– October 8, 2016

واقع التعليم وضرورات الإصلاح – محمود الخفاجي

خلافا لكل التوقعات التي كانت تشير الى ان التعليم العالي في العراق سيشهد قفزة نوعية وتطورا ملموسا بعد عقود من القطيعة مع التطورات العلمية التي شهدها العالم في ظل انعدام التواصل العلمي مع العالم لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن.. الا ان طبيعة السياسات التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة المتبعة حتى الان وضعت التعليم العالي برمته في ازمة حقيقية وتركت نتائج سلبية على مسيرة التعليم و البحث العلمي،اذ تؤكد المؤشرات المتوفرة أن النظام التعليمي الحالي يواجه جملة من التحديات التي تفرضها توجهات إعـــادة بناء منظومة التعليم العالي بما يكفل تطوير وتجويد عمليتي التعليم العالي في القطاعين العام والخاص وبما يضمن استقلالية المؤسسات التعليمية والحرية الأكاديمية .

يشير واقع التعليم والبحث العلمي الحالي الى وجود اختلالات مركبة على مستوى ركائز التعليم المتمثلة بالهيكل الثلاثي للبنية التعليمية والتي تتكون من الطالب والتدريسي والبيئة التفاعلية، فعلى مستوى البيئة الدراسية لاتزال هذه البيئة عاجزة عن صياغة استراتيجية تعليمية فاعلة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات التطورات العلمية واحتواء مخرجات التعليم الثانوي والابتعاد عن التعامل العشوائي مع ظاهرة النمو السكاني،كما لاتزال هذه البيئة تعاني من ضعف واضح في مجال ضمان الجودة وقياس أداء المؤسسات وجودة المخرجات التعليمية ،فضلا عن غياب الممارسات الديمقراطية الجامعيـة.

أما على مستوى البحث العلمي فلاتزال البحوث العلمية تبدأ وتنتهي الى كومة من الورق دون ان تكون لها اية منافع ملموسة يمكن تطبيقها على ارض الواقع،وهو ما يؤشر وجود حالة واضحة ومستمرة من ضعف الاهتمام بنتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي تجريها مراكز الأبحاث والجامعات وهو مايفرض العمل على إعادة الهيكلة وصياغة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي تتضمن تطوير آليات عمل تلك المراكز الى جانب التوسع في استحداث مراكز بحثية جديدة، وضمان التكامل والتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات القائمة،و توجيه جهود كل هذه المؤسسات نحو المساهمة الفاعلة في إنتاج المعرفة وتسخيرها لخدمة المجتمع، عن طريق الاهتمام بالرسائل العلمية والأبحاث وتطبيقاتها العملية ونشرها وإدارتها وتوظيفها باعتبارها المحرك الأساسي لعمليات التنمية.

كذلك لاتزال هذه البيئة على الصعيد المالي تواجه انخفاضا واضحا في نسبة التمويل المالي الحكومي المخصصة للإنفاق على التعليم والبحث العلمي،وهو ما يستوجب العمل على زيادة هذه المخصصات وايجاد مصادر تمويل اضافية عن طريق تطوير استراتيجية الجامعة المنتجة و تشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في تمويل التعليم والبحث العلمي عبر مؤسسات تعليمية ومراكز بحوث أهلية، يتم إخضاعها لمعايير عالية لضمان الجودة والأعتماد.

ان طبيعة هذه البيئة تركت اثارها الواضحة على صعيد الهيئات التدريسية اذ لايزال معظم أعضاء هيئة التدريس الجامعي يفتقرون إلي مهارات التدريب والتقويم والقيادة والتوجيه الإرشادي الأكاديمي وتدني مستوى الاهتمام باللغات الأجنبية مع تدهور مستوى التعامل مع اللغة العربية الأمر الذي انعكس سلباً علي مستوى التحصيل العلمي، فضلا عن عدم وجود سياسة أو إستراتيجية واضحة محددة الملامح والتوجهات للتعامل مع واقع الاستاذ الجامعي وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية ولاتزال مستوى معيشته ادنى بكثير من منتسبي العديد من الوزارات الاخرى .

اما على مستوى الطالب فلاتزال المناهج الدراسية التقليدية هي السائدة في معظم الجامعات والمعاهد العراقية ولاتزال عملية قياس وتقويم التحصيل التعليمي للطالب بعيدة عن تطوير واعتماد مؤشرات ومعايير عالمية وفق منهجية التقويم المستمر و الأعتماد الكلي على الأمتحانات النهائية كما لايزال الواقع الطلابي على صعيد النشاطات اللاصفية يؤشر قصورا واضحا وإهمال كبيرين في مجال النشاط التربوي والثقافي والاجتماعي خارج القاعات الدراسية مما أدى إلى ايجاد بيئة دراسية غير جاذبة للطالب بسبب عدم توفر أوجه النشاط المختلفة التي يمكن أن تخلق أجواء من البهجة والراحة الذهنية للطالب بعيداً عن التركيز والجلوس في الصف الدراسي.فضلا عن معاناة الطلبة من واقع السكن في الاقسام الداخلية لمعظم الجامعات.

وفي محاولة للتغطية على جوانب الخلل الحقيقي يحاول البعض ان يروج الى ان السبب الرئيس وراء كل ذلك يكمن في قلة التخصيصات المالية المخصصة للتعليم العالي رغم توفرها طوال السنوات الماضية، دون ان يتناول الاسباب الحقيقية لذلك والتي تكمن في غياب وجود استراتيجية تعليمية واضحة الملامح تتولى مهام النهوض بواقع التعليم العالي والبحث العلمي والذي تزامن مع وجود خلل كبير في طبيعة القيادات الرئيسة والثانوية التي تصدرت قيادة المسيرة العلمية والتعليمية خلال السنوات الماضية وانعدام وجود معايير علمية ومحددة لترشيح وأختيار القيادات الإدارية على مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية الاخرى، وهو ماأدى الى وصول قيادات ادارية ليس لها هدف سوى الوصول الى تلك المواقع القيادية،والذي قاد بدوره الى شيوع البيروقراطية المفرطة في إدارة المؤسسات التعليمية وفي طريقة اتخاذ القرارات على مستوى التخطيط أو العمل أو التنفيذ.

وفي اطار ذلك فان الخطوة الاولى باتجاه اصلاح واقع التعليم العالي في العراق يجب ان تنطلق من توفر ارادة الاصلاح لدى وزارة التعليم العالي وتحديدا القيادات الجامعية والقناعة التامة بأن التعليم العالي في العراق بحاجة إلى عمليات إصلاح شاملة وعلى جميع مستوياته ومكوناته، حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به في عمليات التنمية والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة، وقبل كل ذلك لابد من وجود إرادة سياسية واضحة وداعمة لعمليات إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية،وإعادة هيكلة الإدارة التعليمية بما يكفل للجامعات والمعاهد العراقية هامشا واسعا من الاستقلالية في تحقيق الموارد والاستثمار وتوظيف العلم والمعرفة في خدمة المجتمع وحاجاته الاساسية .