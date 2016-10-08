– October 8, 2016

الهيل لغزلان الخضراء – ماجد الكعبي

والرز المعفن

أخطر ما يحدث في حياتنا السياسية اليوم هو أسلوب التبريرات .

السادة المسؤولون يبررون أخطاءهم ، ويبررون شططهم في التصريحات التي يطلقونها جزافاً ، وهم بتلك التبريرات يهدفون إلى مسح الغبش عن صورهم بسبب تصريحاتهم .

وزير النقل إنتفش بين أناس بسطاء يحلمون برغيف خبز وماءٍ صافٍ وحدثهم عن غزو العراقيين للفضاء قبل آلاف السنين ، وكأن سيادته نسى أو تناسى أن أهل العراق الآن وأهل الناصرية الذين يتحدث إليهم لايهمهم غزو العراقيين للفضاء ، بقدر مايهمهم الأمان ورغيف الخبز وقنينة الدواء ، لقد إنطبق المثل الشعبي العراقي على الوزير التكنوقراطي المثل الذي يقول : الأعور بين العميان ملك !!

وهذا مصدر في وزارة التجارة_ الوزارة المنهوبة_ من قبل الوزير اللص الذي هرب دون عقاب ، هذا المصدر العبقري يقول إن الرز المستورد مطابق للمواصفات ولكن بسبب تأخر الشحن أصابته العفونة ..!! وعبقري أخر من عباقرة وزارة التجارة قال : إن كميات الرز المجهزة للشركة خضعت لاختبارات وفحوصات مختبرية لشركتين سويسرية وألمانية معتمدة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وأكدت نتائج الفحص صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدي ..!! وفي الجانب الأخر من المهزلة أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب عن إصدار وثيقة تؤكد فيها اكتشاف الحشرات المخزنية الحية بصفقة الرز الهندي.سنكون حسني النية ونصدقكم ، ولكن ألم يكن من الواجب حينما اكتشفتم أمر الحشرات و العفونة أن تمنعوا توزيعها على الناس حرصاً على صحتهم التي لم تحرص عليها وزارة السيدة عديلة ..!!

لماذا تبررون أخطاءكم وكأن شعبكم تعبر عليه تبريراتكم أيها التكنوقراط ، ألم تسمعوا : إن العراقي مفتح باللبن ، ولن تنطلي عليه كل تبريراتكم ، فقبلكم لم يستطع سادتكم الأمريكان أن يخدعوا العراقيين بألاعيبهم وخدعهم ، وأنتم لستم أذكى من أسيادكم .

أيها المعنيون .. إنكم تتكلمون بلسان أهل المنطقة الخضراء المعزولة عن أهالي العراق ، ورفاهكم من رفاه ألف ليلة وليلة ، وغزلان نِسَاءكُمْ وجواريكم تأكل الهيل ، فلا يهمكم أن يأكل العراقيون الرز المعفن لأن الشبعان لايهمه أمر الجوعان ، لأن العراقي صار ينتقل من وجع إلى وجع ومن مأساة إلى مأساة ولا من يستجيب ولا من يسمع لأن حكامنا لديهم صكوك حماية تقيهم من الحسد والحساب فلذلك لا يهمهم أمر العراق ولا العراقيين !!دعوكم مع الغزلان ولحموها وكلوا واشربوا من طيبات الخضراء ولايهمكم إن أكلَ العراقي الرز المعفن أو خبز الشعير أو توسد الأرض أو التحف السماء أو نام وهو يتلوى من الجوع والبرد ، ولكن قناعة الفقير أعلى قيمة من زيف التكنوقراط الذي أرتفع بأحلام البسطاء إلى الفضاء وأعينهم على رغيف خبز وومضة كهرباء وقنينة غاز وحفنة من رز الحصة الصالح للأكل !