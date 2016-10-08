– October 8, 2016

الشرطة تشدّد حماية المواكب والنقل يستنفر ملاكاته

العتبة العلوية تنهي إستعدادات إستقبال زوار الأربعينية

النجف ـ سعدون الجابري

الناصرية ـ باسم الركابي

انهت شرطة محافظة النجف استعدادات الخطة الامنية الخاصة بعاشوراء.واكد قائد شرطة المحافظة العميد محمد عبد الواحد اللامي في بيان امس (اهمية اليقظة والحيطة والحذر في هذه الايام ورصد جميع الحالات التي تثير الشك اضافة الى فرض طوق امني شامل على جميع الشوارع والازقة المؤدية الى المرقد الطاهر في المدينة القديمة كونها المنطقة الاكثر كثافة من حيث عدد الزائرين والمواكب).وبدأت الامانة العامة للعتبة العلوية بالاستعدادات الخاصة باستقبال وخدمة زائري الامام الحسين عليه السلام، من داخل العراق وخارجه الوافدين عن طريق محافظة النجف وصولا الى كربلاء خلال زيارة الاربعين.ونقل بيان للعتبة عن امينها العام نزار حبل المتين قوله خلال جولته مع رؤساء الأقسام في العتبة وإطلاعه على المراكز المخصصة لإيواء الزائرين وخدمتهم ان (المنتسبين مستعدون لبذل أقصى الجهود لخدمة زائري ابي الأحرار وهم متوجهين لكربلاء الفداء).وأضاف حبل المتين انه (تم تحديد أماكن مبيت للزائرين خلال ايام الزيارة وبعدها كون النجف هي محط رحال ملايين الزائرين الوافدين اليها من داخل العراق وخارجه وهم يتوجهون لزيارة الامام الحسين عليه السلام).مشيرا الى (الايعاز الى رؤساء اقسام العتبة بجميع اختصاصات اقسامهم المختلفة لتسخير الجهود وبشكل استثنائي لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لخدمة محبي ال البيت عليهم السلام وتم تحديد الأماكن التي ستقدم بها الخدمات بمختلف اشكالها للزائرين).وفي ذي قار اكد قائد شرطة المحافظة اللواء حسن الزيدي ضرورة تشديد الحماية للمواكب الحسينية والمساجد لتفويت الفرصة على الإرهابيين.وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة امس ان (الزيدي تفقد الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والجوامع والمساجد والحسينيات ومواكب العزاء الحسيني بمربع مدينة الناصرية والى جانبه عدد من قادة وكبار ضباط الشرطة حيث شدد على ضرورة تشديد الحماية لتفويت الفرصة على الإرهابيين من تنفيذ مأربهم الدنيئة في زعزعة امن المواطنين).واعلنت وزارة النقل عن خطتها لنقل الزائرين الوافدين من خارج وداخل البلد خلال الزيارة.وقال مدير اعلام الوزارة ليث الربيعي في تصريح امس ان (خطة الوزارة تتضمن مجموعة من الخطوات منها ما يتعلق بالنقل الخارجي فقد قامت شركة الخطوط الجوية بزيادة عدد الرحلات الجوية والطائرات من الدول الاسلامية منها بيروت وايران ودول الخليج في محاولة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الزائرين الوافدين من خارج العـــــراق).

مشيرا الى انه (بعد وصول الزائرين من الدول الاسلامية الى مطارات بغداد والنجف والبصرة تم تهيئة حافلات لنقلهم الى مدينة كربلاء).واوضح الربيعي (بالنسبة للنقل الداخلي فأن وزارة النقل هيأت الف باص داخلي صغير نوع كيا بالتنسيق مع النقل الخاص وذلك لنقل الزائرين خارج القطوعات الامنية ذهابا وايابا).مبينا ان (داخل القطوعات الامنية تم تهيئة 300 باص 200 منها بطابقين و100 بطابق واحد وذلك لغرض نقل الزائرين داخل القطوعات الامنية في كربلاء).وتابع (فيما يتعلق بخطوط سكك الحديد تمت تهيئة 24 قطارا للسير في ثلاثة محاور الاول بغداد n كربلاء وبالعكس والخط الثاني بصرة ويمر بالحلة والديوانية والناصرية والسماوة الى البصرة وبالعكس فضلا عن وجود قطار ثالث سينطلق في ساعات ذروة زيارة العاشر من محرم الحرام من الديوانية الى الحلة وكربلاء).واشار الربيعي الى انه (من المتوقع ان يصل عدد الرحلات الجوية في مطار النجف الدولي من 100 الى 200 رحلة في اليوم الواحد وهو اكبر رقم سيسجل في تاريخ العراق).

فيما أعلن مجلس محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الأحد لإحياء اليوم السابع من شهر محرم الحرام المخصص للامام ابي الفضل العباس عليه السلام).