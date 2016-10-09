– October 9, 2016

مدير عام كهرباء الرصافة خليل ابراهيم محمد صالح في حوار مع (الزمان):

المقاييس الذكية تطبّق في شارع فلسطين والأعظمية قريباً – بغداد – صباح الخالدي

اكد مديرعام مديرية توزيع كهرباء الرصافة خليل ابراهيم محمد صالح ان المرحلة المقبلة من تجربة الاستثمار للطاقة الكهربائية وفق المقاييس الذكية بعد نجاحها في منطقتي زيونة واليرموك ستكون في مناطق شارع فلسطين والقاهرة والاعظمية وهكذا تباعا لتعميم التجربة على عموم بغداد والمحافظات.

وقال في حوار مع (الزمان) امس ان (هدف الوزارة من هذه التجربة يتجسد في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الحكومي في تقديم خدمة جيدة للمواطنين في توفير الطاقة الكهربائية فضلا عن المردود الاقتصادي من خلال التقليل من هدر الطاقة وتنمية روح الترشيد لدى المواطنين في التقنين وصرف ما يحتاجه واستخدام الفائض من الطاقة في مجالات اخرى للوصول الى توفير الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وللجميع في كل فصول السنة ولاسيما في الصيف).واضاف أن (لابد ان يشعر المستهلك باهمية الوحدة الكهربائية ودعوتنا ان يكون للاعلام دوره في معاونة الوزارة لانجاح التجربة بدلا من عدها ان الوزارة قد باعت الكهرباء مع ان العقد مع المستثمر بين الوزارة ممثلة بمديرياتها العامة التي تشرف بشكل دقيق على الاداء وتنفيذ العقد وان من مسؤوليتنا المواطن ووصول الطاقة الكهربائية اليه ميسرة مع التوازن والدقة في الجباية وحسب التسعيرة وفق مؤشرات في العقد هي ضمن المواصفات العالمية). واوضح صالح (كما ان الوزارة بمديرياتها تراقب ومن خلال لجان مشكلة من المهند سين والفنيين اداء المستثمرين ورفع تقارير للتقويم وفي حالة الخلل والضرر الذي يلحق بالمواطن يتم فرض غرامات مالية على المستثمر وحتى فسخ العقد معه لان هدف الوزارة المواطن اولا واخيرا وتقديم فضلى الخدمات وبشكل كامل وميسر في توفير الطاقة بعيدا عن اي ابتزاز بكل اشكاله).وفي ما يأتي نص اللقاء

{ حققت تجربة المقاييس الذكية نتائج ايجابية بدات من الرصافة في منطقة زيونة والان في اليرموك …متى يشهد جانب الرصافة تعميم التجربة؟

– المدير العام ان (تجربة المقاييس الذكية والاستثمار للطاقة الكهربائية بدأت بمشروع منطقة زيونة في جانب الرصافة من خلال محلات 710 و712 و714 على اساس التجربة تم توقيع العقد في 13-1من العام الجاري ودخل حيز التنفيذ في الاول من شهر ايار الماضي بعد فترة من التحضيرات استغرقت نحو ثلاثة اشهر وكانت فترة انتقالية وقد دخل العقد الان حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء لتوسعة العقد لتشمل محلتي 716 و718 وفي هذه المحلات بحدود 5ألاف مشترك بضمنها العمارات السكنية سوف تضم الى المستثمر نفسه وان هذه المجموعة الثانية فيها ميزة من التي قبلها ففي السنوات السابقة كانت المديرية قد اهلت الشبكة الهوائية الى ارضية اما الان فالمديرية في هذه المرحلة سوف تجهز المستثمر بمواد من مخازنها لتنفيذ العمل وتحويل الشبكة الى ارضية وسيتم استقطاع مبالغ العمل من الجباية اي في العقد الحالي وهو في طور التوقيع تسدد مبالغ تحويل الشبكة من الجباية لصالح المديرية دون ان نصرف اي تخصيصات للتحويل من الموازنة).

