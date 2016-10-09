– October 9, 2016

يوميات مفقود – شامل حمدالله

الحلقة الاولى

“مفقود” خمسة احرف، اقسى من ثلاثة في” ميت”، فالفقد متأرجح بين زاويتي حياة ببقاء او رحيل بفناء.اصعب منها هو ان يختار الانسان لنفسه الفقدان، فيكون مفقودا مع سبق اصرار. لا يختار ابن ادام هذا المسار الا بعد تسبب من حوله بيأسه منهم، فالناس تكاثروا بشكل مخيف وتطورت حيواتهم بشكل ومضامين اكثر تخويفا.المفقود هو من لم يعرف له محل سكن او غلب عليه الهلاك، سأترك الثانية بالمرة واتمسك بالاولى، وسنكتشف ان كثيرين منا مفقودون من جراء تفاعلنا مع الاخرين، مفقود من اهله، بعد ان نزعت كل وشائج البقاء، حيث الاهمال او الزور يدفع للابتعاد ويكون الفقد بها تحركا من موضع مسار علاقة، مفقود من شريك حياة، كانت كقطعة حلوى في المنظر علقما في الطعم، مفقود في المرحومين من الله بعد كسر عصمة الفطرة والتحرك بتحد لقوى الرب، مفقود الا من قليل من الناس جدد في الحيلة قدماء في البحث، ذلك من حلور نفسه في البقاء فوجد من حوله ارضا لاتصلح لزرع وزرع لا يسمن ولا يستظل به.

هل انت منهم؟

الحلقة الثانية

لم يتغير الا كثرة لهاثي مع تقدم العمر وانا اقطع الشارع بعد الشارع وتقلبني الوجوه بعيونها واقلبعا ايضا، غريب هو الانسان يترنح بين عتب ابطاء وعتب استعجال للحياة، فأن جاء المر جاء العتب على بطئ الطريق، وان جاء الفرح حضر عتب بطئ الوصول.

ربما اندمجنا مع العمل السياسي حتى سكن في عيوننا وفي نبرة صوتنا ولقائنا الاخرين، فحرنا اهم طبيعيون ام نحن، وهل هم على صواب ام نحن لانريد الاقرار بما صنعنا بروحنا من الداخل؟

انكون بلا تفاعل مع مايدور فنضطرب لاننا ادمنا المعرفة، ام نقر بان لكل مرحلة اجساد وعقول؟

ليت القلق ينتهي وليت ليلة تمر بنهارها وسط راحة بلا عتب وبلا عودة للماضي.

الحلقة الاخيرة

رافقتني ايام التدريب السياسي حمى الاطلاع بنهم على كل اصدار وتجربة فكرية متاحة لي، فلم اجد فيها فضلا كفضل من تفنن في تقديم مشروب الشاي لعامة الناس، ربما اكون قاسي الرأي عندما اقول ان الانسان عندما يعجز عن اسعاد الاخرين يستعجل بتهور لأيذائهم ولو عن غير قصد، ليتنا فهمنا ان النوم رحمة، و ان الصمت رحمات، وان الابتعاد فضيلة، وان الجهل سعادة في وقت امتحان، ليتنا قلنا لبعض الامور اننا لا نعرف، ليتنا فهمنا ان الموت ليس الا التحول نحو جديد.

اليس الموت ختم لمفقود لا يعود؟

لم اذا نضطر نحن لنكون مفقودين من اجل سواد عقول وقلوب اناس لا يستأهلون الاهتمام؟

هل انت مفقود؟