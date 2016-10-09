– October 9, 2016

تخبط السياسة التركية – عماد علو

تعد السياسة التركية ازاء الحرب التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ضد تنظيم “داعش الارهابي ” الأكثر تعقيدا. فمن ناحية، تعد تركيا دولة جوار مباشر لكل من سوريا والعراق اللتان تخوضان حربا” شرسة ضد تنظيم داعش الارهابي، ومن ناحية أخرى، فإنها الدولة المسلمة الوحيدة في حلف الناتو المشارك في العمليات العسكرية. وعلى الرغم من تبني تركيا استراتيجية التخلي عن الانخراط في عمليات التحالف الدولي ضد “داعش”، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه انقرة اليوم الانهيار المتوقع لتنظيم داعش الارهابي في الموصل والرقة المعقلين الأكبر لهذا التنظيم الارهابي في المنطقة !

وتعي أنقرة في الوقت نفسه أن تنظيم “داعش” الذي اغتصب أراضي واسعة في سوريا والعراق منذ عام 2013، كان يوفر لها ضمانات واقعية لمنع اقامة كيان كردي محاذي لحدودها الجنوبية ، وهو وضع يقلق تركيا من عدة جوانب، ذلك أن أنقرة قد امتنعت عن تزويد إقليم كردستان العراق، حين أسرع إلى طلب السلاح والدعم والمساندة من تركيا لمواجهة “تنظيم داعش الارهابي “، لإدراك تركيا أن دعم أكراد العراق سيذهب في النهاية الى دعم الميليشيات الكردية المسلحة في شمال سوريا ، مما يعني إرساء القواعد الأساسية لكردستان الغربية، وهو وضع سيسهم في تقوية حزب العمال الكردستاني، ويرفع من سقف طموحه السياسي، ويضاعف من حجم مطالبه من أنقرة للتوصل إلى تسوية نهائية. كما أن ذلك قد ينذر في الوقت ذاته باحتمالات تصاعد المطالب الانفصالية للحزب داخل تركيا، على أساس أن الشروط الإقليمية والدولية قد نضجت نسبيا للسعي لتجسيد “الطموح التاريخي” للأكراد عبر الإقليم.

لذلك فان التخوف التركي من سيناريوهات قيام كيان أو كيانات كردية على حدودها الجنوبية تشكل تهديدا” جديا” لأمنها القومي له ما يبرره بالنظر إلى أن أنقره لم يتراجع من مخيلتها أن لملمة “أشلاء” الدولة التركية بعد الحرب العالمية الأولى جاءت على حساب الأكراد، الذين دمجت هويتهم قسرا في الهوية التركية، وسعت تركيا إلى التعاطي مع ذلك عبر إصلاحات قانونية ودستورية لم تلامس جوهر المشكلة، بل إنها دفعت في مواقف تاريخية عديدة إلى المطالبة علنا بضم ولاية “الموصل” التي تعني ضم إقليم كردستان العراق ولعل ذلك قد فسر الحماسة التركية غير المعهودة لتصريحات قادة إقليم كردستان العراق أخيرا بشأن احتمالية إعلان الاستقلال عن الدولة العراقية والتنسيق مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإقامة كونفدراليــــة كردية مرتبطة بأنقرة تكون قادرة على احتواء مخـــــاطر تصاعد القوة العسكرية لحزب العمال الكردستاني في جنوب وجنوب شرق تركيا .

وتخشى تركيا من أن التقارب الروسي الامريكي باتجاه حل المشكلة السورية قد يؤدي الى صفقة سياسية (روسية أمريكية) لا تأخذ في الحسبان مصالح تركيا في سوريا ما بعد الأسد. لذلك عادت تركيا الى الظهور عسكريا” على الساحتين السورية والعراقية بدفع قوات برية معززة بالدراع الى العمقين السوري والعراقي . كما عادت الى طرح فكرة اقامة “المناطق العازلة أو الآمنة”، والتي تسوق لها منذ أشهر وترى أن اقامتها كفيلة بأن ترفع عنها مسئولية اللاجئين السوريين، الذين تجاوز عددهم المليون ونصف المليون، وترى أن هذه المنطقة ستكون مقر عمليات تدريب وتأهيل قوات المعارضة السورية المعتدلة، وتعني بذلك عناصر الجيش السوري الحر. هذه الإستراتيجية في جوهرها تستهدف إجهاض الطموح الكردي بإقامة كيان كردي مستقل في المنطقة المحصورة بين اقليم كردستان العراق والسواحل الشرقية للبحر المتوسط ..

كل ذلك بات واضحا بالنسبة للأكراد في العراق وسوريا من أن انقرة أقرب إلى تبني سياسات دعم مخططات وأهداف “تنظيم داعش”، على حساب أمن واستقرار المنطقة ، وما التوغل التركي بعمق 140 كلم في الاراضي العراقية والتصريحات التركية حول اصرار القيادة التركية على ابقاء قواتها في العراق رغم رفض الحكومة والبرلمان العراقيان بقاء هذه القوات في شمال العراق قرب بعشيقة ، يأتي في هذا السياق. وبينما تسعى القيادة التركية إلى تأكيد المكاسب الاستراتيجية خارج الحدود، فإن مؤشرات الانقسام الداخلي متعدد المستويات برز بشكل واضح يوم 15 تموز الماضي اثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي اضطلع بها ضباط رفيعي المستوى في الجيش التركي ، تشير إلى أن الخسائر التركية قد لا تقتصر على الساحة الخارجية في سوريا والعراق، وإنما قد تتعلق بمستقبل مسار الأوضاع السياسية والأمنية داخل تركيا نقسها، مما يعني أن احتمالات تحقيق تركيا لمكاسب استراتيجية على حساب جيرانها الجنوبيين (العراق وسوريا ) لا تبدو سهلة بل أن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن تركيا تواجه امتحانا صعبا، وأن كل الخيارات فيه قد تعني خسارة مؤكدة للقوات المسلحة التركية