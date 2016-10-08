– October 8, 2016

تظاهرات أمام سفارة أنقرة وخمس قوى كردية تتحدث عن خرق لسيادة الإقليم

الكردستاني لـ (الزمان): دخول القوات التركية

كان بعلم الحكومة الإتحادية

بغداد – شيماء عادل

جدد التحالف الكردستاني امس نفيه لدخول القوات التركية الى العراق بموافقة حكومة اقليم كردستان لتدريب القوات الكردية، مشيرا الى ان هذه القوات المتمركزة في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى دخلت بموافقة الحكومة الاتحادية، فيما تظاهر العشرات أمام مبنى السفارة التركية في بغداد مطالبين بإخراج تلك القوات.وقال عضو التحالف الكردستاني النائب جمال احمد لـ(الزمان) امس ان (ازمات عدة حدثت بين الاقليم والحكومة التركية بسبب اجتياح قواتها لاراضي الاقليم منذ التسعينيات ولم نتمكن من اخراج تلك القوات التي كانت قد دخلت في بادىء الامر الى العراق في عام 1992 بموافقة امريكا ومن ثم دخلت الدفعة الثانية في عام 1994 ومن ثم توالت الدفعات في عامي 1996 و(1998 مضيفاً ان (دخول آخر دفعة من هذه القوات الى الاراضي العراقية كان بموافقة من الحكومة الاتحادية وبأمر من رئيس الوزراء السابق وكان وزير الدفاع الاسبق ايضا يعلم بوجود القوات التركية وقام بزيارتها في المعسكر الذي كان يضم 200 عسكري تركي في معسكر بعشيقة بحجة تدريب القوات الكردية ). ولفت احمد الى ان (القوات الكردية لايتم تدريبها في هذا المعسكر، لكون ان الاقليم يستعين بخبراء عسكريين من المانيا ودول اخرى لتدريب قواته اضافة الى ان المعسكر يقع خارج الحدود الادارية للاقليم وداخل حدود محافظة نينوى)، نافيا (دخول هذه القوات الى العراق بموافقة الاقليم لتدريب قواته). وفي سياق متصل طالبت خمس قوى كردية امس انقرة بسحب قواتها من كردستان وعدم خرق سيادة الإقليم. وقالت حركة تغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحركة الإسلامية الكردستانية والحزب الشيوعي الكردستاني في بيان امس أن (قطعات من قوات الجيش التركي خرقت الحدود وتمركزت داخل الاقليم خلال المدة الماضية ووجود هذه القوات غير دستوري وخرق لقرار البرلمان وسيادة الإقليم)، وطالب البيان القوات التركية بـ(الانسحاب الفوري من كردستان)، رافضاً (تحويل إقليم كردستان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية).من جهة اخرى، اعربت السفارة العراقية في انقرة عن إستغرابها من الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام التركية بشأن قيام وزارة الخارجية التركية بإستدعاء السفير هشام العلوي رداً على إستدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي في بغداد.

وقالت السفارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (لقاء العلوي مع نائب وزير الخارجية التركي احمد يلدز جاء بناءً على طلب السفارة وكان موعد اللقاء متفقاً عليه قبل اسبوع ولم يأت اللقاء على خلفية قرار مجلس النواب العراقي بالرغم مما أوحى به بيان الخارجية التركية وليس له علاقة بخبر استدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي في بغداد) واشار البيان الى ان (العلوي عقد لقاء مطولاً مع يلدز في مبنى الوزارة تم خلاله تأكيد ضرورة الإبتعاد عن التصريحات التي من شأنها تعميق الفتور وزيادة التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين واعتماد اللقاءات المباشرة والتواصل البناء من خلال القنوات الدبلوماسية لحل المشاكل العالقة وفق السياقات المتبعة في العلاقات بين الدول ومبادئ حسن الجوار)، موضحاً ان العلوي أكد ان (الحكومة العراقية لاترى اية حاجة لمشاركة قوات برية مقاتلة أجنبية من أية دولة في معركة الموصل)، لافتاً الى أن (الحكومة قد اكملت تحضيراتها لتحرير المدينة وبقية المناطق في محافظة نينوى وتشعر بثقة عالية بان العمليات ستكون ختام الانتصارات التي يسجّلها ابناء شعبنا بكل مكوناته وبدماء وتضحيات أبطالنا في الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة ومقاتلي العشائر الذين اذاقوا عصابات تنظيم داعش الارهابي طعم الذل والهزيمة). وتابع العلوي أن (الحكومة العراقية وبالتعاون مع الجهات الداعمة للعراق ستبذل قصارى جهدها لتقليل الخسائر بين المدنيين وستتحرك سريعا لتوفير بيئة آمنة لتسهيل عودة المهجرين الى مناطقهم وتوفير الخدمات الاساسية لهم، وتحقيق الامن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات محافظة نينوى كافة). الى ذلك، تظاهر العشرات أمام مبنى السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على وجود القوات التركية على الاراضي العراقية.وندد المتظاهرون في هتافاتهم بخرق السيادة العراقية ورفعوا شعارات تطالب القوات التركية بالخروج من العر اق. بدوره،قال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ان من يعتقد ان العراق ضعيف هو مخطئ وان صبر العراقيين على التصعيد التركي لن يكون طويلاً.وقال الحكيم في بيان امس إن (من ينظر الى محافظة نينوى على أنها سنية، سيجد المعارضة من السنة قبل الشيعة)، مضيفاً أن (من يعتقد ان العراق ضعيف فهو مشتبه ومخطئ، فالعراق قوي بمكوناته وبرجاله وسيدافعون عن سيادته وأمنه). وأضاف أن (التصعيد من الجانب التركي وتصريحات المسؤولين الأتراك لا يمكن ان يصبر عليها العراقيون فلصبرهم حدود)، معربا عن امله في بناء(افضل علاقات حسن جوار مع الجارة تركيا).