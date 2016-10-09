– October 9, 2016

مدارسنا وبداية متعثرة – حسين علي الحمداني

أبرز ما يمكن قوله مع بداية العام الدراسي انه بدأ على ( عكازة) والسبب عدم جهوزية المدرسة العراقية لعامها الدراسي خاصة وإن جميع العاملين في القطاع التربوي يدركون جيدا إن أهم مقومات البداية توفر المنهج المدرسي الذي بموجبه تنفذ الدولة فلسفتها التربوية عبر المدرسة التي هي البوابة الرئيسية لبناء المجتمع.

في اليوم المدرسي ألأول وهو يوم الخميس 29 أيلول عاد التلاميذ بما فيهم تلاميذ الصف ألأول الذين يدخلون المدرسة للمرة الأولى في حياتهم عادوا لبيوتهم بعضهم يحمل كتب ممزقة ليست كاملة وهنالك نقص كبير،والبعض الآخر كانت حقيبته المدرسية فارغة إلا من بقايا( سندويش) حمله معه من البيت.

وآخرون لم يكونوا بمستوى من الوعي يؤهلهم لأن ينظموا(تظاهرة سلمية) يطالبون بها بحقوقهم التي أقرها الدستور العراقي،وهي حقوق دستوري وليست أمنيات نصلي لأجل تحقيقها.

في الجانب الآخر كانت بداية العام الدراسي الجديد فقط على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)التي أتخذها البعض نافدة(يتملق ويغازل)بها المسؤولين ويظهر لهم الصورة التي يريدونها وبالتالي كانت بداية العام الدراسي في العالم الافتراضي الذي يحمل الكثير من الخيال والبهرجة المزيفة وللأسف الشديد لازال لدينا(مسؤول)يصدق أوهام ينسجها البعض له ويشكرهم عليها.

سألت البعض من العاملين في القطاع التربوي عن أسباب هذا الخلل؟لم تكن هنالك إجابات سوى ما يتعلق منها بالموارد المالية وهذا يعني إنعدام التخطيط التربوي وعدم الاستعداد للعام الدراسي الجديد ،وعملية الاستعداد هنا يجب أن تبدأ منذ شهور عديدة وفي حالة وجود عجز في الأموال المخصصة لطباعة الكتب المنهجية كان الأجدر بالوزارة أن تعلن هذا وتفاتح ليس الحكومة بل أولياء الأمور وتقول لهم ليس بالإمكان طباعة كتب أبنائكم وسأضطر لبيعها لكم بسعر مقبول ويتحمل ولي ألأمر جزء من النفقات كما تحمل نفقات سابقة في صبغ المدارس وترميمها.

من المسؤول عن هذا الإحباط الذي أصاب ملايين التلاميذ في يومهم المدرسي ألأول؟وكيف يمكن لنا أن نتصور إن العام الدراسي الحالي سيكون ناجحا ومناهج التعليم لم تصل بعد وسمعت من بعض الفضائيات إن هذه المناهج لم تطبع بعد،بل بعضها مناهج جديدة كما هو حال الرياضيات والإنكليزي والعلوم والاجتماعيات وهذه تخص الدراسة الابتدائية.

وهذا يقودنا لأن نتساءل متى تصل الكتب المدرسية؟ومتى يتدرب المعلم عليها؟بالتأكيد المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة التربية العراقية التي ألزمت نفسها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011المادة- 18-تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها،وتوفير الوسائل والأساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية.

أين هذه المناهج والخطط ؟ نحن لا نطالب بتقنيات حديثة كما هو موجود في أفقر الدول، بل نطالب بتوفير المنهج المدرسي كي يبدأ عامنا الدراسي بشكل صحيح وسليم.