. وأضاف المدرب في نهاية أسبوع قدم فيه قبعة كهدية لروني بعدما أصبح أكثر لاعب في غير مركز حراسة المرمى خاض مباريات مع المنتخب الانكليزي لا أفهم ذلك لكنه يبدو أمرا معتادا. ليس لدي أي فكرة عن كيف سيساعده ذلك. واختار ساوثجيت أن يشرك روني الذي لعب 117 مباراة مع انكلترا في خط الوسط لكن القائد قدم أداء آخر غير مقنع خاصة بعد بدايته المتواضعة مع يونايتد هذا الموسم. وانطلقت صيحات الاستهجان قرب النهاية عندما أرسل روني تمريرة عرضية بلا هدف لكن ساوثجيت تحرك سريعا ليؤكد أهمية اللاعب البالغ عمره 30 عاما داخل وخارج الملعب منذ توليه المسؤولية قبل 12 يوما بعد رحيل المدرب سام آلاردايس. وقال ساوثجيت: أعتقد أن خبرته وقيادته كانت حاسمة خلال هذا الأسبوع وليس اليوم فقط. وأضاف يبدو أن كل مناقشة تركز عليه ويتحمل عبئا ضخما والانتقادات ضده ظالمة. يمضي قدما ويلعب ويقود منتخب بلاده بفخر. وتابع دائما اتذكر لاعبين من نوعية جون تيري وفرانك لامبارد وأشلي كول. خلال مشاركتهم مع إنكلترا تحملوا انتقادات حادة لكن انظروا لعدد المباريات التي شاركوا فيها. هم من واصلوا اللعب للفريق في الوقت الذي كان لاعبون آخرون ينسحبون من التشكيلة عندما تصبح الأمور صعبة. وأكمل: أرادوا اللعب لإنكلترا مرارا وخاطروا بأنفسهم. وين ضمن هذه القائمة من اللاعبين. ولم يكن ساوثجيت الذي فاز فريقه بفضل هدفي دانييل ستوريدج وديلي آلي في الشوط الأول غير سعيد بأداء أنكلترا حتى وان اعترف مثل الجماهير بأنه كان يرغب في مشاهدة المزيد من الأهداف. وقال اعتقد أننا شعرنا في الشوط الثاني أن المباراة انتهت وكنا نتطلع بدنيا اليوم الثلاثاء (مواجهة سلوفينيا في التصفيات). وتابع بالنظر إلى الوضع وتولي المسؤولية قبل 12 يوما (بعد رحيل آلاردايس) فإننا داخليا قطعنا خطوة كبيرة للغاية.

فوز بولندا

واستعاد منتخب بولندا لكرة القدم، ذاكرة الانتصارات وحقق فوزا ثمينًا على ضيفه منتخب الدنمارك 3-2، اول امس السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 . ويدين المنتخب البولندي، بالفضل في هذا الفوز للاعبه روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 20 و36 و48 على الترتيب، فيما سجل هدفي المنتخب الدنماركي كميل جليك، لاعب منتخب بولندا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، ويوسف يوراري بولسن في الدقيقة 69 . بهذا الفوز، رفع منتخب بولندا رصيده إلى 4 نقاط، محتلا المركز الثالث، بفارق الأهداف عن منتخب مونتينيجرو، ورومانيا، صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب.

انتصار إيرلندا

واكتسح منتخب إيرلندا الشمالية لكرة القدم ضيفه منتخب سان مارينو 4 / صفر اول امس السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018). وسجل أهداف منتخب إيرلندا الشمالية كل من ستيفين ديفيس في الدقيقة 26 من ضربة جزاء وكيلي لافيرتي (هدفين) في الدقيقتين 79 والأخيرة من المباراة وجيمي وارد في الدقيقة 86 . ورفع منتخب إيرلندا الشمالية رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما يظل منتخب سان مارينو بلا نقاط في المركز السادس الأخير.