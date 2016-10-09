– October 9, 2016

ماذا تعلمنا من الحسين (ع ) ؟ – رسول مهدي الحلو

في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمصاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم ) بسبطه العظيم وأهل بيته الكرام وصحبه الميامين ، ومن هذا الألم أنبعث المجد الطاهر والسؤدد الفاخر للأنسانية في حريتها وإباتها للضيم ،وللــــــــمسلمين في الحفاظ على رسالة الإسلام المحمدي الأصيل وديمومتها، وللموالين لأهل البيت وأنصارهم الدروس والعبر في الجهاد والأقــــــــــدام والشجاعة والتضحية والصبر والفروسية وكل معاني الجلال والأنبهار التي رسختها في واقع التأريخ والضمير ثورة أبي عبد الله الحسين ( سلام الله عليه ) من ثأئر ومعلم ومثل أعلى .

وهنا ماذا تعلمنا من الحسين (ع ) ؟

تعلمنا من الحسين (ع ) الروح الثورية ضد الباطل والفساد فمنذ إن سقط على أرض كربلاء نهضت إرادة الأمة من موتها وأخذت ترفع مشعل الحسين (ع ) ضد الطغاة ما تخبو ثورة حتى تنطلق الأخرى وشعاراتها يالثارات الحسين حتى أصبح أسم الحسين (ع ) الهاجس الأكبر والخطر المحدق في فكر الطواغيت على دولهم الظالمة وسياساتهم الغاشمة على مر التأريخ.

وفي عصرنا رأينا كيف هب الرجال بعد الفتوى المباركة ضد الأمويين الجدد حتى أنتزعت أعجاب العالم الذي ساقته الظنون إلى واقع يضيع العراق فيه والمنطقة بأسرها ولكن درس الحسين أبى إلا إن يكون هو الواقع على الأرض لا غيره ، وأخذت صور الطف تنهال علينا من جديد في كربلائنا الأخرى ضد الأمويين الجدد ، فهناك من الرجال على هيئة أنس بن الحارث الكاهلي الذي كان شيخاً كبيراً شادا ظهره بالعمامة ورافعا حاجبيه بالعصابة وكم الشيوخ الكبار الذين استجابوا لنداء الله والوطن ؟

ولم يرجعوا حتى لحقوا بشيـــــــخهم أنس بن الحارث الكاهلي (رضوان الله عليهم أجمعين)، وصـــــورة أخرى لشباب على هيئة شــــــــباب كربلاء لم يبلغوا الحلم ولم يسمح لهم بالمشاركة فرجعوا باكين ثم لم يستسلموا لبكائهم بل عمــــدوا إلى تغيير أعمارهم كما فعلت تلك المرأة المؤمنة بولدها الصغير حين رفض الحسين (ع ) مشاركته لصغره فعمدت إلى ملابسه فقلصتها وإلى حمائل سيفه شدتها وأمسكت به من رقبته وجاءت به إلى الحسين ع وقالت أتثكل أمك الزهراء بك ولا أثكل أنا بولدي عندها وافق الحسين (ع) فشارك وأستشهد) .

من هذا الدرس الكربلائي تعلم الشاب كيف يزيد سنوات عمره لكي يشارك ويستشهد.

وصورة أخرى لامرأة يأتون بولدها شهيدا إلى دارها فتجتمع الأم مع نسوتها ليزغردن وينثرن الورد والزهور على جنازته فرحا بفوزه وفوزها أنه لم يخيبها فيما أرادت ، وصور . وصور ، ولاتنتهي مدرسة الحسين ع بدورسها وعبرها وصورها .

سلام على الحسين ..

سلام على أبناء وأخوة الحسين ..

سلام على أصحاب الحسين ..

سلام على المتعلمين من الحسين ..

ورحمة الله وبركاته .