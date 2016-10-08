– October 8, 2016

ناهض حتر.. الذبح للمرة الثالثة – شامل حمدالله

كتب الزميل عباس بيضون مقالا مؤثرا في السفير اللبنانية الغراء يوم السابع من الشهر الجاري بعنون” ناهض حتر.. الذبح مرتين”

خلص فيه بيضون للقول بأن ثمة من يقتل دفاعا عن الشريعة، وان حتر الذي ذبحته افكاره مرة امام القضاء، عاد لينسف برصاصات بداعي الدفاع عن الذات الالهية بحجة الغيرة عليها، ولذا سيكون القضاء محرجا من اخذ دمه بالدم، باعتبار ان القاتل سفك الدم بعد، ربما ان اباح القضاء سفك مستقبل حتر.

مقال بيضون، هو الافضل للان في استخراج وثيقة الموت، وبيان تشريح حادثة الاغتيال التي انتهت برصاصات المهندس الشاب الحاج، الذي ضحى لله بحتر بعد ان عاش ايام التشريق في موسم الحج الاخير.

غريب هذا العالم العربي وغريب فكر سلفييه، وكم لها ان تتكرر ظاهرة الجعد بن درهم؟

وكيف استباح خالد القسري دمه لمجرد رأي، وكيف اطلق القسري جملة مرعبة بعد خطبة العيد حيث قرر ان يذبح الجعد بدل الشاة قربة لله!

حتر تم ذبحة ثلاث مرات، مرة قضائية واخرى برصاص يحير القضاء بادانته، وثالثة لكونه اصبح موضع خلاف بين ثقافتين، الولى معه بعد ان تشظى راسه برصاص الفئة الثانية، الفئة التي تخشاها الحكومة.

لقد ارتضى حتى من ادان الحادث ان يتم ضغط حتر بقالب قتيل الكاريكاتور، مثلما يرى البعض ان الحسين قد تم ذبحه بفتوى جده النبي!.

اكتب واعتقد ان حتر مات قتيلا ولن يكرم ذكره الا بعد خمسين سنة، اي بعد جيلين من الان، ذلك ان قتلى الصراع بين المتدينين وسواهم لا يصدر به تصحيح الا بعد ان تمضي عقود يكون فيها الحديث بالادانة لمن يرون انفسهم الدفاع الارضي عن السماء ممكنا.

لن يجرؤ احد على سلوك مسلك القتيل، فقد صار عبرة، ولن تتمكن الداخلية من كبح فكر التشدد، فالدخول معها بمنازلة سيدخل الصراع الى حلبة من يريد ان يكون متحكما بالصراع لاطرفا فيه!

فالانانية العربية في السلطة تقبل اي ضحايا طالما انها لن تدفع الثمن من مخزون بقاء رموزها على ورق العملة.

احيانا كثيرة ينتابني شعور، يحوم حول لعبة النار التي يقبلها الحاكم العربي والتي تتحرك فيه الجماعات الاسلامية بما يعتقده هو انها تحت السيطرة، وقد كان اول ضحايا ذلك الوهم هو انور السادات.

لكن قتل المثقف في العالم العربي يبدو لليوم امرا هينا، ديته الاستنكار ثم الصمت.