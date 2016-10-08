– October 8, 2016

الحديثي لـ (الزمان): إعلان أسماء المرشحين لشغل

الوزارات الشاغرة بعد عاشوراء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تقديم مرشحيه لشغل الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عاشوراء ، وفيما تباينت وجهات النظر بين القوى النيابية بشأن استجوابات الوزراء ، شكَل المجلس لجنة نيابية لمراقبة عمل وزارة الهجرة والمهجرين ، في وقت اعلن وزير سابق رفعه دعوى قضائية ضد نائبة بتهمة التشهير.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (العبادي يسعى بعد عطلة عاشوراء الى تقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة للبرلمان).

واضاف ان (تقديم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة يحتاج الى اكتمال انعقاد جلسة البرلمان). ورأى الحديثي ان (الاسبوع المقبل سيكون فرصة لتقديم المرشحين). من جهة اخرى، عدت كتلة المواطن النيابية الاستجوابات حقاً دستورياً.

وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس معلقاً على تصريحات نواب أكراد رافضة للاستجواب ان (الاستجواب حق دستوري وآلية رقابية لاعضاء البرلمان شريطة ابتعادها عن التسييس), مشيرا الى ان (وصف الاستجوابات بالمهزلة امر يسيئ للبرلمان).

واوضح ان (النائب من يحدد مخالفات الوزير الادارية والمالية او وجود شبهات فساد ومن ثم يعرض الموضوع على المجلس لجمع تواقيع للنظر بأجوبة المستجوب). في المقابل، قال عضو التحالف الكردستاني سرحان احمد لـ (الزمان) امس ان (الاستجوابات التي تحدث داخل البرلمان من الناحية الرسمية تعد قانونية ولكن الغرض منها هو استهداف سياسي يرمي الى ابعاد شخصيات حزبية), لافتاً الى (عدم استجواب الكثير من الوزراء الفاسدين)، على حد قوله.

وتابع احمد ان (الاستجوابات تحدث بحق بعض الشخصيات والاحزاب غير المرغوب بهم في بغداد).

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم قد وصف الاستجوابات النيابية بالمهزلة. ورأى انها(استهداف سياسي فقط).

وقال في تصريح (لو كان الهدف من الاستجواب القضاء على الفساد لكنّا اول من يصوت على اقالة الوزراء المستجوبين)، مضيفاً إن (هناك وزيراً غارقاً بالفساد لا يستجوب ، ومن يخدم العراق يستجوب ويعزل من منصبه)، في اشارة الى وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوَت البرلمان على سحب الثقة منه بعد استجوابه. وشكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة لمتابعة عمل وعقود وزارة الهجرة والمهجرين.

واوضح رئيس اللجنة طلال الزوبعي في تصريح امس أن (اللجنة ستتولى مهمة متابعة عقود الوزارة والخروقات القانونية فيها)، من دون الادلاء بتفاصيل. وفي الاطار نفسه، رفع وزير النقل السابق باقر جبر الزبيدي دعوى قضائية ضد عضو لجنة الخدمات النيابية عواطف نعمة بشأن حقيقة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل الاجواء.

وقال الزبيدي في بيان امس ان (ما اشارت اليه نعمة بشأن التعاقدات التي ابرمتها الوزارة مع الشركات الاجنبية يفتقد لابسط المعلومات وغير دقيق), مؤكدا ان (العقد المبرم مع احدى الشركات لتنظيم عمل الاجواء تم في عهد حكومة المالكي وجدد ثلاث مرات). واضاف ان (قطعة الارض المؤجرة للشركة 10 دوانم وهي جزء من العقد ومؤجرة بحسب قانون بيع وايجار اموال الدولة)، مبينا ان (العقد جدد في عهد حكومة العبادي بموجب قرار مجلس الوزراء بالاجماع خوفا من توقف الرحلات الجوية).

واكد انه طلب من محاميه الشخصي رفع دعوى قضائية ضد نعمة بتهمة (التحريض والتشهير). واجتمعت نعمة مع نواب آخرين بوزير النقل كاظم فنجان الحمامي وبحثوا العديد من المواضيع (من بينها اعطاء 10 دوانم في مطار بغداد لاحدى الشركات التي تقوم بتدريب 10 مراقبين دوليين في سنة واحدة مقابل 26 مليار دينار)، بحسب نعمة التي اشارت الى (طرح مواضيع كثيرة من بينها شبهات فساد تخص الوزارة السابقة). وتابعت ان (شبهات الفساد حدثت في زمن الوكيل عبد الحسين عبطان والوزير السابق الذي كان من المفترض استجوابه لكنه قدم استقالته)على حد تعبيرها.