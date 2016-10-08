– October 8, 2016

تضارب أنباء بشأن صفقات فساد في مصفى الدورة

بغداد- تمار عبد الرزاق

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية عدم ورود معلومات بشان شبهات فساد في صفقات خزانات التبريد بمصفى الدورة في بغداد , واشارت الى انها ستتابع الانباء التي تتحدث عن ذلك للتاكد من صحتها.وقال عضو اللجنة جمال احمد لـ (الزمان) امس ان (اللجنة لا تمتلك معلومات اكيدة بشأن وجود شبهات فساد في صفقة خزانات تبريد مصفى الدورة).مبينا انه (اذا تم طرح الموضوع في جلسة اللجنة من احد الاعضاء ستقوم اللجنة بطرح السؤال على الجهة المسؤولة ومن ثم يتم تضييف الشخص المعني للإستيضاح واذا تم الحصول على معلومات اكيدة سيتم تحويل الملف الى هيئة النزاهة وتشكيل لجنة من الهيئة واللجنة للتحقيق بالامر).مشيرا الى ان (اللجنة لا يمكن ان تتحرك بهذا الموضوع ما لم يتم طرحه من احد اعضائها).وكان عضو اللجنة علي فيصل الفياض قد طالب بفتح تحقيق بملفات الفساد التي تتعلق بعقد تجهيز خزانات تبريد في مصفى الدورة.وقال الفياض في بيان امس انه (يجب فتح تحقيق عاجل بملفات الفساد التي تتعلق بعقد تجهيز خزانات تبريد في مصفى الدورة الذي وقع في عام (2010 . واضاف البيان ان (اللجنة تتحرك لتضييف واستجواب عدد من مسؤولي وزارة النفط خصوصاً الحيتان الذين سيطروا على العقود وحولوها الى شركات البعض منها ان لم تكن اغلبها اما وهمية او غير رصينة).وأعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي عن تضييف اللجنة مسؤولين في وزارة الكهرباء.وقال الزوبعي في تصريح امس إن (اللجنة ضيفت مدير عام إنتاج الفرات الأوسط ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة بسبب وجود بعض الخروقات والتلكؤ في العقود).