{ المرحلة الاخرى ماهي المناطق التي سوف تشمل من الرصافة ؟

=المدير العام (لدينا في المرحلة المقبلة محلات شارع فلسطين والقاهرة والاعظمية وان تلك المناطق عقودها في طور الاحالة وبعد هذه المرحلة يكون حوالي نسبة 28بالمئة من شبكة الرصافة قد نفذت وبعدها تم الاعلان عن مرحلة اخرى هي مناطق الكرادة وبغداد الجديدة والزعفرانية اي مناطق اطراف بغداد ..القصد ان طريقة المشروع هي بمرحلتين في البداية يتم الاعلان عن وجود فرصة استثمار بقطاع التوزيع وتتقدم مجموعة من الشركات بعروضها يتم تزويدها باستمارات خاصة ببعض المعلومات التي تخص الشركة وتسمى هذه المرحلة الشركات المهتمة بالمشروع وعلى ضوء تلك الاستمارات ولقاءات مشتركة نصل الى تاهيل الشركات اي من الذي يقع عليه الاختيار المؤهلة للمساهمة بالمشروع؟ بعدها نذهب الى مرحلة تقديم العروض التجارية والفنية وبعدها من يقع عليه الاختيار تتاهل وان المعلومات المقدمة هي فنية عن طريق الادارة والتمويل والعرض السعري والذي نهتم به هو مؤشر الخدمة وهي نسبة مئوية يستحقها المستثمر من الجباية مقابل تقديم خدمة الصيانة للشبكة التي تكون ضمن مسؤوليته ونصب العدادات والقراءة والجباية اضافة الى ادارة الشبكة بشكل عام اي انه ياخذ دور المديرية باعمال الصيانة والتشغيل ).

{ ماهو دور المديرية في ذلك ؟

– المدير العام (كما هو معروف ان المشروع فيه مراحل وليس دفعة واحدة وليس فقط التعاقد مع المستثمر والاستلام فورا بل المرحلة الاولى هي التحضيرات وتستمر ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وتعد مرحلة كشف مشترك بين الجانبين وتحديد نقاط الخلل وعدد المشتركين الفعلي وعدد التجاوزات واعداد وتنظيم سجلات المناطق وتسليم الشبكة الى المستثمر وهذا عمل مشترك مع المديرية وبعدها يدخل العقد حيز التنفيذ وعندها تشكل لجنة من المديرية تحت عنوان مراجعة الخدمات ومن مهامها الاستمرار طالما المشروع مستمر كما ان اللجنة تراقب اداء المستثمر ميدانيا اضافة الى اداء الصيانة والجباية ومدى رضى المواطنين عنه ).

{ ما يعني ضرورة وجود اشراف من قبل المديرية ؟

– المدير العام (نعم هي هكذا ففي مشروع منطقة زيونة شكلت لجنة برئاسة مدير التنفيذ مع مجموعة من المهندسين والقانونيين والمحاسبين لمتابعة اداء المستثمر وحل المشاكل التي تحدث مع المواطنين والمديرية وتبقى هذه اللجنة مستمرة طالما المشروع موجودا وكما اسلفت ان المسؤولية تنقل الى المستثمر بعد ستة اشهر والتي سميت فترة السماح التي تمنح للمستثمر بحيث ينزل من الضائعات الادارية وهي تاتي من ادارة الشبكة منها بعض المشتركين يربطون التيار خارج المقياس للسحب بطريقة واخرى او تجاوز اخر ان لديه مقياسا في مسكن او مبنى تجاري مع وجود المقياس المشترك يغذي بعض مرافق المبنى وخاصة الاجهزة التي فيها استهلاك عال خارج المقياس اما الضائعات الفنية التي هي في شبكات التوزيع والمعدات والقابلوات ونوعية الاسلاك كمادة نحاس او الالمنيوم وغيرها من الامور الفنية وايضا عطل المقياس او استبداله مما يتطلب فترة زمنية لايمكن ان يتحقق سريعا ومعالجة مشترك متجاوز وتم حاليا وضح ختم الوزارة والشركة المستثمرة على المقياس لتلافي تلك الضائعات وحدد هذه الفترة بستة اشهر على المستثمر القضاء عليها لان الحساب بعدها يكون معه على اساس الطاقة التي يتم ضخها له من المديرية للشبكة وان القراءات يجب ان تكون مطابقة لتلك الكمية من الطاقة ما يعني ان المستثمر مطالب بعد طرح الضائعات الفنية ان يقرأ نفس الكمية المجهزة له الى الشبكة الى ان يصل الى مرحلة الصفر من الضائعات ).

{ ما يعني ان التجربة هي عملية تقنين للطاقة لفائدة الوزارة والمواطن والمستثمر ؟

– المدير العام (هي هكذا ولو حدث عند المستثمر بعد الاشهر الستة ضائعة ادارية خارج مدة السماح يتم فرض غرامة عليه حسب ما مدون من كمية الطاقة التي تم تزويده وكم كانت القراءة والفرق يتحمله كغرامات مالية حسب العقد المبرم بين الطرفين وبالسعر الموجود للوحدات هذه هي طبيعة المشروع ).

