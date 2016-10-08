– October 8, 2016

الملكية الشائعة في القانون – سداد عماد العسكري

عرفت المادة 1061/ 1 من ق م ع الملكية الشائعة بأنها : (اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.) فعليه تكون الملكية الشائعة صورة من صور الملكية يكون فيها مملوكاً لأكثر من شخص واحد دون أن يتعين لكل منهما نصيباً مادياً معيناً منهُ وإنما نصيب كل منهما في الشيء بحصة شائعة فيه يرمز إليها بنسبة حسابية كالنصف والربع والثلث والخمس. تختلف الملكية الشائعة عن الملكية الفردية ، بما يلي :

1- حق الملكية الشائعة يتقرر لأكثر من شخص واحد عكس الملكية الفردية فتكون لشخص واحد .

2- محل الحق في الملكية الشائعة يحدد معنوياً ، أما الملكية الفردية يتحدد مادياً .

3- في الملكية الشائعة ليس لأي مالك أن يستهلك الشيء أو يتصرف به إلا في حدود ما تسمح به حصته أما الفردية فاللمالك حرية التصرف.

أما الفرق بين الملكية الشائعة و الملكية المشتركة : أن الملكية المشتركة مالكها يكون جماعة من الناس لا يملك أي واحد منهم بمفرده إلا الشيء المملوك ولا أي حصة فيه بل الكل يملكون

مجتمعين أي أن كل وحدة من وحداته مملوكة للشركاء كلاً بنسبة حصته، أما الملكية الشائعة فأن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذهِ الحصة .

مصادر الشيوع :

أن أي سبب يمكن أن ينشيء الملكية العادية يمكن أن ينشيء الشيوع إذا تعدد الأشخاص وعليه أن مصدر الشيوع قد تكون العقد أو الوصية أو الهبة لأكثر من شخص أو الميراث أو الإستيلاء أو الإلتصاق والشفعة والتقادم وأكثر أنواع مصادر الشيوع تحققاً بالعمل هو الميراث.

تكييف حق الشريك في الشيوع : هناك آراء مختلفة بينها الفقهاء حول طبيعة هذا الحق وأمكانية درجهِ تحت أي نوع من أنواع الحقوق وقد جمعوا هذهِ الآراء بمجموعتين :

1- حق الشريك المشتاع حق شخصي : لكنها تختلف في الاساس .

آ- يعتبر حق المشتاع هو مجرد حق شخصي لا عيني لأن هذا الحق يفترض وجود محل معين لهُ هو شيء محدد مفرز بينما حق المشتاع يقع على حصة غير مفرزة ، والحق الشخصي يخوله الحصول على منافع الشيء وسلطة أفراز حصته وبهذا الافراز يتحول إلى حق عيني وهذا الرأي منتقد لأن حق الشريك المشتاع حق عيني لا شخصي .

ب- يكييف الشيوع على أنهُ ملكية مشتركة لكل الشركاء المشتاعين لا لكل شريك على حده وبذلك لا يكون لأي شريك سلطة قانونية مباشرة تقع على الشيء الشائع لأن المجموع وحده هو الذي ينقل لهذهِ السلطة وحيث يكون الشريك مجرد دائن بحق شخصي وقد أنتقد هذا الرأي أيضاً .

2- حق الشريك المشتاع حق عيني : تختلف مع طبيعة الحق العيني .

آ- يعتبر حقاً عينياً من نوع خاص غير أنواع الحقوق العينية التقليدية .

ب- وهذا هو الأي السائد الذي يذهب إلى أعتبار حق الشريك هو حق ملكية بالمعنى الدقيق كون حق الملكية الوارد على الشيء الشائع ليس لهُ صاحب واحد كما في الملكية العادية المفرزة وإنما ل÷ث أصحاب متعددون والمحل واح لا يتجزأ وقد أخذ التشريع العراقي بهذا الرأي وقد قطعت المادة 1061 من ق م ع كل شيء حول طبيعة حق الشريك في الشيوع بقولها : (وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً) .احكام الملكية الشائعة : هناك احكام مشتركة بين الملكية الشائعة والمفرزة أهمهاما هو مقرر للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف فالمالك المشتاع يملك حصته ملكية تامة فلهُ حق الأنتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ، ولكن، الاختلاف هو أن حق المالك المشتاع مقيد بحق الشركاء الآخرين فحقوق الملاك على الشيوع تتضمنها جميعا قاعدة أساسية وهي أن كل شريك يعتبر مالكاً لحصته أجنبيا بالنسبة لحصص الآخرين مما يجعل للشيوع احكاما خاصة من حيث الاستعمال والتصرف والاستغلال.

سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة : أهم الحقوق والالتزامات للشريك ، هي :

1- التصرف في الحصة الشائعة : للشريك أن يتصرف بحصته الشائعة كونه مالكاً لها فلهُ أن يتصرف بها كلاً أو بعضاً للغير شريكاً أو أجنبياً بالبيع أو الهبة وهذا التصرف يعتبر صحيحاً ونافذا بحق الشركاء من دون موافقتهم وحسب القواعد العامة ونص المادة / 1129 من ق م ع .

2- ترتيب حق للغير على الحصة الشائعة : لكل شريك في المال المشاع الأنتفاع بحصته الشائعة بشرط عدم الإضرار بشركاءه فيحق للشريك أن يرتب حق منفعة على حصته أو يرهنها رهناً تأمينياً أو حيازياً أو أن يرتب عليها أي حق عيني آخر وحق المنفعة نافذ ولو بدون موافقة الشركاء أما من ناحية القسمة نصت المادة 1291 من ق م ع ( إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك ) .

3- إيجار الحصة الشائعة : أن إجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة حيث نصت المادة 1061/3 على : (ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه ) فعليه أن إجارتها للغير تكون فاسدة لعدم إمكانية تسليم الحصة الشائعة مفرزة والأنتفاع يكون بتسليم الشيء الشائع ، والهبة لا تتم إلا في القبض كاملا وفي هبة المشاع لا يكون القبض كاملا لأن المشاع لا يكون في حيازة القابض من كل وجه ، ويلزم لصحة الرهن أن لا يكون المرهون مشاعاً وقت القبض لأنهم يعرفون فقط رهن الحيازة وهذا يستلزم حبس الشيء المرهون حتى يستوفي الدائن المرتهن دينه بتمامه .

سلطات الملاك المشتاعين على الشيء الشائع : لا يجوز شريك أن ينتفع أو يتصرف بحصة شريكة بدون أذنه فلا يكون لأي من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع بل للشركاء جميعاً سواء بالأنتفاع بالشيء عن طريق استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه .

1- الأنتفاع بالشيء الشائع ( استعمال ، أستغلال)

لكل شريك في المال المشاع الأنتفاع بحصته الشائعة بشرط عدم الإضرار بشركاءه فلهم الأتفاق على تحديد طريقة الآنتفاع بالشيء المشترك كأن يكون دار معدة للسكن فيسكنها الشركاء جميعا ، ولكن ، قلة ما يقبل الشيء الشائع الآستعمال المشترك ولذا وجدت قسمة المهايأة وهي تقوم على أساس الاتفاق بين الشركاء وللشركاء بأتفاقهم استغلال الشيء الشائع عن طريق إجارته ولكل شريك في حالة أتفاق الشركاء على المهايأة الزمانية أن يؤجر نوبتهُ في الأنتفاع بالشيء الشائع أو الجزء الذي حدد لهُ الأنتفاع به .

المهايأة : إذا تعذر على الشركاء استعمال المال المشاع استعمالا مشتركاً ولم يعزموا على أزالة الشيوع بطلب قسمته فأن بإمكانهم الأتفاق على ترتيب الأنتفاع به فيما بينهم وهذا يسمى بالمهايأة ( م 1078و 1081) من ق م ع والمهايأة قد تكون مكانية وقد تكون زمانية وفي الحالتين لا تؤدي إلى أنها حالة شيوع .

