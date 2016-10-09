– October 9, 2016

التسلّط والإنفرادية السياسية – خالد محسن الروضان

تعتبر المشاركة السياسية من اهم المبادئ الديمقراطية التي يجب على الجميع احترامها، والحفاظ عليها من انتشار قيم التسلطية والانانية والفردية، والنفور والسخرية من قدرات وامكانيات الاخرين، وعدم الرغبة في الانفتاح لصنع القرارت المهمة التي تخدم ابناء الشعب لاسباب مختلفة تراوح بين الحرص على المصالح الذاتية، والخوف من فقدان الاستحواذ السياسي على السلطة، بادعاء امتلاك القدرة على خدمة الشعب اكثر من الاخرين. لذلك يقع السياسيون والمؤيدون لهم في محرمات اخلاقية، كاقصاء الاخرين والنيل من خصومهم والافتراء عليهم والتمسك بالسطلة والتعصب الحزبي، والانقياد لرأي الاقلية ومصالحها، لذلك تخرج العملية السياسية عن مهمتها الاساسية في المشاركة الواسعة في الحياة السياسية، الى المبالغة في تقديس الذات والسيطرة الحزبية على مؤسسات الدولة كافة.

وهنا تتحول الديمقراطية من ضمان لردع الدكتاتورية الى التحكم الفردي في العمل السياسي، والى دكتاتورية سياسية جديدة ترفض مستلزمات الديمقراطية ومبادئها، وتحتكر قراراتها كما تتحول الديمقراطية من وسيلة – كما يقولون – حكم الشعب الى تدعيم الفرد والحزب مستند الى ادعاعات هي من الواجبات الملزمة للقيادة السياسية يغيب فيها الحوار الموضوعي ويواجه بالعنف والتكفير والاتهام بالخيانة والعمالة والعتة والجنون، والافتراء والطائفية والفئوية ويغدو مخلص (معارض) الامس الى خائن اليوم، ويصبح بطل اليوم خائناً في الغد، وتتحول النخب السياسية الى نخب استبدادية تتسلط على سائر الاحزاب والكتل السياسية من خلال (الاشتراطات المفروضة للتحكم في العملية السياسية ورقاب الاخرين، وهذا خطأ فاحش وجسيم، يشوه المبدأ الديمقراطي بناء على فهم خاطئ للاستحقاقات الانتخابية، وتفسيرات مختلفة لاغلب المصطلحات القانونية والسياسية، رغم عدم وجود اي علاقة بين الاستحقاقات الانتخابية وغيرها من الاراء المطروحة على الساحة السياسية. وانا ارى ما يقدمه المسؤولون من خدمات واستقرار الامن وتطبيق القانون هي من اهم الواجبات للسلطة التنفيذية. وان الادعاء بحراسة هذه الخدمات والبقاء على استمرارها من واجبات (تداول السلطة) التي يجب على الاحزاب السياسية كافة احترامها من اجل الحفاظ على المكاسب التي حصل عليها الشعب من جهة وتكملة مسيرتها من قبل الاحزاب والحركات السياسية الاخرى من جهة ثانة لاسيما وان الشعب فقد الثقة بالمسؤولين الفاشلين والفاسدين بعد ان انفض الناس من اغلب ممثليهم السابقين من خلال التظاهرات التي ابتدأت من 2015/7/5 ولازالت مستمرة.

ولكي تسير العملية السياسية سيراً سليماً من اجل الحفاظ على حقوق الشعب يجب الاذعان لمبدأ تداول السلطة سلمياً باقامة انتخابات نزيهة ومبكرة وباشراف دولي وبعد اجراء تعديلات على نظام الانتخابات واختيار مفوضية للانتخابات تكون مستقلة حقاً وحقيقية وعدم تصويت الشعب وفق مبدأ الاغلبية على المسؤولين ان يسلموا السلطة الى الفريق الذي يختاره الناس بارادتهم الحرة وليس من حق المسؤولين التمسك بالسلطة بعد فشلهم في الانتخابات وفي الممارسات العملية في تنفيذ برامج السياسة وتقصيرهم في اداء ما يطلبه الشعب فلا يجوز لهم التمسك بالــسلطة تحت اي ذريعة لان ذلك يعد من قبيل (الاكراه السياســـــي) الذي يتنـــــاقض مع مبادئ الديمقراطية والفوز بدوره انتخابية لم يخول يوماً حزباً او فئة او افراد حق الوصايا والولاية المستمرة على بقية الاحزاب والتحالفات السياسية الاخرى، والان بعد ان تبين الخيط الاسود من الخيط الابيض في اللعبة السياسية العراقية على الجميع احترام الديمقراطية من خلال تطبيق مبادئها السياسية ليعم الامن والاستقرار في الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية كافة.