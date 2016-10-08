– October 8, 2016

التربية تطلق حملة حقك في التعليم للقضاء على الأمية

بغداد – داليا احمد

ديالى- سلام عبد الشمري

اطلقت وزارة التربية حملة حقك في التعليم بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية ضمن برنامج تحسين المستقبل لشباب العراق النازحين. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هديل العامري لـ(الزمان) امس ان (الوزارة وقعت عقد إطلاق الحملة مع المنظمة الدولية ضمن برنامج تحسين المستقبل لشباب العراق). واضافت ان (الحملة تهدف الى اعادة الشباب لمقاعدهم الدراسية وتقديم الدعم الميداني المباشر من خلال قسم الارشاد التربوي للفئة العمرية من 10- 18 سنة وللأعوام 2016- 2017 و 2017- 2018). واوضحت العامري ان (الحملة ستتحقق من خلال الدعم الميداني المباشر من قبل قسم الارشاد التربوي). مؤكدة انه (يأتي ضمن جهود علاج التأثيرات التي لحقت قطاع التربية والتعليم بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق).الى ذلك حذر رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني من شبح الأمية الذي يخيم على المناطق المحررة داخل المحافظة, داعيا الى إطلاق برنامج وطني ينقذ مستقبل آلاف الطلبة. وقال في بيان امس إن (القطاع التعليمي في المناطق المحررة في المحافظة تعرض لكارثة حقيقية من خلال الاستهداف المباشر للأبنية المدرسية بعد أحداث حزيران 2014 ناهيك عما سببه النزوح القسري من فقر وبطالة قاسية جدا لآلاف الأسر) وأضاف أن (شبح الأمية يخيم على المناطق المحررة بالوقت الراهن في ظل المعطيات المتوفرة ولاسيما مع نمو معدلات الفقر والبطالة التي قادت الى ترك الكثير من الطلبة مقاعد الدراسة من اجل تأمين لقمة العيش لذويهم). داعيا الى (اطلاق برنامج وطني ينقذ مستقبل آلاف الطلبة النازحين من خلال توفير دعم مضاعف لهم وإعادة من ترك مقاعد الدراسة واعتماد خطة عاجلة لأعمار جميع المدارس المتضررة في المناطق المحررة).