– October 8, 2016

العزاء حتى إشعار آخر – عبدالكريم قاسم

الجياع لا يضربون عن الطعام..لأنهم أصلا جياع.الجياع لا يضربون عن الطعام ضد الشباع..لأنهم سمان و شباع. المحترقون بالنار لا يضربون عن الاحتراق بوجه من احرقهم..لأنهم لا يحترقون. العاطلين لا يضربون عن العمل لأنهم عاطلين، والخريجين لا يضربون عن الدوام لأنهم خريجون. نقول: الى كل هؤلاء الأكثرية من شعبنا ما تختزنه الذاكرة الجمعية العراقية (لو كلنه ..لو سبع الياكلنه). من كربلاء الى المنطقة الخضراء ليختصر هؤلاء مظاهراتهم واحتجاجاتهم وإضراباتهم ومسيراتهم المليونية، فالإقامة في المنطقة الخضراء من محرم الى ما بعد زيارة الأربعين..خذو تكيتكم وقدوركم وليكن العزاء واللطم وتوزيع الطبيخ والمرق والشاي والماء في الخضراء حتى إشعار آخر.

الجياع لا يستطيعون تدمير القطط السمان الشباع أصحاب أفران خبز الشعب ونفط الشعب ووظائف الشعب..لأنهم سيضعفون، ولأنهم شباع سمان لا يتضررون وســوف يقولون عنكم بالعراقي (بالجير).

عليكم أيها الأكثرية من الجياع والعاطلين والمنكوبين، دخول المنطقة الخضراء من أول عاشوراء. عندها فقط ستشبعون، لأن الاضراب عن الدوام والطعام والتظاهر، أصبح لا يجدي نفعا!.