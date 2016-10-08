– October 8, 2016

المجالس الحسينية – علي فاهم

مع أطلالة هلال الحزن ووفود شهر الفجيعة البشرية شهر محرم الحرام الذي ارتبط أسمه بأسم صانعه في التاريخ الامام الحسين (ع) تبدأ الحياة في العراق تصطبغ بصبغة المأساة وتتشكل صور الاستذكار لواقعة الطف بصور شتى مابين رفع الرايات على أسطح المنازل الى أرتداء السواد حزناً والمسير الى ضريح الشهادة أقتداءاً ومن أبرز هذه المظاهر هي المجالس الحسينية اي مجالس الوعظ والارشاد التي تنتشر في المساجد والحسينيات والمواكب، ويرتادها الرجال والشباب والاطفال وحتى النساء، فتكون الفرصة الاوفر والانجح لترسيخ مباديء النهضة الحسينية وأستدامة التواصل بين الاسلام والمسلمين، ولكن نلاحظ التفاوت الكبير في مستوى الحضور في هذه المجالس، فنرى مجالس تتجاوز الالاف ومجالس اخرى لايحضرها الا افراد قلة، وهناك ظروف كثيرة تؤثر وتتداخل في قصد الجمهور لهذا المجلس أو ذاك، من أهمها وأولها (الخطيب ) وأجادته لوظيفته كخطيب حسيني، وهنا تبرز مهارة هذا الخطيب في كسب الجمهور وصناعة إعلام وأسم بارز له لينافس ضمن الكم الهائل من الخطباء، واذا أستعرضنا الاسماء البارزة في هذه الدائرة لانجد الكثير من الاسماء مقابل عدد غير محدود من الرواديد للقصائد الحسينية واذا وضعنا معايير التقييم لقياس النجاح لهذا الخطيب او ذاك فأن أول معيار للنجاح عند الناس هو مقدرته على استدرار العواطف وإبكاء الحضور فبمقدار كمية البكاء هو ناجح، أما الطرح والمعرفة والسرد التاريخي والمعلومات والمادة العلمية التي يخرج بها الجمهور من الخطبة فتأتي في المرتبة الثانية وربما تكون سلبية على الخطيب في بعض الاحيان فيخسر جمهوره إن أسهب وتعمق في المعارف الاسلامية، لأن الجمهور أغلبه اليوم يبحث عن العواطف والتأثر العاطفي لاعن المعلومة والثقافة وهذا الامر أخرج لنا أما خطباء منكفؤون على المأساة فلا يتطرقوا الى الجانب التوعوي في الخطبة رغم امتلاكهم القدرة على ذلك خوفاً من خسارة جمهورهم وتماشياً مع رغباته أو خطباء لايملكون من الثقافة والمعرفة والوعي الكثير وجل ما يجيدونه هو تحريك المشاعر والوقوف على المأساة دون التأسي بالامام الحسين، مما جعل هؤلاء يركزون ويضخمون الجانب البكائي والعاطفي دون الجانب العملي والعلمي العقلي في القضية الحسينية، أما الخطباء الذين لايجيدون هذه الحرفة أي مهنة تحريك العواطف فقد تقلصوا وأندثروا تدريجياً حتى لو كانوا يملكون رصيداً هائلاً من المعرفة والمعلومات وربما هناك أستثناءات قليلة ممن أستطاع المزج بين الجانبين أو توظيف الجانب العاطفي لزج الجانب العلمي مغلف بالعواطف ولكنها تبقى تجارب معدودة، إن هذه المجالس الحسينية تعتبر فرصة كبيرة لنشر الوعي الاسلامي الرسالي علينا عدم أغفالها أو محاربتها بحجة عدم جدواها، وظيفتنا اليوم الضغط على الخطباء الجماهيريين من أجل أعطاء الجانب المعرفي حصة أكبر والتكاتف من أجل أبراز الخطباء الذين يولون المعارف حصة كافية وفرز خطباء المأساة الذين يعتاشون على استدرار العواطف فقط وكشف سلبياتهم، لأنهم يحرفون النهضة الحسينية عن مسيرتها الحقيقية التي اراد الامام الحسين لها ان تسير بمسار الوعي الاسلامي، من أجل أستثمار نقطة القوة الكبيرة التي يملكها المذهب الشيعي وهي قناة ميسرة لنشر الوعي والاخلاق الحميدة وتشذيب المظاهر السلبية وتنقية المجتمع مما يلصق به من أدران طارئة وترسيخ المفاهيم الاسلامية الجميلة التي تنسجم مع الاطر الانسانية .