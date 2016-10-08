متانة الجدران ودولارات الأخوان – جليل وادي

– October 8, 2016

كلام أبيض

ديالى يكون الامساك بالسلطة هدفا ، فلا تتوقع للثقة تعزيزا وللحال ارتقاء ، وللمحبة وجودا ، ما لم تتحكم بتلك المساعي من الآليات أقواها ، وكما تعرفون ان قوة الآليات لا ترتبط بنجاح السابق من التجارب ، او ما تحقق لها من اجماع ، بل بمدى ايماننا بها بوصفها سبيلا سليما لبناء عراق جديد يحلم به الجميع ، وعند ذاك يكون التنافس والتعاون سمة للحراك السياسي ، وبخلافه ليس سوى الصراع أداة ، والأزمات تلاحقا ، والموت شيوعا ، والفساد انتشارا ، لكن هذا الايمان لم يتجسد بالسلوك منذ خطت أيادي قصار النظر بنود دستورنا الذي وقعّه الجميع إما بضغط خارجي او بحقد دفين او رغبة بفوز ، او بنوايا خفية وجدت في ترحيل الخلافات تكتيكا ، هذه هي الحقيقة التي ندفع أثمانها القاسية راهنا ، حتى غدت ملامح التقسيم بادية للعيان ، والتصدي لها يقتضي بذل المزيد من الأثمان ، أتذكرون عندما عبأت الاحزاب الشعب للاستفتاء عليه مع ان الكثير من أفراده لا يعرفون فحواه ؟.

ومع ان لامناص من العودة الى المربع الاول لتعديل المسار ، الا ان البعض وجد في الدرب بعدا ، وفي العظم كسرا ، والاصلاح بدا بنظره من بين المستحيلات ، وان العودة او المضي لن يقدم شيئا او يؤخر لان خيوط اللعبة صارت تحركها أياد اخرى من خرج الحلبة .

واذا سلمنا بما يقال وبعضه صحيح ولا يستهان به، فذلك يعني عدم المعرفة الى اين نحن ماضون تحديدا ، وكيف ستؤول الامور ؟ وربما تملّك البعض يقين ان الخراب نهاية المطاف ولابد من القطاف ، ما تطوله اليد من ثمار .

هل انتهى الأمر ، وما علينا الا الاستسلام للأقدار ، أم ثمة أمل في الافق ؟ الشواهد تقول ان المراهنة على الشعوب تجعل من الآمال عراضا ، ومن الواقع درسا ، ومن التاريخ حافزا ، ولا يمكن للأهداف ان تكون صحيحة وواضحة ما لم تنبع من ضمير الامة ، والامم الحية تلك التي تصوغ أهدافا ، ولا تستسلم لأقدارها ، فهل تمثل من قدر لهم قيادة المركب ضمير العراقيين ، لا نريد جوابا جاهزا ، بل نبغي توصيفا للحال ، والحال يكشف عن انشغالنا أيما انشغال بمظاهر الوقائع والأحداث مع ان الخلل ليس فيها فحسب ، بل في بنية العملية السياسية، فاذا لم يمتد الاصلاح الى تلك البنية تغدو الاجراءات ترقيعا لاطائل منها وان كان في طياتها بعض المحاسن ، وليس جديدا عليكم القول ان أول مواطن الخلل يكمن في عرف المحاصصة وبنود الدستور وقانون الانتخابات وفشلنا في إطلاق مصالحة وطنية يرسي دعائمها حكماء القوم وليس الذين صارت لهم مصالح في تصدعات النسيج او الذين أوهمت الثرثرة بأنهم عارفون بالامور ، او من استندت ظهورهم الى جدران متينة ، ولا يهمهم من الغزوة غير الغنيمة ، لا أظن حلا بغير ذلك ، ومن ظن توهم ، ومن توهم أقرب للخطأ منه الى الصواب .

على الجميع ادراك ان ادارة الصراعات والأزمات تقتضي تنازلات ، أولها الاعتراف بالأخطاء ، وذلك ليس انتقاصا ، طالما الهدف ساميا ، فاذا كان الهدف عراقا واحدا وشعبا معافى ، فلن تقلل التنازلات من شأن مقدمها مهما كان حجمها ، بل تكشف عن رفعة أخلاقه وعمق بصيرته وتاريخية دوره، فمن بين معانيها الحفاظ على أرواح المواطنين ، فالموت صار بالجملة ، وعندما يثق الناس بمن يقود لن يكونوا حضنا دافئا للغرباء او عصي غليظة في العجلة ، فلا تضيّقوا من خيارات الناس بين كيانات يظنوها آمنة ، ووطن عصي على الاصلاح بسبب عناد ملوك الشمع كما أسماهم أحد النواب السابقين ، فوحدة البلدان مرهونة بقوة الانسان وليس بمتانة الجدران او دولارات الاخــــــوان .