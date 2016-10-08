– October 8, 2016

تحذير حكومي -ظافر قاسم آل نوفة

على كل علبة سكائر يوجد تحذير صحي نصه : ( التدخين سبب رئيسي للسرطان وإمراض الرئة وإمراض القلب والشرايين) يكاد يكون نسخة مماثلة لجميع انواع العلب رغم اختلاف نوعيتها ومناشئها .

وهناك تحذيرات اخرى نشاهدها في الطرقات منها ما يرمز لعدم التصوير كأن توضع لوحة فيها كاميرا مقطوعة بالخط الاحمر تبين لنا ذلك ، او عدم وقوف السيارات في اماكن معينة وجميع من يمتلك سيارة يعرف هذه الاشارة المرورية ، وكثير من التحذيرات نشاهدها هنا او هناك الغاية منها حمايتنا رغم عدم الاكتراث منها .

وهناك تحذيرات حكومية غايتها توفير الامان للشعب ولكن الاخير هو الذي لا يلتزم بتلك التعليمات والتحذيرات مما يعرض حياته للخطر ويقع باللائمة على تلك العيون الساهرة على امن ومستقبل هذا الشعب ، ومن هذه التحذيرات :-

– عدم استغاثة جارك في الليل عندما يستغيث بك لكي لا تصاب بالزكام عند خروجك بسبب تغير الجو مما يعرضك لمدة ثلاثة ايام لسعال حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وهذيان شديد.

– عدم الحضور مجالس عزاء للأقارب والمعارف والأصدقاء لأنها تولد الضغينة والبغضاء وإحياء لتلك الخلافات الميتة بين الاجداد اضافة الى توفير لكم مبلغ (5) الالاف دينار تنفعك باليوم الاسود.

– عدم الجلوس ولقاء الاصدقاء في المقاهي والكازينوهات والمنتديات حفاظا لكم وتجنبكم الغيبة والنميمة والقيل والقال وكثرة السؤال ولكي لا تخرجكم من المكروه وتضعكم في المحرم اضافة الى تجنبكم الالعاب غير الشرعية والمحظورة دوليا مثل (الدومينو) وغيرها .

– وللحفاظ على سلامة شبابنا وعدم انخراطهم للتعري عمدت الى غلق ابواب الملاعب الرياضية وتفكر في توزيع اراضيها لجذب المستثمرين لإقامة مشاريع عمالقة عليها تصب في مصلحة المجتمع او توزيعها على المواطنين الذين لا يملكون بيوتا ويعيشون تحت ضغط المستأجرين الجشعين .

– محاربة المنتديات الثقافية لأنها تنشر افكارا ترهق العقل وتضعه في متاهات هو في غنى عنها .

نحن شعب لا يعجبه العجب ولا الصيام برجب كل هذه المبادرات الحكيمة من هؤلاء الساسة العظام لحمايتنا وننتقدها ونلومها على الصغيرة قبل الكبيرة لم يتبق إلا ويتبرعون بمخصصاتهم ورواتبهم الشهرية وان فعلوا ذلك اكيد لا يرضينا.