{ أي ان هدف الوزارة من ذلك استثمار الطاقة بمشاركة القطاع الخاص ؟

– المدير العام (ان هد ف الوزارة من هذه التجربة يتجسد في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الحكومي في تقديم خدمة جيدة للمواطنين في توفير الطاقة الكهربائية فضلا عن المردود الاقتصادي من خلال التقليل من هدر الطاقة وتنمية روح الترشيد لدى المواطنين في التقنين وصرف ما يحتاجه واستخدام الفائض من الطاقة في مجالات اخرى للوصول الى توفير الطاقة الكهربائية على مدار اليوم للجميع في كل فصول السنة ولاسيما في الصيف كما ان التسعيرة في المناطق المتعاقد عليها اي المستثمر هي نفسها المطبقة في المناطق الاخرى ولكن الفارق الوحيد ان من خلال التجربة وتجارب الدول الاخرى اكدت ان القطاع الخاص اكثر فاعلية في هذا المجال فلو تم حصر دقيق للطاقة التي يستهلكها المشترك وتعكس كقيمة مالية في هذه النقطة عندها يذهب المستهلك الى ترشيد الاستهلاك لان من شروط عقود الاستثمار بين المديريات والمستثمرين ان ينزل بالاستهلاك الى نسبة نحو 80بالمئة من العام الماضي ولو تحقق ذلك ما يعني ان الترشيد تحقق يمكن الاستفادة من الفائض في مناطق اخرى ففي منطقة زيونة ومع ارتفاع درجات الحرارة صيف العام الجاري سجلت وفرة من الطاقة مقارنة بالعام الماضي بمعدل من 54 الى 41 ميغا واط للسنة الجارية ما يعني وفرة نحو 20 بالمئة وفق دراسات المديرية ونامل في العام المقبل ان ترتفع نسبة الوفرة ايضا).

{ بعض المواطنين يشكون من التجربة ولكن نسبة كبيرة في منطقة زيونة مرتاحون لانهم يدفعون لجهة واحدة وتحرروا من جشع اصحاب المولدات الاهلية واستغلالهم ؟

– المدير العام (ادعو الاخوة المواطنين الى دعم هذه التجربة لانها لصالحهم ولابد من ادراك اهمية الوحدة الكهربائية وقيمتها في حياة الناس ولابد من التعاون مع الوزارة ومديرياتها لغرض تحقيق هدف مشترك هو توفير الطاقة بشكل دائم ومستمر مع ترشيد الاستهلاك والذي هو لصالح المواطن اولا واخيرا والبعض يعتقد ان الوزارة قد باعت الكهرباء ولكن في حقيقة الامر لم يحصل ذلك ابدا لان العقود مع المستثمرين هي مشاركة الوزارة ولن تخلي مسؤليتها وهي موجودة ومن خلال مديرياتها في كل الفعاليات التي تم الحديث عنها ببساطة ان الوزارة هي المسؤولة امام المواطن ولذلك وضعنا ضمن العقد معايير سميت مؤشرات اداء وهي معتمدة في كل انحاء العالم ولايمكن ان تترك الدولة المواطن للمستثمر بل الوزارة تراقب اداء المستثمرين وتضع غرامات في حالة التجاوز على حق المواطن في تقديم الخدمات من خلال التجهيز وغيرها).

{ كم عدد المحطات الثانوية في قاطع الرصافة وهل تم تاهيلها بمعدات جديدة ؟

– المدير العام (ان عدد المحطات في الرصافة حاليا 63محطة منها جديدة ومنها قديمة والتي عددها 56 واضيفت لها 8 محطات والمشكلة في التاهيل هي الحصول على قطع غيار لانشاء محطات جديدة ولكن وجدنا من الافر والاسرع ان يكون التركيز باتجاه تاهيل المحطات الموجودة اي اعادة الحياة لمعدات المحطات مع زيادة سعة المحطة وبعض المحطات منها الفرنسية ذهبنا الى التعاقد مع شركات المانية لتاهيلها والباقية نسعى ومن خلال ملاكات المديرية لتوفير المعدات واستبدالها ففي الرصافة ليست هناك محطة عاطلة).

{ ماذا تتوقعون للطاقة في بغداد والمحافظات في المرحلة المقبلة؟

– المدير العام (ان الوزارة ومن خلال مديرياتها في بغداد والمحافظات تعمل على تحسين خطوط الانتاج وزيادة الطاقة ولو ان بعض المحافظات فيها نحو24 واخرى 18اضافة الى تعميم تجربة الاستثمار التي تخفض الاستهلاك وتدعو الى الترشيد المقنن وتوزيع الفائض من الانتاج على باقي المحافظات وبغداد حسب الحاجة عندها يمكن القول ان المقبل من الاشهر سيكون ايجابيا وجيدا في توفير الطاقة يرضي المواطن وله مردودات اقتصادية للبلد ويمكن القول ان ازمة الكهرباء تنتهي ان شاء الله).