– October 8, 2016

طائرات وأجيال صواريخ حديثة تدخل معركة الموصل

رفع العلم فوق الزوية والإستمرار بتمشيط محيط هيت

بغداد- محمد الصالحي

تتزايد وتيرة الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير الموصل مع قرب انطلاقها حيث اعلنت فرقة الرد السريع مشاركتها بثلاثة ألوية قتالية ، وكشفت عن ادخال اجيال جديدة من الصواريخ والطائرات الاستطلاعية الحديثة خلال المعركة لرصد العدو.

وقال قائد الفرقة اللواء ثامر الحسيني في بيان امس ان (قوات الرد السريع ستشارك الى جانب القوات الامنية الاخرى بثلاثة ألوية في معركة تحرير الموصل).مشيرا الى ان (الألوية شاركت في معارك سابقة ضد تنظيم داعش الارهابي في الانبار وصلاح الدين وهي مجهزة بمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة).واضاف ان (فرقة الرد السريع ستدخل مجموعة من الاسلحة الحديثة وطائرات الاستطلاع الليلي والنهاري فضلا عن ادخال ثلاثة اجيال جديدة من الصواريخ المختلفة بالاحجام والاوزان).وقال مصدر امس ان (التحالف الدولي قصف احد اكبر معامل التفخيخ في منطقة المعارض في الساحل الايسر بمحافظة نينوى). مبيناً ان (القصف كان مكثفا وان الدخان غطى سماء المنطقة بسبب شدة الضربة الجوية).واضاف ان (الطيران الدولي قصف مواقع اخرى في صناعة الكرامة بالساحل الايسر واوقع قتلى ومصابين من عناصر التنظيم دون معرفة اعدادهم).مشيراً الى ان (سماء محافظة نينوى شهدت منذ فجر اليوم طيرانا مكثفا للتحالف الدولي).وقال رئيس مجلس ناحية القيارة صالح الجبوري في تصريح امس ان (تنظيم داعش اطلق اربع قذائف هاون من قرية الحود التي يسيطر عليها باتجاه مركز ناحية القيارة ما اسفر عن مقتل اربعة مدنيين واصابة ثلاثة اخرين).داعيا القوات الامنية الى (تحرير قرية الحود ومحيط القيارة لابعاد خطر الهجمات الصاروخية عن المدنيين).وفي الانبار ذكر بيان لخلية الاعلام الحربي امس ان (قطعات الفرقة العاشرة حررت منطقة الزوية الشرقية في جزيرة البو نمر ورفعت العلم العراقي عليها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات).وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة الزوية بجزيرة هيت غربي مدينة الرمادي بعد تحريرها بالكامل على الرغم من قيام ارهابيي داعش بتفخيخ كافة المباني والطرق الرئيسية والفرعية).وتابع ان (القوات الامنية تمكنت من قتل العديد من ارهابيي داعش الذين انسحبوا من ارض المعركة بعد انهيار خطوط الصد امام تقدم القوات). مشيرا الى ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تواصل تقدمها نحو معاقل التنظيم ).وأضاف ( كما قامت مديرية الاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع طيران القوة الجوية بتدمير مصنع للتفخيخ ومعمل لتدريع العجلات ومقر لداعش ومضافتين في قضاءي عانه والقائم في الانبار).وقالت وزارة الدفاع في بيان امس ان (مدفيعة قوات التحالف الدولي دكت مقرين لداعش بالكامل وقتلت 20 إرهابياً ودمرت 3 عجلات محملة بالأعتدة والأسلحة والهاونات جنوب ناحية كبيسة).واضاف ان (القصف تركز على مراكز السيطرة والقيادة للتنظيم استنادا لمعلومات استخبارية من المديرية العامة للاستخبارات والأمن). ذكر امر اللواء 18 شرطة اتحادية العميد شاكر الخفاجي في تصريح امس ان (مسؤولية قاطع الفلوجة قد أوكلت مهامها للواء 18 شرطة اتحادية).وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف وكرا لتنظيم داعش في منطقة حي البكر بجزيرة هيت غربي الانبار مما أدى الى مقتل سبعة عناصر من التنظيم). مبينا أن (القصف أسفر أيضا عن تدمير ثلاث عجلات تحمل سلاح رشاش احادي ومقتل من فيها).

وأضاف أن (معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهداف الوكر). وتابع ان (الطيران الحربي كثف من طلعاته الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في القاطع الغربي للمحافظة بالتزامن مع تحرير منطقة الزوية بجزيرة هيت غربي الانبار). وفي صلاح الدين ذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قطعات الشرطة الاتحادية البطلة ردت على مصادر نيران الدواعش في قواطع الفتحة ومكحول والحراريات بكافة الاسلحة المتوسطة والثقيلة واجبرتهم على الهروب). واضاف ان ( صد الهجوم اسفر عن مقتل العشرات من عناصر داعش فضلا عن تدمير عدد من المركبات الخاصة بالتنظيم). وأفاد إعلام لواء علي الأكبر التابع للعتبة الحسينية في بيان للعتبة امس بان (عناصر اللواء صدوا هجوماً لداعش في منطقة السدة).

واضاف ان (التعرض كان من الجانب الأيمن من مدينة الشرقاط).