المهايأة المكانية : تكون المهايأة مكانية إذا أتفق الشركاء على أن تختص كل منهم بمنافع جزء مفرز محدد من المال الشائع يوازي حصتة فيه فعليه أن قسمة المهايأة المكانية يشترط فيها اجماع الشركاء عليها مثل؛ دار فيها شريكين الأول يسكن في الطابق العلوي والآخر يسكن في الطابق السفلي ، أما المدة فالقانون حددها ب (5) سنوات لا يجوز زيادتها وتخضع المهايأة في القانون العراقي لاحكام عقد الإيجار .

المهايأة الزمانية : نصت المادة / 1078 / 2 : (ويصح ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.) ، أي أن إذا تساوت الحصص تساوت مدة الانتفاع كما لو تهايأ أثنان على أن يزرع كل منهما الأرض المشتركة سنة واحدة .

المهايأة الرضائية : الأصل تكون المهايأة رضائية تتم بأتفاق جميع الشركاء وأن القانون المدني يجيز المهايأة في العقار المنقول سواء كانت المهايأة زمانية ومكانية .

المهايأة القضائية : لم يسمح القانون المدني بها إلا في المنقولات بعد طلب الشريك إجراء المهايأة وأن القانون المدني قصر المهايأة القضائية على المنقولات فقط في المادة / 1070 .

تحول قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية : هناك رأي يقول : أن الشركاء أن يتهايأوا الانتفاع بالشيء الشائع مهايأة مكانية أو زمانية والرأي الآخر يقول: أن الاتفاق على المهايأة المكانية لا يجوز إلا لمدة خمس سنوات ، لكننا كما وجدنا أنهُ يجوز الأتفاق على تجديدها بعد انقضاء المدة المتفق عليها أو قبل ذلك ، كما أنها إذا لأم تحدد لها مدة أعتبرت مدتها سنة واحدة تجدد بحكم القانون أن بعض المشرّعين قالوا ؛ أن المهايأة تتحول بقـــــــوة القانون إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك ، أما المشرع العراقي فأنهُ لم يـــأخذ بهذا الحكم .

سلطة أغلبية الشركاء في الانتفاع : الأصل أن تكون إدارة المال الشائع المهايأة من قبل الشركاء مجتمعين ما لم يوجد أتفاق بخلاف ذلك وقد يتقرر الاتفاق على الانتفاع بالشيء مما يؤدي إلى منازعات بين الشركاء لقد عالج المشرّع العراقي هذا الوضع وقد ميز المشرّع في الحكم بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة .

آ- أعمال الإدارة المعتادة : أن أعمال الإدارة المعتادة تشمل إيجار المال الشائع واستغلاله أو استعماله بما لا يتعارض مع طبيعته وتخصيصه وقد قرر المشرّع لمثل هذهِ الأعمال عندما لم ينعقد إجماع الشركاء على هذهِ الإدارة ولكن أتفقت الأغلبية أصحاب القسم الأكبر من الحصص على وجه من وجوه الإدارة كان هذا الأتفاق ملزماً للشركاء بما فيهم الأقلية المخالفة وللأغلبية أيضاً إدارة المال بأنفسهم أو بواسطة مدير يختارون وتكون أعمال المدير ملزمة للجميع وليس للأقلية الطعن في قرارات الأغلبية إلا في حالة التعسف في استعمال الحق وفي قرار لمحكمة التمييز : ( إذا تم تجديد عقد الإيجار جبراً بواسطة كاتب العدل بالنسبة للشركاء أصحاب القدر الأكبر من الحصص فأن ذلك يعتبر نافذ في حق الإقلية أيضا) .

ب- أعمال الإدارة غير المعتادة : من هذهِ الأعمال كأدخال تغييرات أساسية على الشيء الشائع أو في الغرض الذي خصص لهُ المال لجعله أكثر فائدة /ثل ؛ تحويل مزرعة إلى بستان أو دار سكنى إلى مطعم فاللأغلبية ذات القدر الأكبر من الحصص أن تقوم بالتغييرات المطلوبة بعد إستئذان المحكمة المختصة سلفاً ولهذهِ المحكمة أن تشترط شروط معينة لتنفيذ القرار ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء من خالف القرار من الشركاء كفالة تضمن لهُ الوفاء بما يستحق لهُ من تعويض إذا تبين أن القرار كان ضاراً بمصلحة الشركاء .