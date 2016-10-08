– October 8, 2016

من يتصدى للفساد ؟- سامي الزبيدي

الفساد هذه الآفة التي استشرت في كل مفاصل الدولة العراقية بكل وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها بما فيها العسكرية والأمنية حتى أصبح العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وطوال السنين الماضية لم تتخذ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية أية إجراءات فاعلة ومؤثرة لمحاربة الفساد والتصدي للفاسدين ومحاسبتهم لان الفساد وصل الى هذه السلطات وتجذر فيها وأصبحت هذه السلطات هي من تشرعن للفساد وتحمي الفاسدين وللأسف الشديد ,ورغم وجود هيئة مستقلة للنزاهة ولجان برلمانية وحكومية للنزاهة ومفتشين عموميين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية إلا أن الفساد أصبح أكبر من إمكانات وقدرات كل هذه الهيئات واللجان لان رأس السلطة ومصدر القرار قد غرق في الفساد بل أصبح هو رأس الفساد فما بالك بباقي الجسد , وفي أغلب دول العالم سواء ذات الأنظمة الديمقراطية أم غيرها تحرص حكوماتها ومسؤولها على الابتعاد عن شبهات الفساد أو السرقة أو استغلال المال العام لأغراض خاصة وتسخير موارد الدولة لخدمة أحزابها ورموزها ولو حدث أن سرق أحد السياسيين أو مارس عملية فساد فان وسائل الإعلام وباقي أحزاب المعارضة والسواد الأعظم من الشعب ستتصدى له وتفضحه وتجبره ليس على الاستقالة بل الاعتذار العلني للشعب ومن ثم تحيله الى القضاء لينال العقاب المستحق إلا في العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الشفافي الذي تسيطر عليه الأحزاب الإسلامية التي ( تخاف الله وتتجنب معصيته وتحرم حرامه كالسرقة والفساد والتزوير) فلا صوت يعلو على أصوات الفاسدين وسراق المال العام وناهبي قوت الشعب وثروات الوطن من السياسيين والمسؤولين لان حيتان الفساد في الأحزاب الإسلامية المتنفذة هي التي تهيمن على كل أمور البلاد وعلى سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى كل الأجهزة الرقابية والهيئات التي تسمى مستقلة وهي ليست كذلك كهيئة النزاهة ولجان النزاهة والمفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات بموجب المحاصصة الحزبية والطائفية التي تم من خلالها توزيع الوزارات وباقي مسؤوليات الدولة بين هذه الأحزاب المتنفذة ,ومنذ ثلاثة عشر عاماً والشعب العراقي يئن من وطأة الفساد وسرقة المال العام يضاف إليها سوء الخدمات والظلم والفقر والجوع والأمراض والتهميش والإقصاء والتهجير ومنذ ثلاثة عشر عاماً والشعب يسمع فقط (دون إجراءات )و من جميع المسؤولين والسياسيين ومعهم هيئاتهم ولجانهم الخاصة بالنزاهة ومحاربة الفساد باستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة و بضرورة التصدي له ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام لكن لم نسمع ولم نشاهد واحداً من حيتان الفساد الذين سرقوا البلاد وأموال العباد وأصبحوا بين ليلة وضحاها من أصحاب المليارات من الدولارات ومن أصحاب العقارات والشركات وهو الذي كان لا يملك بيتاً يؤويه وكان يعيش على إعانات الهجرة تمت محاسبته , ولم نسمع أن مسؤولاً كبيراً أو سياسيا فاسداً من الذين تحوم حولهم شبهات فساد كبرى قد تم توقيفه أو تقديمه للقضاء , ولم نسمع أن مسؤولاً سارقاً هارباً بأموال العراق للخارج قد تم إعادته للعراق لغرض محاكمته أو أعادة أموال الشعب التي نهبها منه والسبب واضح هو أن جميع السياسيين والمسؤولين محميين بأحزابهم وكتلهم وميليشياتهم ولا يجرؤ أي شخص أو أية لجنة أو أي قضاء على التعرض لهم أو كشف سرقاتهم ومحاسبتهم ولدينا أدلة ماثلة أمام أنضار الشعب العراقي وخير دليل هو وزير الدفاع الذي كشف بعض السياسيين الفاسدين ومحاولاتهم المريبة لسرقة أموال الشعب هم وسماسرتهم من الموظفين والتجار وماذا حصل له لقد أطيح به بالضربة القاضية في إنذار واضح لكل من يحاول التصدي للفاسدين أو التعرض لهم أو كشف فسادهم من انه سيلقى مصير وزير الدفاع فأي حيتان هذه وأي عصابات وأي شبكات تستطيع إزاحة وزير بكل ما يملك من سلطة وإمكانيات وهو رمز حكومي ووطني بحكم منصبه لمجرد أنه حاول كشف فسادهم فما بالك بشخص عادي أو عضو لجنة نزاهة برلمانية أو هيئة النزاهة أو أي جهاز رقابي بالتأكيد ستكون نهايته التصفية , والمشكلة أن لجان النزاهة والقضاء الذي لم يتخذ أي إجراء حول المعلومات التي قدمها وزير الدفاع بظلوع سياسيين في عمليات فساد كبرى الى اليوم وقد أفرج عن المتهم رئيس البرلمان خلال ساعات في أسرع قضية في العالم يحسمها القضاء في الوقت الذي تعج به سجون ومعتقلات العراق بآلاف المعتقلين الأبرياء ولم ينظر القضاء في قضاياهم كما نظر في قضية سليم الجبوري , كما لم يتم التطرق الى أية إجراءات بحق باقي المتهمين السياسيين والتجار الذين ذكرهم الوزير أمام مجلس النواب ,والقضية الأخرى التي تؤكد علو كعب الفاسدين وسطوتهم ما كشفه وزير المالية لعدد من القنوات الفضائية من أن سياسياً واحداً قام بتحويل مبلغ ستة مليارات دولار ونصف الى حسابه الخاص خارج العراق ولم يكشف الوزير عن اسم السياسي لحاجة في نفسه لكن المشكلة أن الوزير قد أبلغ القضاء ولجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة المستقلة بالأمر والكل يعرف اسم السياسي لكن لا أحد يجرؤ على ذكر اسمه بسبب الخوف من هذا السياسي لاغير لان من يحول مبلغاً كبيراً يعادل ميزانية دولة لديه من القوة والسطوة والنفوذ والميليشيات ما يسكت به كل صوت , إذن نحن في بلد تسيطر حيتان الفساد على كل مفاصله وتهيمن على كل شؤونه والحكومة والدولة ليست بقادرة على التصدي للفساد ولا للفاسدين ولجوء الحكومة الى استقدام محققين دوليين وتقديم رئيس هيئة النزاهة استقالته الى رئيس الوزراء الدليل القاطع على ذلك فلا أحد يستطيع أن يحارب الفساد ويتصدى للفاسدين في ظل هيمنة الأحزاب المتنقذة والسياسيين الحاليين على أمور ومن يحاول فليجرب .