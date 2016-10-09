– October 9, 2016

الموصل قبل وبعد التحرير – ناجي الزبيدي

قبل انطلاق عملية تحرير الموصل ثاني أكبر المدن العراقية التي استباحها تنظيم داعش الارهابي في العاشر من حزيران عام 2014 تتعدد الرؤى وتتشابك الاجندات ،وها هي اليوم تتأهب لتنفض غبار الهزيمة ،ويتطلع ابناؤها للتخلص من الكابوس الذي جثم على صدورهم طوال السنتين الماضيتين ،فبعد تحرير ناحية القيارة بالكامل الثلاثاء 23 اب 2016 وتحرر قضاء الشرقاط بالكامل بعد شهر من تحرير القيارة تستعد القوات العراقية للانطلاق وتحرير الموصل .

على الصعيد الدولي

حذر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي اي ايه ) الجنرال ديفيد بترايوس الجهات المتداخلة في عملية الاستعداد لتحرير الموصل من السقوط في فخ الحسابات والتركيز المفرط على المعركة المرتقبة في حد ذاتها ،وتجاهل التركيز على الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي ستعقب عملية التحرير نفسها ،وايجاد الخطط الكفيلة لمواجهة هذه الصعوبات ،واصفا مرحلة ما بعد التحرير ستكون أكثر خطورة من عملية التحرير نفسها ،وعلى عكس ما تروج له قيادات سياسية وعسكرية في واشنطن أو في بغداد عن ان معركة الموصل ستكون شاقة وباهضة التكاليف خاصة عسكريا وانسانيا ،الا ان بترايوس اوضح خلال مقال له بصحيفة واشنطن بوست الامريكية انه لا يشك لحظة في أن داعش سينهزم بأسهل ما كان منتظر في هذه المعركة ،ولكن المشكلة تكمن ما بعد استعادت الموصل ،وأضاف ان مواجهة داعش لاتشكل تحديا كبيرا ،لكن التحدي يكمن ما بعد الحاق الهزيمة به .

على الصعيد الاقليمي

تدخل تركيا السافر في معركة تحرير الموصل ،حيث اعلن الرئيس التركي اردوغان لوسائل الاعلام قوله ان عملية تحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي ستبدأها القوات العراقية بالاشتراك مع قوات البيشمركة الكردية في 19 تشرين الاول 2016 متحدثا للصحفيين على متن طائرته عند عودته من نيويورك يوم الاحد 25 أيلول 2016 وبعد اجتماعه بنائب الرئيس الامريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ،فيما رد عليه الدكتور حيدر العبادي بأن معركة الموصل شأن عراقي داخلي لايحق لاي دولة أوطرف التدخل بها وان القوات التركية المتواجدة على الاراضي العراقية غير مرحب بها ،وكرر اردوغان تدخله في الشأن الداخلي العراقي عندما تحدث في افتتاح الدورة التشريعية للعام الحالي السبت 29 أيلول ان تركيا ستشارك في عملية تحرير الموصل ،ويجب ان تكون تركيا جزء من المباحثات بشأن العملية ،وأضاف انه لايمكن لاحد ان يجعلنا خارج اطار العملية ،ولن نسمح لحزب العمال الكردستاني بالمشاركة بالعملية ،وسنقوم بكل ما يجب لمنع هذه اللعبة .

على الصعيد الداخلي

أهم مشكلة تواجهها الموصل بعد التحرير هي الاطماع الكردية في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرابعد شهر اذار 2016 ?وتصر على عدم الانسحاب منها ،واصبحت تنادي ان الحدود هي التي رسمتها دماء مقاتلي البيشمركة هي الحدود الجديدة ،ويسعى الاكراد وتحديدا حزب بارزاني افراغ المناطق التي احتلتها من سكانها الاصليين ،وطرد الموظفين الحكوميين المرتبطين بالحكومة المركزية ،وتبديلهم بموظفين أكراد وخاصة مدراء النواحي ،اطماع الاكراد في سهل نينوى معروفة لدى الجميع لخصوبة الاراضي الزراعية في هذه المناطق ،وكذلك وجود العديد من ابار النفط والاحتياطي النفطي فيها ،تحديات كبيرة ومعقدة ستطفو على السطح بعد تحرير الموصل على المستوى الكردي – الكردي ،والكردي العربي ،وعلى المستوى الطائفي ( الشيعي _ السني )،انعدام الثقة بين كافة الاطراف المعنية بتحرير الموصل ،وربما ينذر بنشوب نزاع مسلح بين الاطراف المشاركة في عملية التحرير اذا لم تتقارب وجهات النظر ،وايجاد رؤية موحدة لتبديد المخاوف ،حيث تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة من اجل التوصل الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف ،وتحديد القوات التي تدخل الموصل اولا ،واقترحت الولايات المتحدة ان تدخل قوات الجيش العراقي اولا الى المدينة ،وبقية القوات الاخرى تبقى متحفزة على اطراف المدينة وقريبة من ضواحيها .

مرحلة ما بعد التحرير

التحدي الاكبر هو بعد تحرير الموصل ،وكيفية السيطرة على المدينة وبسط الامن فيها ،ومن هي الجهات المسؤولة عن ذلك ،ويجب ان تدرك كافة الاطراف المعنية بتحرير الموصل ان المدينة ملك للجميع وان حدودها الادارية ستبقى مثل ما كانت عليه قبل عام 2003 ?وان العرب السنة يحتاجون الى المزيد من التطمينات بان مصالحهم ستكون مضمونة في الموصل بوضعها الجديد ،وكذلك الامر بالنسبة للاكراد داخل المحافظة ،وكذلك العرب الشيعة والتركمان والشبك والايزيديين والمسيحيين وبقية الاقليات الاخرى،ويؤكد المراقبون انه يمكن ان تندلع صراعات داخلية بعد الانتصار على داعش ربما بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي المسنودة بمقاتلي الحشد الشعبي ،وذلك لوجود اطماع كردية حقيقية لبسط السيطرة على مناطق سهل نينوي التي يعتبرها الاكراد مناطق متنازع عليها ،كانت قبل سقوط الموصل خارجة عن نفوذ وسلطة اقليم كردستان ،هذا فضلا عن الاصوات التي بدأت تتعالى من بعض السياسيين المرتبطين باجندات أجنبية لتقسيم المحافظة الى عدة محافظات ،فالبعض يريد تحويل سنجار الى محافظة واخرون يريدون اقتطاع سهل نينوى وجعله محافظة ،واصوات تنادي بتحويل قضاء تلعفر الى محافظة ،وأخر تصريح لاسامة النجيفي في 2 تشرين الاول 2016 يغرد فيه لتحويل الموصل الى اقليم وهو ما يسمح به الدستور العراقي حسب زعمه ،علما ان البرلمان العراقي صوت بالاغلبية المطلقة على بقاء الموصل مدينة عراقية موحدة يعيش فيها الجميع تحت ظل العلم العراقي.

وليس الذئب يأكل لحم ذئبٍ

ونأكل بعضنا بعضاٌ عيانا.